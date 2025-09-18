Mi folyik itt? Jócskán csökkent a magyar állampapírok hozama: erre kevesen számítottak

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 15 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt.

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 23,5 milliárd forintnyi ajánlatából 10,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,42 százalék volt, 14 bázisponttal alacsonyabb a két héttel ezelőtti aukción kialakultnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,43 százalék volt. Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 142,4 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 60,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,56 százalék volt, 21 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,61 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 160,2 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 60,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,84 százalék volt, 30 bázisponttal alacsonyabb a korábbi aukción kialakult átlaghozamnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,92 százalék volt.