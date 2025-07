Megérkezett a heti jelentés: ezek a szerencsések milliókat kaszáltak a tőzsdén 7 nap alatt

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 99 921,45 ponton zárt, 0,33 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac forgalma a héten 44,1 milliárd forint volt az előző héten elért 69,01 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek. Hétfőn oldalazás jellemezte a napot, a forgalom átlag alatti volt. A hangulatot a kivárás jellemezte, a befektetők a vámbejelentéseket várták. Kedden a visszafogott nemzetközi hangulat miatt a BÉT-en is gyengén alakult a kereskedés. A befektetők világszerte a vámmegállapodásokra figyeltek, a részvénypiacokon ezért kerülték a kockázatot.

Szerdán a BUX történelmi csúcson zárt, átlépte a 100 000 pontos lélektani határt. Az európai és köztük a magyar piac is emelkedni tudott, mert a hírek szerint jól haladtak az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között a tárgyalások a vámokról. Kedvező nemzetközi hangulat és növekvő befektetői bizalom jellemezte a napot.

Csütörtökön is oldalazás jellemezte a kereskedést, a forgalom jóval az átlag alatt alakult. Napközben a BUX index új csúcsot ért el 100 133 ponton, de végül kis csökkenéssel zárt. Pénteken a piaci szereplők Donald Trump amerikai elnök vámbejelentéseire figyeltek, a várakozások kedvezőtlenebbé váltak, mint az elmúlt napokban voltak, emiatt az európai tőzsdék többnyire mínuszba fordultak. A magyar részvényindex is kis mínuszban fejezte be a hetet. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy történelmet írt a hazai részvényindex, elérte a 100 ezer pontos szintet, az emelkedésben az összes vezető részvény részt vett.

Az OTP folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat. A hétfői kereskedésben 21 202, kedden 37 781, szerdán 29 635, csütörtökön 13 797 saját részvényt vett a társaság. Az OPUS is vette a saját részvényeit. Hétfőn 64 870, kedden 65 579, szerdán 67 671, csütörtökön 68 667 darab részvényt vásárolt a vállalat - jelezte az Equilor.

A héten a vezető részvények közül a Magyar Telekom árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben, 0,79 százalékkal, a papír 1782 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 1,87 milliárd forint volt.

A Mol 0,46 százalékkal erősödött, pénteken 3030 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 5,29 milliárd forintot ért el.

Az OTP jegyzése 0,22 százalékkal emelkedett a héten, a részvény pénteken 27 930 forinton zárt, 28,72 milliárd forintos heti forgalomban.

A Richter 0,20 százalékkal erősödött a héten, a részvény 10 200 forinton fejezte be a kereskedést, 5,87 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9076,78 ponton zárt, 29,67 ponttal, 0,33 százalékkal magasabban az előző hetinél.