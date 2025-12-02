2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Tőzsdei piac kijelző táblája az utcán, amely zöld színben mutatja a részvények emelkedését
Megtakarítás

Nem volt jó napja a BUX-nak: ezért most sokaknak fájhat ám a fejük

MTI
2025. december 2. 18:23

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 12,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: átlagos forgalom mellett alulteljesítő volt a budapesti tőzsde.

A nemzetközi piacokon kedvező a hangulat, nem érkezett hír, ami indokolná ezt a csökkenést - jegyezte meg. A vezető részvények közül egyedül a Richter tudott emelkedni. Az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb, kedden publikált gazdasági előrejelzésében az idei várható magyar GDP-növekedést lefelé módosította (0,5 százalékról 0,3 százalékra), emiatt kockázatkerülés indulhatott a befektetők körében - vélekedett az elemző.

A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,01 százalékkal 2950 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 0,95 százalékkal 34 390 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,34 százalékkal 1760 forintra gyengült, forgalma 242,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 0,88 százalékkal 9700 forintra erősödött, a részvények forgalma 977,6 millió forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 341,09 ponton zárt kedden, ez 16,87 pontos, 0,16 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
