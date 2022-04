Elszálló bérek és munkaerőhiány: brutális vihar tombol a magyar munkaerőpiacon

Begyújtották a cégek a rakétákat: évek óta nem látott toborzási dömpingbe kezdtek. Egy friss jelentésből kiderül, melyek azok a kritikus területek, ahová alig találni szakembert, így a bérek kilőttek, és kik azok, akikből szinté óriási a hiány, ám a fizetésük ezt korántsem tükrözi.

A 2021-ben elindult toborzási dömping várhatóan még intenzívebbé válik idén. Magyarországon a munkáltatók 46 százaléka fokozott munkaerőfelvételt tervez 2022-re, 39 százalékuk pedig a tavalyihoz hasonló ütemben folytatja a toborzást - derül ki a 2022-es Hays Hungary Salary Guide éves riportjából.

A pandémia eddig nem látott változásokat hozott a vállalatok életébe az elmúlt két évben, mára azonban a szervezetek többsége talpra tudott állni és adaptálódott az új normákhoz. 2022-ben pedig a vállalatok fókuszában az üzletfejlesztés áll - ám ennek számos akadálya látszik. Óriási hiányterületek vannak, ahová sok szakemberre lenne szükség. Ilyen például az adminisztráció, a technológia, a mérnöki terület: gyártás-tervezés és a logisztika.

Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy mely területekre nehéz munkaerőt találni a jelentés szerint, akkor kiderül, hogy az adminisztráció itt már az utolsó helyen szerepel, tehát nagy a hiány, ugyanakkor nem nehéz betölteni ezeket a pozíciókat. Ennek oka egyrészt az, hogy inkább a kompetenciák fontosak egy ilyen pozíciónál, nem pedig a magas szintű szakmai képzettség, és ezt jól tükrözik a fizetések is. A Hays ugyan nem közli az adminisztrátori béreket, de a Profession Bériránytűjéből tudható, hogy az adminisztráció, asszisztens, irodai munka területeken az átlagos nettó havi jövedelem bruttó kb. 270 ezer forint.

De egészen más a helyzet például a technológia üzletággal: rendkívül nagy a kereslet ezekre a szakemberekre, és kifejezetten nehezen találják meg őket a cégek. 2021-ben a digitális átalakulás tovább folytatódott, és ez a trend várhatóan az idei évben csak erősödni fog. A digitalizáció több területen is megnövelte a vállalatok munkaerőigényét, ez az igény pedig egyre égetőbbé válik az elérhető képzett szakemberekért folytatott verseny kiéleződésével. Mivel ma Magyarországon még mindig elsősorban a fizetéssel és a juttatási csomaggal lehet bevonzani a munkaerőt, ezért nem meglepő a szektorban elérhető bérek nagysága.

Toborzási stratégia 1.0 A munkahelyváltás leggyakoribb okaként a fizetést és a juttatási csomagot (66%) jelölték meg a válaszadók a felmérésben. Emellett a szakemberek akkor keresnek új munkahelyet, ha a jelenleginél nincs lehetőségük szakmailag fejlődni (42%), illetve ha a munka természete (21%) olyannak bizonyul, amit nem szeretnének tovább folytatni. 2022-ben a munkavállalók megtartása érdekében a vállalatoknak érdemes figyelembe venniük, hogy a szakemberek 34 százaléka érzi jelenleg azt, hogy nincs lehetősége szakmai fejlődésre, és 48 százalék gondolja, hogy nem tud hosszú távon tervezni a jelenlegi munkahelyén. A rugalmas munkavégzés hiánya nem volt a munkahelyváltás legfőbb okai között, hiszen a legtöbb vállalat mára bevezette a távoli vagy hibrid munkavégzést.

IT

A nemzetközi projektekkel rendelkező, tőkeerős cégek elsősorban Budapesten nyitottak új pozíciókat, a távoli munkavégzés elterjedése révén viszont ezzel párhuzamosan a vidéki bérek is megnövekedtek. A 2022-as év egyik legfontosabb trendje így a budapesti és a vidéki IT bérek közötti különbség megszűnése. A technológiai szektorban elérhető bérek eddig nem látott ütemben emelkedtek. Területenként eltérően ugyan, de minimum 10 százalékkal, sok esetben 20-25 százalékkal növekedtek 2021-ben.

Pozíció Junior SW Engineer (0-3 év) Medior SW Engineer (3-5 év) Senior SW Engineer (5+ év) Architect / Team Lead / Management C/C++ Developer 650 000 875 000 1 200 000 1 300 000 Java Developer 750 000 1 200 000 1 400 000 1 650 000 .NET Developer 650 000 1 100 000 1 300 000 1 650 000 PHP Developer 650 000 1 000 000 1 100 000 1 300 000 Python Developer 650 000 1 100 000 1 300 000 1 600 000 Database Developer 650 000 875 000 1 200 000 1 300 000 Manual Tester 500 000 800 000 950 000 1 600 000 Automation Tester 700 000 1 000 000 1 200 000 1 600 000 Frontend Developer 700 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 Mobile Developer 700 000 1 100 000 1 500 000 1 900 000 UX Desinger 650 000 900 000 1 300 000 1 900 000

Ahogy a táblázat számaiból is látszik, br. 650 ezer forintnál nem nagyon keres kevesebbet egy fejlesztő, és egy több éves tapasztalattal rendelkező csapatvezető bruttó bére elérheti az 1,9 millió forintot.

Mérnöki és gyártási terület

A visszatartott projektek újraindulása a gyártási szakemberek iránti igényt is berobbantotta. A korábban felgyülemlett munkaerő-kínálat a tavalyi év elején gyorsan kimerült, így az év többi részében megnőtt a verseny a gyártómérnökökért. A munkavállalói részről is fokozottabb aktivitás volt érzékelhető, a gazdasági helyzet javulása miatt ugyanis többen elgondolkodtak a munkahelyváltáson. Nemcsak a kiemelt technológiákban, az általános területeken is nőttek a bérek, átlagosan 10-15 százalékkal, az elektronikai és autóipari piacot kiszolgáló cégeknél akár 20 százalékkal is.

Pozíció Junior mérnök 1+ év tapasztalat Szenior mérnök 3+ év tapasztalat Csapatvezető 5+ év tapasztalat Felső szintű műszaki vezetés 10+év Production Engineering 500 000 750 000 950 000 1 200 000 Quality Engineering 500 000 700 000 800 000 1 300 000 Test Engineering 550 000 600 000 850 000 1 100 000 Maintenance Engineering 480 000 600 000 780 000 1 100 000 Mechanical R&D 475 000 600 000 850 000 1 150 000 Electrical R&D 575 000 675 000 900 000 1 200 000 MES & MOM Engineering 600 000 750 000 1 000 000 1 300 000 Automation Engineering 575 000 800 000 950 000 1 100 000 Project Engineering 550 000 700 000 1 100 000 1 450 000 Service Engineering 520 000 670 000 780 000 1 000 000 Expert in specific technology 550 000 800 000 950 000 1 200 000

Logisztika és ellátási lánc

A cégek mind a gyártás, mind a kereskedelem oldaláról nagy hangsúlyt fektetnek a beszerzés és az ellátási lánc területeire. Egyre több vállalat hozza létre új raktárait Magyarországon, telepíti át folyamatait vagy építi fel fulfilment centereit hazánkban. Ennek hatására az idei és várhatóan a következő években is nagy hangsúly lesz a megfelelő szakemberek megtalálásán. A logisztika területén szinte minden pozíció esetében bérnövekedés történt, mely egy részről a megnövekedett keresletnek, másrészről pedig a szakemberhiánynak tudható be. Emellett egyéb hatáskör megléte is fontossá vált, így egyre több cég támogatja munkavállalóját például a targonca jogosítvány megszerzésével. A logisztikai koordinátorok és vevői kapcsolattartók bére bruttó 650.000 forintról bruttó 700.000 forintra nőtt, a termeléstervezési területen a jelöltek bére pedig akár 2-3 év után eléri a bruttó 700.000 forintot. A beszerzők bérei – függetlenül attól, hogy operatív vagy stratégiai feladatokról van szó – minden szinten emelkedtek, továbbá vezetői és menedzseri munkakörökben a céges autó már alapkövetelménynek számít.