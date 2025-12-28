2025. december 28. vasárnap Kamilla
Megtakarítás
Megtakarítás

Brutális, mennyire jól járt, aki ebbe a részvénybe tette a pénzét 2025 elején: 2026-ban is megéri tartani?

Pénzcentrum
2025. december 28. 14:04

A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, dollárban számolva világelső pozíciót ért el 64 százalékos növekedéssel, miközben a forint 16 százalékkal erősödött a dollárhoz képest - nyilatkozta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő.

A hazai befektetők jelentősen jobban jártak, mint akik az amerikai piacokon fektettek be, hiszen a NASDAQ mindössze 18 százalékos, az S&P 14 százalékos, a Dow Jones pedig 13 százalékos növekedést produkált. Az amerikai piacokon elért eredmények forintban számolva minimálisak voltak vagy veszteséget jelentettek a hazai befektetőknek.

Mindeközben térségünkben a WIG, a varsói tőzsdeindex tudott złotyban, a lengyel fizetőeszközben mérve egyedül magasabb, közel 40 százalékos növekedést felmutatni, de a złoty ennyit nem erősödött a dollárhoz képest, tehát dollárban őrizzük elsőbbségünket

– ismertette Korányi G. Tamás.

A magyar tőzsdén a 4iG teljesített a legjobban, részvényárfolyama 3,5-szeresére emelkedett az év során. Az OTP, a BUX-index meghatározó komponense 58 százalékos árfolyam-növekedést ért el, míg a Magyar Telekom részvényei több mint 40 százalékkal értékelődtek fel.

Az év jelentős eseménye volt az MBH Bank tőzsdei megjelenése. A kibocsátott 22,6 millió részvényre túljegyzés történt, a lakossági igények csupán 69,3 százalékát tudták kielégíteni. A kereskedés 3280 forinton indult, ami valamivel az intézményi ár alatt volt, de a lakossági jegyzési árhoz képest 21,5 százalékos azonnali profitot jelentett az eladóknak.

A szakértő szerint 2025-ben a nemesfémekbe fektetők jártak a legjobban. Az arany árfolyama dollárban számolva 65 százalékkal emelkedett, míg az ezüst ára megduplázódott, elérve a 66,5 dollárt unciánként. A világpolitikai feszültségek növekedése és a jegybanki vásárlások felfutása jelentősen hozzájárult ehhez a tendenciához.

"Az aranyat fizikailag haza lehet vinni" – hangsúlyozta Korányi G. Tamás az Infostartnak, hozzátéve, hogy a Magyar Nemzeti Bank is hazaszállította 105 tonnás aranytartalékának jelentős részét, 90 tonnát, és várhatóan a Londonban tárolt maradék 15 tonnát is haza fogja hozni.
Címlapkép: Getty Images
