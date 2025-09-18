A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel
2025. november 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái – így az OTP MobilBank mellett - az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére - közölte a bank. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak, amelyek már közel 2,5 millió ügyfél mindennapjait segítik.
Azon ügyfeleink, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták néhány egyszerű lépésben, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződésüket. Fontos, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.
Az OTPdirekt internetbank kivezetése – úgy, ahogy a bevezetése is - mérföldkő a magyar digitális bankolás történetében. Az újgenerációs internet- és mobilbanki platformjaink nemcsak technológiai újítást jelentenek, amellyel a skálázhatóság által üzembiztosabbá is váltak, hanem ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan fejlődnek, hogy mindenki számára kényelmes és még biztonságosabb banki élményt nyújtsanak
- mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. Hozzátette: a lakossági ügyfélszokások alapján azt látják, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseik elsődleges fókuszát az alkalmazásaik jelentik.
November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek. Tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon intézhetők, míg egyéb befektetési szolgáltatások (pl. befektetési jegy vagy lakossági állampapír vásárlás) az OTP internet- és mobilbankban érhetők el.
Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel...
Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?
A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ.
A Freedom24 szerint az Alcoa, Spotify és Johnson & Johnson ígér hosszú távon erős növekedést.
Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak.
Kiderült, hová rejtik milliárdjaikat a magyar elit tagjai: döbbenetes vagyonok a felső tízezer kezében
A hazai felső tízezer családjai átlagosan 4 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, amelynek jelentős részét likvid pénzügyi eszközökben és ingatlanban tartják.
A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
2014. február 1-je óta adott a lehetőség, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot díjmentesen vegyenek fel belföldi bankautomatákból.
A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot.
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról,
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az árfolyam alakulásában.
Az inflációkövető állampapírok költségei megterhelték a költségvetést, ezért változtatások jöhetnek a konstrukciókban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön.
A K&H a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - hangzott el az eredményeket bemutató sajtóeseményen.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
