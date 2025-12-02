2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
egy férfi, szürke pulóvert viselve, magyar forint bankjegyeket számol egy fapadlós szobában állva
Megtakarítás

Nem vicc, rengeteg ingyenpénzhez juthatnak a legélelmesebb magyarok: ezt kell tenni érte

MTI
2025. december 2. 11:01

A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.

A kedvezmény jelentős összeget hozott az érintetteknek. Az szja-bevallások alapján összesen 70 milliárd forintnyi adót takarítottak meg, amelyet a hivatal közvetlenül az önkéntes pénztári számlákra utalt.

Aki december 31-ig elindít valamilyen nyugdíjcélú megtakarítást, jövőre akár 280 ezer forintos adójóváíráshoz juthat. A kedvezmény a befizetések 20 százaléka, de külön felső korlátok vonatkoznak az egyes megtakarítási formákra.

Önkéntes nyugdíjpénztárnál legfeljebb évi 150 ezer forint, NYESZ esetén 100 ezer vagy 130 ezer forint, nyugdíjbiztosításnál 130 ezer forint igényelhető vissza. Aki több megtakarítást is fenntart, egy évben összesen legfeljebb 280 ezer forint adókedvezményt kaphat.

Kapcsolódó cikkeink:

A NAV szerint az igénylés folyamata egyszerű. A bevallási tervezet már tartalmazza a szükséges adatokat és a pénztárak számlaszámait is. Csak azoknak kell dönteniük a megosztásról, akik több pénztárba fizetnek. Aki még idén szerződést köt, már a 2025-ös bevallásában érvényesítheti a kedvezményt.
Címlapkép: Getty Images
#adóbevallás #NAV #adókedvezmény #szja #megtakarítás #nyugdíjbiztosítás #önkéntes nyugdíjpénztár #adójóváírás #pénzügy #nyugdíjmegtakarítás

