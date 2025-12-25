Karácsonykor is érdemes odafigyelni az apróságokra, és vigyázni magunkra.
5 tipp, ha te is túlköltekeztés karácsonykor: ne aggódj, ezzel a módszerrel újra hamar tele lesz a bankszámlád
A karácsonyi túlköltekezés után sokan szembesülnek pénzügyi nehézségekkel. Öt lépésben helyreállíthatjuk pénzügyeinket és felkészülhetünk a következő évre, hogy elkerüljük a hasonló problémákat - számolt be az Ally.
Az első lépés annak meghatározása, mely számlákat kell rendezni. Fontos tisztázni, hogy megtakarításból költöttünk-e vagy hitelkártyára terheltük a kiadásokat. Ha hitelkártya-adósságot halmoztunk fel, először a legmagasabb kamatozású kártyákat érdemes törleszteni, hogy minimalizáljuk a további költségeket. Csak az adósság rendezése után kezdjünk a megtakarítások újraépítéséhez.
A második lépés a kiadások csökkentése. Január kiváló időszak a pénzügyi újraértékelésre. Érdemes felülvizsgálni a közüzemi szolgáltatásokat, esetleg kedvezőbb csomagokra váltani. Fontoljuk meg felesleges tárgyaink eladását, a nem létfontosságú kiadások csökkentését, valamint az előfizetéses szolgáltatások felülvizsgálatát. Januárban akár egy "nem költekezős kihívást" is tarthatunk, és az így megtakarított összeget az ünnepi adósságok törlesztésére fordíthatjuk.
A harmadik lépés egy új költségvetés kialakítása, amely összhangban van hosszú és rövid távú céljainkkal. Ehhez tisztában kell lennünk nettó jövedelmünkkel (az adók és egyéb levonások után), összes kiadásunkkal (fix, változó és rendszertelen), valamint ezek egyenlegével.
A negyedik lépés a következő évi ünnepek tervezése. Gondoljuk át, mi lesz fontos számunkra a következő időszakban: ajándékok, partik vagy ünnepi kirándulások. Határozzuk meg, mennyit szeretnénk ezekre költeni, építsük be az új költségvetésünkbe, és havonta tegyünk félre egy bizonyos összeget. A túlköltekezés elkerülése érdekében állítsunk fel reális költségvetést, készítsünk listát vásárlás előtt, használjuk ki az akciókat, és legyünk óvatosak a közösségi média használatával.
Az ötödik lépés az új célokra való takarékoskodás megkezdése. A célok vizualizálása segíthet: készítsünk valamilyen kézzelfogható dolgot, bontsuk le a víziónkat egyéni megtakarítási célokra, és kövessük nyomon a haladást. A rendszeres átutalások és a kiadási szokások elemzése segíthet a hatékonyabb megtakarításban.
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
A 2025-ös év jelentős fordulatot hozott a befektetési piacokon, miközben a BÉT harmadik éve produkál nagyon jelentős hozamot.
A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.
A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.
Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.
A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
