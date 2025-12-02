A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
Nem vicc, rengeteg ingyenpénzhez juthatnak a legélelmesebb magyarok: ezt kell tenni érte
A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.
A kedvezmény jelentős összeget hozott az érintetteknek. Az szja-bevallások alapján összesen 70 milliárd forintnyi adót takarítottak meg, amelyet a hivatal közvetlenül az önkéntes pénztári számlákra utalt.
Aki december 31-ig elindít valamilyen nyugdíjcélú megtakarítást, jövőre akár 280 ezer forintos adójóváíráshoz juthat. A kedvezmény a befizetések 20 százaléka, de külön felső korlátok vonatkoznak az egyes megtakarítási formákra.
Önkéntes nyugdíjpénztárnál legfeljebb évi 150 ezer forint, NYESZ esetén 100 ezer vagy 130 ezer forint, nyugdíjbiztosításnál 130 ezer forint igényelhető vissza. Aki több megtakarítást is fenntart, egy évben összesen legfeljebb 280 ezer forint adókedvezményt kaphat.
A NAV szerint az igénylés folyamata egyszerű. A bevallási tervezet már tartalmazza a szükséges adatokat és a pénztárak számlaszámait is. Csak azoknak kell dönteniük a megosztásról, akik több pénztárba fizetnek. Aki még idén szerződést köt, már a 2025-ös bevallásában érvényesítheti a kedvezményt.
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Ennyien nem tudják időben kinyögni a számláikat: kritikus a legszegényebb és a fiatal magyarok helyzete
Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya, akik időben fizetik számláikat.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség...
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat.
A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való...
A Pénzcentrum felmérésén a válaszadók több mint egyharmada azt mondta, vélhetően vagy biztosan romlani fog az anyagi helyzete a következő egy évben.
Az MNB szerint a tartós befektetési számlákon végzett kereskedés bizonyos esetekben tiltott piaci manipuláció gyanúját is felvetheti.
Elképesztő összegeket buknak a magyarok a bankban tartott pénzük miatt: nem is sejtik, mekkora a veszteségük
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg.
Októberben 1,9%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - ezt közölte a BAMOSZ friss összesítésében.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. december 2-án érkezik a következő családi pótlék...
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
