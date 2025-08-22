A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Ezen nincs mit szépíteni, Európa szélére kerültünk: borzasztóan látják a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket
Az Eurostat 2022-es adatai szerint Magyarország az EU pénzügyi elégedettségi rangsorának alsó harmadában helyezkedik el. A magyarok átlagosan 5,9 pontra értékelték saját pénzügyi helyzetükre, míg az EU lakossága átlagosan 6,6 pontra.
2022-ben az EU lakossága átlagosan 6,6 pontra értékelte saját pénzügyi helyzetét egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. Magyarország 5,9 ponttal holtversenyben az ötödik legrosszabb helyen állt az uniós rangsorban, csupán Bulgária, Görögország, Horvátország és Szlovákia teljesített rosszabbul.
A legmagasabb pontszámot Hollandiában és Finnországban mérték (7,6), őket követte Svédország (7,4) és Ausztria (7,3).
A legelégedetlenebbek között hat ország szerepelt, ahol az átlag 6 pont alatt maradt: Bulgária 4,6, Görögország 5,3, Horvátország 5,7, Szlovákia 5,8, Magyarország és Lettország pedig 5,9 pontot ért el.
Magyarország helyzete javult a 2018-as 5,5 pontról, ami figyelemre méltó, tekintve a 2022-es kiemelkedően magas, 25% feletti inflációt.
Az elmúlt évek rangsorában Portugália és Litvánia megelőzte hazánkat, míg Lettország alacsonyabb kiindulópontja után utolérte Magyarországot.
Több ország pontszáma javult vagy változatlan maradt, az uniós átlag 6,5-ről 6,6 pontra nőtt, ugyanakkor Dánia, Írország, Franciaország, Luxemburg, Szlovákia és Svédország esetében romlott a pénzügyi helyzet megítélése.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.
A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén.
A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Piaci szakértők szerint elkerülhetetlenül késedelmet fog szenvedni az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovalutákat szabályozza.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Érdemben, 11 százalék felett emelkedett a hazai háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 2025. második negyedévében.
Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot Magyarországon.
Hiába csökkent a nyári hónapokban az energiaszámla, a rezsicsökkentés csak egy határig véd.
A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.
Egészségpénztári tagként számos lehetőség áll rendelkezésre a beiskolázáshoz köthető költségek optimalizálására.
A magyar háztartások 2025 első hét hónapjában 114 milliárd forinttal növelték állampapír-állományukat, miközben jelentős átrendeződés zajlott a különböző típusú értékpapírok között.
Az elmúlt években gyökeresen átalakultak a fiatal felnőttek pénzügyi szokásai Magyarországon.
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
