Itt a bejelentés: ezzel a befektetéssel ütné ki az inflációt az állam

Idén akár kétszámjegyű is lehet az infláció, úgyhogy aki még nem fektette be a pénzét, annak érdemes elgondolkodni azon, hogy tudja megőrizni a megtakarításainak értékét. Nemsokára jön az új Prémium lakossági befektetés, ami még ilyen magas infláció mellett is jó megoldás lehet – írja a Portfolio.

Az utóbbi egy évben tapasztalt magas infláció mellett nehéz olyan befektetési megoldást találni, ami tényleg megőrzi a pénzünk értékét, ugyanis az elérhető hozamok alacsonyabbak a drágulást mértékénél. A bankbetétek hozama 3%, a lakossági állampapíroké 4-5% körül van, ezek mellett viszont egyre vonzóbb megoldás az inflációkövető államkötvény. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ÁKK most új, 5 éve Prémium Magyar Állampapírt dob piacra április 27-én, mely követni fogja az előző 5 éves állampapír kamatozását, vagyis az infláció felett 1,5%-ot fizet. Ez az első kamatperiódusban 6,6%-ot fog jelenteni, ami magasabb a most elérhető lakossági befektetési lehetőségekénél. A lap szintén megemlíti, hogy az új állampapír kibocsátása azt is mutatja, megnőtt a lakosság érdeklődése az inflációkövető befektetési megoldások iránt.

Címlapkép: Getty Images

