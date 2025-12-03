A kormány egyhavi pluszjuttatást biztosít a fegyveres testületek tagjainak, amely 2025 végén kerül kifizetésre.
Egyre több magyar látja a közelgő nyugdíjkatasztrófát: csak így menekülhetnek meg az összeomlástól
Ahogy közeledik az év vége, egyre többen gondolják újra pénzügyi terveiket, és tesznek kisebb-nagyobb lépéseket a hosszú távú biztonság érdekében. Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti, és egyre többen választanak kockázatosabb, hosszabb távon nagyobb hozamot kínáló portfóliókat.
Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai egyre átgondoltabban választanak megtakarítási stratégiát, és fokozott hangsúlyt helyeznek a hosszú távú tervezésre. A pénztár több mint 292 ezer tagja között továbbra is a kiegyensúlyozott portfólió a legnépszerűbb: az új belépők csaknem 40%-a ezt választja, az átlagéletkoruk 43 év.
A dinamikus és a növekedési portfóliók hasonlóan népszerűek, és jól mutatják a fiatalabb generációk tudatosabb kockázatvállalását – a dinamikus portfólió új belépőinek átlagéletkora 31 év, a növekedésié pedig 39.
A tagok megoszlása alapján jól látszik, hogy többségük mérsékelt kockázatvállalással gondoskodik a jövőjéről: a kiegyensúlyozott portfólióban van a tagok több mint kétharmada, míg a növekedési és dinamikus portfóliók együtt a tagság mintegy 30%-át képviselik. A klasszikus, kockázatkerülő és óvatos portfóliók aránya összesen alig 6 százalék
– mondta Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.
A pénzügyi tudatosság erősödése az OTP Öngondoskodási Index idei eredményeiben is megjelenik. A 2011 óta minden évben elkészülő reprezentatív kutatás célja, hogy feltárja, miként változik a lakosság hozzáállása a megtakarításokhoz, milyen pénzügyi szokások jellemzők, és hogyan gondolkodnak az emberek a jövőjükről.
Az idei felmérésből kiderült, hogy a lakosság egyre nagyobb része nemcsak fejben követi a pénzügyeit, hanem ténylegesen is átláthatóbbá teszi azokat: sokan vezetnek pénzügyi kimutatást, és egyre többen fogalmaznak meg konkrét célokat. A fiatal felnőttek körében az elmúlt évben különösen látványos volt a fejlődés. A 18–24 évesek kétharmada már pénzügyileg magabiztosnak érzi magát, és nagy többségük úgy gondolja, hogy saját döntéseiken múlik, milyen életet teremtenek maguknak. Ez a hozzáállás a mindennapokban is visszaköszön, hiszen a 25–30 évesek körében érezhetően nőtt azok aránya, akik rendszeresen tesznek félre kisebb összegeket.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az OTP Nyugdíjpénztár idei új belépőinek 40%-a 16–34 éves korosztályból érkezett, amivel a legfiatalabb generáció egyértelművé teszi, hogy felismerik: a pénzügyi biztonságukat és nyugdíjukat tudatosan, időben érdemes megalapozni.
Az év vége kiváló lehetőség arra, hogy mindenki átgondolja, mennyit szeretne félretenni a jövőjére. Akár egy kisebb összeg befizetése is számít, de az állami adó-visszatérítés teljes összegű kihasználását tervezők sem késtek még el: minden, december 31-ig a tagi számlára beérkező befizetés 20 %-nak megfelelő összegű adó-visszatérítés jár, így akár 150 ezer forint visszatérítés is igénybe vehető.
Itt a Boldogságkutatás!
Elégedett vagy az életeddel? Milyen az anyagi helyzeted? Lehetne jobb, vagy örülsz annak, ahogy most élsz? Töltsd ki a Pénzcentrum Boldogsákutatását!
A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.
A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Ennyien nem tudják időben kinyögni a számláikat: kritikus a legszegényebb és a fiatal magyarok helyzete
Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya, akik időben fizetik számláikat.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség...
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat.
A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.