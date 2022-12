Egyre több a rászoruló Magyarországon: már olyanok is segítséget kérnek, akik eddig adományoztak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jelentősen csökkent a felajánlott adományok mennyisége a tavalyhoz képest a segélyszervezetek gyűjtésein. A Baptista Szeretetszolgálat arról számolt be, hogy most olyanok is segítséget kérnek, akik eddig adtak.

Csaknem 20 százalékkal csökkent a felajánlott adományok mennyisége a tavalyhoz képest a különböző karitatív szervezetek gyűjtésein, viszont ezzel párhuzamosan a segítséget kérők száma jelentősen nőtt - derült ki a Népszava körkérdéséből. Ennek egyik fő oka az infláció és a válság: nem feltétlenül a magyarok adományozási szándéka csökkent, inkább az adományozók lehetőségei szűkültek be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Baptista Szeretetszolgálat rászorulóknak gyűjtött cipősdoboz akciójánál kiderült, hogy jelentős különbség alakult ki a főváros és a vidék között: Budapesten nem vagy csak alig csökkent az adományozási hajlandóság, míg vidéken drasztikusat esett. Bögös Edit, a szeretetszolgálat munkatársa elárulta, idén örülnek, ha 35 ezernyi cipősdoboz összejön, a korábbi években 50 ezer körül volt. Nem csak a dobozok száma kevesebb, a segítséget kérők aránya is ugrásszerűen megnőtt. Míg tavaly körülbelül 70 ezer ember igényelt adományt, idén ez a szám már 110 ezer, ami azt jelenti, hogy most olyanok is kérnek, akik eddig adtak - mondta. Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője szintén arról számolt be, hogy nagyjából 15 százalékos visszaesést tapasztaltak a tartós élelmiszerek gyűjtése során. Tavaly 188 tonnát gyűjtöttek, idén 97 tonnánál tartottak a hat napos akció negyedik napján.

Címlapkép: Getty Images

