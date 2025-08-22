2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy idős nő ölében egy nyitott fekete üres pénztárcát tart a kezében, a szegénység, a pénzügyek, a nyugdíjazás fogalma
Megtakarítás

Ezen nincs mit szépíteni, Európa szélére kerültünk: borzasztóan látják a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 22:01

Az Eurostat 2022-es adatai szerint Magyarország az EU pénzügyi elégedettségi rangsorának alsó harmadában helyezkedik el. A magyarok átlagosan 5,9 pontra értékelték saját pénzügyi helyzetükre, míg az EU lakossága átlagosan 6,6 pontra.

2022-ben az EU lakossága átlagosan 6,6 pontra értékelte saját pénzügyi helyzetét egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. Magyarország 5,9 ponttal holtversenyben az ötödik legrosszabb helyen állt az uniós rangsorban, csupán Bulgária, Görögország, Horvátország és Szlovákia teljesített rosszabbul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legmagasabb pontszámot Hollandiában és Finnországban mérték (7,6), őket követte Svédország (7,4) és Ausztria (7,3). 

A legelégedetlenebbek között hat ország szerepelt, ahol az átlag 6 pont alatt maradt: Bulgária 4,6, Görögország 5,3, Horvátország 5,7, Szlovákia 5,8, Magyarország és Lettország pedig 5,9 pontot ért el.

Brutális bérszakadék Magyarországon: minden harmadik ember szinte éhbérért dolgozik
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális bérszakadék Magyarországon: minden harmadik ember szinte éhbérért dolgozik
A legfrissebb jövedelmi adatok szerint Magyarországon tovább nőtt a kereseti egyenlőtlenség.

Magyarország helyzete javult a 2018-as 5,5 pontról, ami figyelemre méltó, tekintve a 2022-es kiemelkedően magas, 25% feletti inflációt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az elmúlt évek rangsorában Portugália és Litvánia megelőzte hazánkat, míg Lettország alacsonyabb kiindulópontja után utolérte Magyarországot.

Több ország pontszáma javult vagy változatlan maradt, az uniós átlag 6,5-ről 6,6 pontra nőtt, ugyanakkor Dánia, Írország, Franciaország, Luxemburg, Szlovákia és Svédország esetében romlott a pénzügyi helyzet megítélése.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #magyarország #európai unió #pénzügyek #felmérés #pénzügy #eurostat #magyarok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:01
21:04
20:06
19:34
19:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. augusztus 22. 17:49
26 év után új korszak - Interjú Kéry Ferenccel és Pintér Zoltánnal az MKSZ elnökváltásáról (Media1, 2025.06.02.)  
Portfolio Checklist
2025. augusztus 22. 16:45
Jó vagy rossz dealt kötött az EU? Itt a válasz  
MEDIA1  |  2025. augusztus 22. 19:58
26 év után új korszak - Interjú Kéry Ferenccel és Pintér Zoltánnal az MKSZ elnökváltásáról
A Media1 podcastban a magyar hírközlési ágazat kis és közepes szereplőit tömörítő Magyar Kommunikáci...
iO Charts  |  2025. augusztus 22. 11:02
A Merck & Co. részvényelemzése (MRK) - Fej vagy írás?
Az Merck & Co. részvény (MRK) alapadatai, áttekintés A Merck & Co. (MRK) 1891-ben jött létre...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 22. 09:32
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája m...
Holdblog  |  2025. augusztus 22. 08:00
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 22.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 22.
Kvíz: Kóstoltad már az Ország Tortáját? Emlékszel még a korábbi évek tortáira? Teszteld, mit tudsz!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
1 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
1 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
2 hónapja
Ez lehet a jövő sztárvalutája: nagyot kaszálhat, aki most ebbe fektet
5
3 hete
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 19:01
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 18:00
Kvíz: Kóstoltad már az Ország Tortáját? Emlékszel még a korábbi évek tortáira? Teszteld, mit tudsz!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 20:27
Itt a szabályozás: erről sok földhasználó nem is tud Magyarországon