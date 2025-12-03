2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Megtakarítás

Egyre több magyar látja a közelgő nyugdíjkatasztrófát: csak így menekülhetnek meg az összeomlástól

Pénzcentrum
2025. december 3. 10:32

Ahogy közeledik az év vége, egyre többen gondolják újra pénzügyi terveiket, és tesznek kisebb-nagyobb lépéseket a hosszú távú biztonság érdekében. Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti, és egyre többen választanak kockázatosabb, hosszabb távon nagyobb hozamot kínáló portfóliókat. 

Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai egyre átgondoltabban választanak megtakarítási stratégiát, és fokozott hangsúlyt helyeznek a hosszú távú tervezésre. A pénztár több mint 292 ezer tagja között továbbra is a kiegyensúlyozott portfólió a legnépszerűbb: az új belépők csaknem 40%-a ezt választja, az átlagéletkoruk 43 év.

A dinamikus és a növekedési portfóliók hasonlóan népszerűek, és jól mutatják a fiatalabb generációk tudatosabb kockázatvállalását – a dinamikus portfólió új belépőinek átlagéletkora 31 év, a növekedésié pedig 39.

A tagok megoszlása alapján jól látszik, hogy többségük mérsékelt kockázatvállalással gondoskodik a jövőjéről: a kiegyensúlyozott portfólióban van a tagok több mint kétharmada, míg a növekedési és dinamikus portfóliók együtt a tagság mintegy 30%-át képviselik. A klasszikus, kockázatkerülő és óvatos portfóliók aránya összesen alig 6 százalék

– mondta Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

A pénzügyi tudatosság erősödése az OTP Öngondoskodási Index idei eredményeiben is megjelenik. A 2011 óta minden évben elkészülő reprezentatív kutatás célja, hogy feltárja, miként változik a lakosság hozzáállása a megtakarításokhoz, milyen pénzügyi szokások jellemzők, és hogyan gondolkodnak az emberek a jövőjükről.

Az idei felmérésből kiderült, hogy a lakosság egyre nagyobb része nemcsak fejben követi a pénzügyeit, hanem ténylegesen is átláthatóbbá teszi azokat: sokan vezetnek pénzügyi kimutatást, és egyre többen fogalmaznak meg konkrét célokat. A fiatal felnőttek körében az elmúlt évben különösen látványos volt a fejlődés. A 18–24 évesek kétharmada már pénzügyileg magabiztosnak érzi magát, és nagy többségük úgy gondolja, hogy saját döntéseiken múlik, milyen életet teremtenek maguknak. Ez a hozzáállás a mindennapokban is visszaköszön, hiszen a 25–30 évesek körében érezhetően nőtt azok aránya, akik rendszeresen tesznek félre kisebb összegeket.

Az OTP Nyugdíjpénztár idei új belépőinek 40%-a 16–34 éves korosztályból érkezett, amivel a legfiatalabb generáció egyértelművé teszi, hogy felismerik: a pénzügyi biztonságukat és nyugdíjukat tudatosan, időben érdemes megalapozni.

Az év vége kiváló lehetőség arra, hogy mindenki átgondolja, mennyit szeretne félretenni a jövőjére. Akár egy kisebb összeg befizetése is számít, de az állami adó-visszatérítés teljes összegű kihasználását tervezők sem késtek még el: minden, december 31-ig a tagi számlára beérkező befizetés 20 %-nak megfelelő összegű adó-visszatérítés jár, így akár 150 ezer forint visszatérítés is igénybe vehető.

Címlapkép: Getty Images
#befektetés #öngondoskodás #megtakarítás #otp #nyugdíjpénztár #december #portfolio #fiatalok #pénzügyi tudatosság

