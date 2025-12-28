Brutális, mennyire jól járt, aki ebbe a részvénybe tette a pénzét 2025 elején: 2026-ban is megéri tartani?

A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, dollárban számolva világelső pozíciót ért el 64 százalékos növekedéssel, miközben a forint 16 százalékkal erősödött a dollárhoz képest - nyilatkozta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő.

A hazai befektetők jelentősen jobban jártak, mint akik az amerikai piacokon fektettek be, hiszen a NASDAQ mindössze 18 százalékos, az S&P 14 százalékos, a Dow Jones pedig 13 százalékos növekedést produkált. Az amerikai piacokon elért eredmények forintban számolva minimálisak voltak vagy veszteséget jelentettek a hazai befektetőknek.

Mindeközben térségünkben a WIG, a varsói tőzsdeindex tudott złotyban, a lengyel fizetőeszközben mérve egyedül magasabb, közel 40 százalékos növekedést felmutatni, de a złoty ennyit nem erősödött a dollárhoz képest, tehát dollárban őrizzük elsőbbségünket

– ismertette Korányi G. Tamás.

A magyar tőzsdén a 4iG teljesített a legjobban, részvényárfolyama 3,5-szeresére emelkedett az év során. Az OTP, a BUX-index meghatározó komponense 58 százalékos árfolyam-növekedést ért el, míg a Magyar Telekom részvényei több mint 40 százalékkal értékelődtek fel.

Az év jelentős eseménye volt az MBH Bank tőzsdei megjelenése. A kibocsátott 22,6 millió részvényre túljegyzés történt, a lakossági igények csupán 69,3 százalékát tudták kielégíteni. A kereskedés 3280 forinton indult, ami valamivel az intézményi ár alatt volt, de a lakossági jegyzési árhoz képest 21,5 százalékos azonnali profitot jelentett az eladóknak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértő szerint 2025-ben a nemesfémekbe fektetők jártak a legjobban. Az arany árfolyama dollárban számolva 65 százalékkal emelkedett, míg az ezüst ára megduplázódott, elérve a 66,5 dollárt unciánként. A világpolitikai feszültségek növekedése és a jegybanki vásárlások felfutása jelentősen hozzájárult ehhez a tendenciához.

"Az aranyat fizikailag haza lehet vinni" – hangsúlyozta Korányi G. Tamás az Infostartnak, hozzátéve, hogy a Magyar Nemzeti Bank is hazaszállította 105 tonnás aranytartalékának jelentős részét, 90 tonnát, és várhatóan a Londonban tárolt maradék 15 tonnát is haza fogja hozni.