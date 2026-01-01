Legjobb újévi fogadalmak bölcs emberektől: ezt kell tenned, hogy be is tudd tartani a fogadalmakat

Az újévi fogadalmak betartása nem csak azon múlhat, mennyire szeretné valaki igazán azokat betartani, teljesíteni. A kudarc oka gyakran inkább a stratégia: olyan célt tűzünk ki, ami eleve megfoghatatlan, vagy nem tervezzük meg a hozzá vezető utat, apró lépésenként. A megszegett fogadalom pedig elveszi a kedvünket a további próbálkozástól, ami viszont sikert hozhatna. Mutatjuk, hogyan lehetséges betartani az újévi fogadalmakat, és milyen bölcsességek segíthetnek abban, hogy 2026 egy sikeresebb év legyen.

Az újévi fogadalmak népszerűek, szinte mindenki megfogad valamit magában, amit másként csinál majd az új évben, mint tavaly, azonban kevesen tudják betartani a fogadalmaikat. Egy tanulmánysorozatban a Scranton Egyetem kutatói két éven keresztül követtek nyomon 200 újévi fogadalmat tevő embert. Hetvenhét százalékuk egy hétig be tudta tartani a fogadalmát. Egy hónap elteltével 64 százalék számolt be sikerről. Ez az arány három hónap elteltével 50 százalékra, hat hónap elteltével pedig 46 százalékra csökkent. A kutatók két évvel későbbi követésénél mindössze 19 százalék vélte úgy, hogy sikeresen elérte célját.A kutatók megvizsgálták, hogy mi volt azoknak az embereknek a titka, akik betartották a fogadalmaikat. Az eredmény, hogy nem pusztán akaraterő szükséges: a kitartó, lassú építkezés a mindennapokban a kulcs a sikerhez.

A Journal of Personality and Social Psychology folyóiratban megjelent, korábbi kutatásokat összesítő áttekintésben a Pittsburghi Egyetem kutatói azt a hipotézist állították fel, hogy valójában a pozitív szokások kialakítása a hosszú távú célok elérésének igazi kulcsa. A szerzők hat, összesen több mint 2200 résztvevővel végzett tanulmányt elemeztek: mindegyik kutatás igazolta a rutinok és szokások kialakításának fontosságát a célok felé való előrelépéshez. A szerzők lényegében arra a következtetésre jutottak, hogy azok az emberek, akik rutinokat alakítanak ki az általuk ösztönözni kívánt szokások körül, nagyobb valószínűséggel követik is azokat, és kisebb valószínűséggel mondanak le céljaikról, vagy adják fel a próbálkozásokat. Az eredmények tehát arra utalnak, hogy a jó szokások kialakítása segíthet leginkább a célok elérésében.

Az alábbiakban az újévi fogadalmak leggyakoribb területeihez kapcsolódóan adunk tippeket: milyen szokások segíthetnek a fogadalmak megtartásában 2026-ban. Mutatjuk továbbá bölcs emberek gondolatait az egyes témákról, amit mottóként használhatunk az új évben, erőt meríthetünk belőlük.

Egészségmegőrzés, tudatosabb életmód

Mindenki tisztában van vele, aki már törekedett egészségesebb életmódra, hogy szinte mindenkire igaz: több vizet kellene inni naponta, több zöldséget-gyümölcsöt enni, többet kell mozogni, több időt a természetben tölteni, kevesebbet stresszelni, eleget aludni stb. Egyszerű céloknak tűnnek, de hogyan érhetjük el ezeket valójában? Sokan már a vízivást sem tudják betartani hosszú távon, amitől úgy érzik, a legkisebb feladatban is kudarcot vallottak.

Itt jönnek képbe a szokások, illetve hogy ne akarjunk egyszerre mindent megvalósítani: kis lépésekben haladjunk. Az is fontos, hogy mindenkinél más módszer válik be. Válassz ki egy számodra fontos célt, és fókuszálj arra, hogy megtaláld a saját módszeredet. Aki pl. több vizet szeretne inni, annak segíthet egy vízivást segítő app, ha ezek neki beválnak, se sokaknál nem ez a módszer működik. Van, aki mindenhová magával cipeli a kulacsát, vagy folyamatosan egy teli kancsó, vagy nagy pohár vizet tart az asztalon: a víz látványa és közelsége segíti, hogy többet igyon. Van, aki lefekvés előtt odakészíti a reggeli pohár vizet az éjjeliszekrényre: ez a nap első feladata, és amint túlesik rajta, már tett is valamit magáért aznap. Fontos, hogy mindenkit más tud motiválni hosszú távon: próbálgasd, hagyj időt magadnak, ha egy módon nem sikerült, találj ki egy másikat. Legyen 2026 annak az éve, hogy megtalálod a saját módszered!

Ami a vízivásra igaz, minden másra is igaz: pl. a testmozgás esetében is mindenkinek megvan az a fajta mozgás, amit szeret és rendszeresen tud csinálni. Viszont többnyire, aki régóta nem találja a saját sportját, egy idő után feladja a keresgélést. Pedig a kulcs, hogy találd meg, mi működik nálad hosszú távon: be kell látni, hogy ez nem egyszerű, valakinek évekbe telik, sok próbálkozásba, mire rátalál a működő módszerre. A zöldság-gyümölcs fogyasztással, alvással, stresszlevezetéssel ugyanez a helyzet.

Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk.

- Arisztotelész

Pénzügyi célok és pénzügyi tudatosság

A pénzügyi célkitűzések is különösen sok újévi fogadalomban szerepelnek, így sok kudarc is kötődik ezekhez. Sokan fogadják meg, hogy többet fognak félretenni, nem fognak feleslegesen annyi pénzt kidobni az ablakon, és hasonlókat: azonban nem tervezik el, ezt hogyan is valósítják meg pontosan. Pedig aki szeretne pénzügyileg tudatosabb életet élni, annak részletes tervekre és stratégiára van szüksége és nem szabad megijednie a számoktól, számolgatástól.

Az új évben először is érdemes átnézni a 2025-ös költségvetést: levonni a tanulságot a felesleges költésekből, megnézni, hol tudunk még faragni a költségeken, és írni egy listát a jövő évi kiadásokról is. Sokak számára segítséget jelent a spóroláshoz, ha van egy jól megfogható cél: egy konkrét összeg, amit szeretne év végén a számláján látni, vagy egy utazás, egy új telefon, egy autó ára, de lehet ez valamilyen apróság is.

Akárcsak az egészség esetében, a pénzügyi tudatosság kulcsa is a jó szokások kialakítása. Tartsunk önvizsgálatot a múlt évi költéseink alapján, azonosítsuk a rossz szokásokat és találjuk ki, hogy törjük meg azokat. Például, ha tudjuk, hogy ha rossz napunk van, akkor túlköltekezünk: alakítsunk ki valamilyen elkerülő stratégiát a rossz napokra. Vegyük fel egy másik szokást arra az esetre, ha rossz napunk van: csináljunk egy egészséges turmixot, főzzünk valami finomat, tegyünk egy kellemes sétát, vagy írjuk ki magunkból a rossz élményeket papír- vagy digitális naplónkba.

Sőt akár egy jó pénzügyi szokást is bevezethetünk a régi rossz helyére: vezessük le a rossz nap feszültségét böngészéssel, tegyük a kosárba a dolgokat, amiket vennénk, de ne rendeljük meg! Várjunk, aludjunk rá egyet. Ha még holnap is szeretnénk megvenni, akkor megvehetjük, különben ürítsük ki a kosarat: kutatások szerint ilyenkor úgysem a valós vásárlás a cél, hanem inkább a nézelődés, válogatás. Ha nem veszünk semmit, a stresszt akkor is levezettük; másnap pedig büszkék lehetünk magunkra, amikor kiürítjük a virtuális kosarat.

Ha az éves bevételed 20 font, és az éves kiadásod 19 font, az eredmény: boldogság.

- Charles Dickens

Gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és az a szegény, akinek a vágya több, mint a pénze... A boldogság titka nem az, hogy még többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsük életünk üres kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk.

- Szent-Györgyi Albert

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A pénz nem boldogít, de megengedi, hogy azt csináld, amit akarsz, és ne csináld azt, amit nem akarsz. Az ember akkor lesz boldogtalan, ha azt kell csinálnia, amit nem akar, és nem tudja azt csinálni, amit akar. Ez a hatalomnélküliség. Nekem nem kell hatalom magam fölött, vagy más fölött, ahhoz kell hatalom, hogy senki ne mondja meg, mit csináljak és mit ne.

Feldmár András

Kapcsolatok és magánélet

Sokan vannak, akik újévkor azt fogadják meg, hogy több időt és energiát szánnak a fontos kapcsolataik ápolására, többet lesznek szeretteikkel. Mások éppen azt fogadják meg, hogy nem pazarolnak időt és energiát olyan kapcsolatokra, amik csak mérgezik az életüket, meghúzzák végre a határokat. Ezeknek a céloknak a betartásával biztosan egészségesebb, boldogabb év lehetne 2026: csakhogy ilyen formában még mindig túl megfoghatatlanok.

Ami a vízivásra, testmozgásra, spórolásra igaz, az igaz a kapcsolatokra is: jó stratégiákat, mindennapos szokásokat kell bevezetni, hogy teljesíteni tudjuk a fogadalmainkat. A kapcsolatok esetében is ugyanúgy fontos az önvizsgálat, mint a pénzügyek kezelésénél. Ahogy az ember átnézi a havi költségvetést, ugyanúgy átnézheti a naptárát minden hónapban: mennyi időt, energiát szánt olyan kapcsolatokra, amikre nem akart, és mennyi jutott a szeretteire. A tervezés is nagyon fontos: ha úgy érezzük, valakivel nem töltünk elég minőségi időt, már az év elején tervezzük be, fixáljuk le a közös programokat! Ebben is igaz: mindenkinek más stratégia segít, más módszer válok be, és talán hosszú idő lesz rátalálni a működő megoldásra. Ne adjuk fel, szóljon ez az év arról, hogy kitartóan próbáljuk megtalálni a nekünk való megoldást.

Minden kapcsolat, amely nem emel fel, lehúz - és megfordítva.

- Friedrich Nietzsche

A jó kapcsolat kritériuma, hogy velem szabadabb a másik, mint ha egyedül lenne, nem kell a szabadsággal fizetni a kapcsolatért.

- Feldmár András

Egy jó kapcsolatban ötször annyi a pozitív érzelmi interakció, mint a negatív. (...) Nem számít, hogy egy pár naponta tízszer hajba kap-e vagy sem, a lényeg ez az arány. Hogy ötször annyi időt töltsenek együtt szeretetben, gyengédségben, humorral és kedvességgel.

- Tari Annamária

Ne becsüld alá magad és az idődet

Akármit is fogadnál meg az új évre, vedd azt komolyan, és higgy magadban, hogy sikerülhet. Azonban azt is vedd figyelembe, amire a kutatások rámutattak: a sikerhez nem nagy elhatározások kellenek, hanem apró lépések a mindennapokban.

Érdemes abba belegondolni, hogy a sikeres cégek vezetői is mindig arra törekszenek, hogy több időt töltsenek tervezéssel, stratégia kialakítással, mint a mókuskerék hajtásával: ha folyamatosan csak a tennivaló hegyeket látjuk magunk előtt, és hiába próbáljuk ledolgozni azokat, nem leszünk sikeresek abban, amit csinálunk, csak agyonhajszoltak. Ha viszont szánunk rá időt, hogy új megoldásokat keressünk, javítsunk a folyamatainkon, új motivációt találjuk: kevesebb munkával érhetünk el többet. Csakhogy az időt erre tényleg rá kell szánni!

Tehát viselkedjünk úgy, mint a sikeres cégvezetők: ne csak a célokat tűzzük ki, hanem legyen aprólékos stratégiánk rá, hogyan valósítjuk meg! Ne csak egy megoldásban gondolkodjuk, hanem találjunk ki előre több módszert és próbálgassuk, melyik válik be. Ne reméljünk azonnal sikert, ne tántorítson el az első kudarc. Ha már azt belátjuk, hogy mekkora dologra vállalkoztunk, és mennyire rögös az út a célig: ez már egy nagy lépés a sikeres 2026-os évhez!