Nem volt jó napja a BUX-nak: ezért most sokaknak fájhat ám a fejük
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 12,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: átlagos forgalom mellett alulteljesítő volt a budapesti tőzsde.
A nemzetközi piacokon kedvező a hangulat, nem érkezett hír, ami indokolná ezt a csökkenést - jegyezte meg. A vezető részvények közül egyedül a Richter tudott emelkedni. Az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb, kedden publikált gazdasági előrejelzésében az idei várható magyar GDP-növekedést lefelé módosította (0,5 százalékról 0,3 százalékra), emiatt kockázatkerülés indulhatott a befektetők körében - vélekedett az elemző.
A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,01 százalékkal 2950 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 0,95 százalékkal 34 390 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,34 százalékkal 1760 forintra gyengült, forgalma 242,1 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 0,88 százalékkal 9700 forintra erősödött, a részvények forgalma 977,6 millió forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 341,09 ponton zárt kedden, ez 16,87 pontos, 0,16 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Ennyien nem tudják időben kinyögni a számláikat: kritikus a legszegényebb és a fiatal magyarok helyzete
Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya, akik időben fizetik számláikat.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség...
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat.
A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való...
A Pénzcentrum felmérésén a válaszadók több mint egyharmada azt mondta, vélhetően vagy biztosan romlani fog az anyagi helyzete a következő egy évben.
Az MNB szerint a tartós befektetési számlákon végzett kereskedés bizonyos esetekben tiltott piaci manipuláció gyanúját is felvetheti.
Elképesztő összegeket buknak a magyarok a bankban tartott pénzük miatt: nem is sejtik, mekkora a veszteségük
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg.
Októberben 1,9%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - ezt közölte a BAMOSZ friss összesítésében.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.
