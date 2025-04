Átlagosan havonta 170 forint miatt megy a balhé? Mit jelentenek valóban a bankszámlás kiadások?

A bankok teljesítették a kormány elvárásait és csökkentették a lakossági ügyfelek banki költségeit, azonban a Bankomonitor számításai szerint ez átlagosan mindössze havi 170 forint megtakarítást jelent az ügyfeleknek, miközben a bankszektornak akár 10 milliárd forintos nagyságrendű áldozatot jelenthet- írja a Portfolio.

Letérdelt a kormány akarata előtt a bankszektor, a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által meghatározott határidő előtt sorra érkeztek a bejelentések arról, hogy a pénzintézetek csökkentenik lakossági ügyfeleik banki költségeit. Most az is kiderült, átlagosan mennyit nyerhetenek ezen az ügyfelek: a Bankomonitor szerint átlagosan havonta 170 forintot spórolhatunk - számolt be az RTL Híradó.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bankszövetség tárgyalásai után a bankok sorra jelentették be, hogy teljesítik a kormány elvárásait, csökkentenik lakossági ügyfeleik banki költségeit. Miközben banki oldalon tett vállalások milliárdos, szektorszinten feltehetően 10 milliárd forintos nagyságrendű pénzügyi áldozatot jelentenek, a banki ügyfelek pénztárcáját a jelek szerint nem fogja drámaian érinteni a lépés. Az RTL-nek a Bankmonitor elárulta, hogy számításaik szerint átlagosan havonta 170 forintot spórolhatnak az ügyfelek a banki költségeken.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára a díjcsökkentések kapcsán szerdán kifejtette, azok a bankok, amelyek 2025-re már bejelentették a jogszabály szerinti inflációs díjemelésüket, vagy tételes visszatérítéssel illetve tartós kedvezmény biztosításával, vagy ügyfélcsoport szinten azonos összegű visszatérítéssel ellensúlyozzák azt. Hozzátette: 2026. június 30-áig az inflációs és egyéb, belső működési költségüket nem érvényesítik lakossági ügyfeleik felé.