5 tipp, ha te is túlköltekeztés karácsonykor: ne aggódj, ezzel a módszerrel újra hamar tele lesz a bankszámlád

A karácsonyi túlköltekezés után sokan szembesülnek pénzügyi nehézségekkel. Öt lépésben helyreállíthatjuk pénzügyeinket és felkészülhetünk a következő évre, hogy elkerüljük a hasonló problémákat - számolt be az Ally.

Az első lépés annak meghatározása, mely számlákat kell rendezni. Fontos tisztázni, hogy megtakarításból költöttünk-e vagy hitelkártyára terheltük a kiadásokat. Ha hitelkártya-adósságot halmoztunk fel, először a legmagasabb kamatozású kártyákat érdemes törleszteni, hogy minimalizáljuk a további költségeket. Csak az adósság rendezése után kezdjünk a megtakarítások újraépítéséhez.

A második lépés a kiadások csökkentése. Január kiváló időszak a pénzügyi újraértékelésre. Érdemes felülvizsgálni a közüzemi szolgáltatásokat, esetleg kedvezőbb csomagokra váltani. Fontoljuk meg felesleges tárgyaink eladását, a nem létfontosságú kiadások csökkentését, valamint az előfizetéses szolgáltatások felülvizsgálatát. Januárban akár egy "nem költekezős kihívást" is tarthatunk, és az így megtakarított összeget az ünnepi adósságok törlesztésére fordíthatjuk.

A harmadik lépés egy új költségvetés kialakítása, amely összhangban van hosszú és rövid távú céljainkkal. Ehhez tisztában kell lennünk nettó jövedelmünkkel (az adók és egyéb levonások után), összes kiadásunkkal (fix, változó és rendszertelen), valamint ezek egyenlegével.

A negyedik lépés a következő évi ünnepek tervezése. Gondoljuk át, mi lesz fontos számunkra a következő időszakban: ajándékok, partik vagy ünnepi kirándulások. Határozzuk meg, mennyit szeretnénk ezekre költeni, építsük be az új költségvetésünkbe, és havonta tegyünk félre egy bizonyos összeget. A túlköltekezés elkerülése érdekében állítsunk fel reális költségvetést, készítsünk listát vásárlás előtt, használjuk ki az akciókat, és legyünk óvatosak a közösségi média használatával.

Az ötödik lépés az új célokra való takarékoskodás megkezdése. A célok vizualizálása segíthet: készítsünk valamilyen kézzelfogható dolgot, bontsuk le a víziónkat egyéni megtakarítási célokra, és kövessük nyomon a haladást. A rendszeres átutalások és a kiadási szokások elemzése segíthet a hatékonyabb megtakarításban.