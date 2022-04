A kispénzűekre csaphat le először a horrorinfláció: ezzel a 3 módszerrel védheted ki a csődöt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ilyen mértékű infláció mellett egyik hónapról a másikra kerülhetnek a háztartások nehéz anyagi helyzetbe. Azok addig eddig alacsony jövedelemből, nyugdíjból éppen kijöttek, most a hirtelen jött magas árak mellett azt tapasztalhatják, hogy sehogy sem elég a pénzük. Elemzői vélemények szerint a tartósan magas infláció még egy ideig velünk marad, az árak tovább emelkedhetnek - ezt pedig komolyan kell venni. Akinek már most nehézséget okoz, hogy kijöjjön a havi bevételéből, ellássa az alapvető szükségleteit, annak most kell kitalálnia, hogyan küzd meg az elkövetkezendő hónapokban az áremelkedéssel.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK