Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 10:20

2025. november 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái – így az OTP MobilBank mellett - az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére - közölte a bank. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak, amelyek már közel 2,5 millió ügyfél mindennapjait segítik.

Azon ügyfeleink, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták néhány egyszerű lépésben, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződésüket. Fontos, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.

Az OTPdirekt internetbank kivezetése – úgy, ahogy a bevezetése is - mérföldkő a magyar digitális bankolás történetében. Az újgenerációs internet- és mobilbanki platformjaink nemcsak technológiai újítást jelentenek, amellyel a skálázhatóság által üzembiztosabbá is váltak, hanem ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan fejlődnek, hogy mindenki számára kényelmes és még biztonságosabb banki élményt nyújtsanak

- mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. Hozzátette: a lakossági ügyfélszokások alapján azt látják, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseik elsődleges fókuszát az alkalmazásaik jelentik.

November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek. Tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon intézhetők, míg egyéb befektetési szolgáltatások (pl. befektetési jegy vagy lakossági állampapír vásárlás) az OTP internet- és mobilbankban érhetők el.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #befektetés #bank #internetbank #megtakarítás #mobiltelefon #otp #bankolás #szolgáltatás #otp bank #online bankolás

