Ezen nincs mit szépíteni, Európa szélére kerültünk: borzasztóan látják a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket

Az Eurostat 2022-es adatai szerint Magyarország az EU pénzügyi elégedettségi rangsorának alsó harmadában helyezkedik el. A magyarok átlagosan 5,9 pontra értékelték saját pénzügyi helyzetükre, míg az EU lakossága átlagosan 6,6 pontra.

2022-ben az EU lakossága átlagosan 6,6 pontra értékelte saját pénzügyi helyzetét egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. Magyarország 5,9 ponttal holtversenyben az ötödik legrosszabb helyen állt az uniós rangsorban, csupán Bulgária, Görögország, Horvátország és Szlovákia teljesített rosszabbul.

A legmagasabb pontszámot Hollandiában és Finnországban mérték (7,6), őket követte Svédország (7,4) és Ausztria (7,3).

A legelégedetlenebbek között hat ország szerepelt, ahol az átlag 6 pont alatt maradt: Bulgária 4,6, Görögország 5,3, Horvátország 5,7, Szlovákia 5,8, Magyarország és Lettország pedig 5,9 pontot ért el.

Magyarország helyzete javult a 2018-as 5,5 pontról, ami figyelemre méltó, tekintve a 2022-es kiemelkedően magas, 25% feletti inflációt.

Az elmúlt évek rangsorában Portugália és Litvánia megelőzte hazánkat, míg Lettország alacsonyabb kiindulópontja után utolérte Magyarországot.

Több ország pontszáma javult vagy változatlan maradt, az uniós átlag 6,5-ről 6,6 pontra nőtt, ugyanakkor Dánia, Írország, Franciaország, Luxemburg, Szlovákia és Svédország esetében romlott a pénzügyi helyzet megítélése.