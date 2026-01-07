Valami bűzlik Indiában: el sem indult a bajnokság, máris lelépett egy csomó befektető

A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott - írta a The Guardian.

A bizonytalanság szó enyhe kifejezés arra, ami az indiai fociban történik éppen. A 2025–26-os ISL-szezonnak szeptemberben kellett volna elkezdődnie, ám az Indiai Labdarúgó-szövetség (AIFF) és kereskedelmi partnere közötti, tizenöt évre szóló szerződés azonban decemberben lejárt, új megállapodás pedig nem született, így a bajnokság nem indult el. Sokan csak rövid késésre számítottak, ehhez képest 2026-ot írunk, és még mindig nincs futball.

A keddi, delhi egyeztetésen február 14-ét jelölték meg új kezdési dátumnak, ami mindössze hat héttel marad el a Mumbai utolsó ISL-meccsének egy éves évfordulójától. Hogy ez valóban megvalósul-e, egyelőre kérdéses.

A játékvezetők figyelmeztették a szövetséget, hogy mielőbb keresethez kell jutniuk, a légiósok hazautaztak, az új év elején pedig a játékosok nyilvánosan könyörögtek megoldásért. "Szégyen ránk nézve... idáig süllyedtünk" – írta John Abraham, bollywoodi filmsztár és a NorthEast United tulajdonosa, amikor megosztotta 3,2 millió követőjével azt a videót, amelyben egyszerre vált nyilvánvalóvá a játékosok kétségbeesése és a FIFA beavatkozását sürgető felhívásuk.

Ravi Puskur, az FC Goa tulajdonosa szintén kétségbeesett: klubja hétfőn felfüggesztette az első csapat működését. "A City Football Group kivonulása az indiai futballból súlyos vádirat a sportágat irányító jelenlegi adminisztráció kudarcaival szemben" – mondta Puskur a Guardiannek, hozzátéve, hogy a krikett dominanciája mellett még a legjobb időkben is rendkívül nehéz hiteles, hosszú távú befektetőket vonzani.

"Egy olyan szervezet elvesztése, mint a CFG, a maga szakértelmével, intézményi tudásával és globális tapasztalatával nem pusztán sajnálatos; ez a rendszerszintű hiányosságok lesújtó tükre" – folytatta Puskur. "Szégyenfolt ez az indiai futball irányításán, amelynek mély önvizsgálatra kellene késztetnie az illetékeseket, nem pedig csendes belenyugvásra."

Meccsek híján a Mumbai szurkolói még a stadionokban sem vezethetik le frusztrációjukat. "Mindenki tudja, hogy vannak nagyobb problémák is, de csalódottak vagyunk" – mondta Suresh Khatri, a Mumbai-szurkolók egyike. "Senki nem hibáztatja őket; mi értelme befektetni egy csapatba és egy ligába, ahol nincsenek meccsek?"

Az út azért nem volt eseménytelen: a klub két ISL-pajzsot (a tabellát vezető csapatnak járó trófeát) és két ISL-kupát (a rájátszás győztesének járó serleget) gyűjtött be. Ennél azonban többről volt szó. "Olyan játékosokat és edzőket láthattunk, akiket a Manchester City-kapcsolat nélkül szerintem soha" – mondta Khatri. "Biztos vagyok benne, hogy a színfalak mögött is rengeteg minden zajlott."

A jelenlegi Mumbai-edző, Petr Kratky a testvérklub Melbourne Citytől érkezett, ahogyan Des Buckingham is 2021-ben. Ő Sergio Loberát váltotta a kispadon, aki Mumbaiból a CFG kínai tagklubjához, a Szecsuan Csiuniuhoz igazolt.

Ezek a kapcsolatok – Ázsiában a japán Jokohama F Marinos is a hálózathoz tartozott – mára megszűntek. "Mumbai találhat új tulajdonost, de márka szempontjából sokat veszít" – mondta Sadzsi Prabhakaran, az AIFF volt főtitkára. "Nemcsak a pénzt, hanem a globális kapacitást is elveszítik. A hálózat részei voltak. Edzőket, stábtagokat és légiósokat szerezni a CFG-n keresztül sokkal könnyebb volt. A Manchester Cityvel való kapcsolat eltűnt."

Létezett egy közös álom is: hogy egyszer egy indiai játékos a csoport valamelyik klubjába igazolhat. "Senki nem várta, hogy bárki is a Manchester Cityben játsszon" – mondta Khatri. "De Japán vagy Ausztrália már hatalmas dolog lett volna minden indiai szurkolónak, nemcsak a mumbaiaknak."

A CFG nem kívánt nyilatkozni a szakításról, de tény, hogy immár nincs jelen a világ legnépesebb országában, amely a mostani káosz ellenére is óriási potenciált rejt. "A Mumbai City Football Club jó név bármely márka számára" – mondta Prabhakaran. "Hatalmas város, az ország pénzügyi és kereskedelmi fővárosa. A pályán is jól teljesítettek, és közösséget építettek. Ez visszalépés az indiai futballnak, és egyben nemzetközi szégyen is, hiszen a CFG jelenléte miatt az ország határain túl is visszhangot kap az ügy."

Nemcsak a nemzetközi befektetők gondolhatják most át kétszer is a terveiket. Ha nem születik hamarosan megoldás, fennáll a veszélye, hogy más tulajdonosok is – akik eddig kitartottak klubjaik mellett – arra jutnak: nincs értelme jó pénzt rossz után dobni.

"A kivonulásuk üzenetet küld mindenkinek, aki az indiai futballba való befektetésen gondolkodik: most nincs itt az ideje" – mondta Prabhakaran. "Ha a CFG nem tudta folytatni, az azt jelenti, valami komolyan elromlott az indiai futballban. Valami működött, minden rendben ment, aztán minden megállt. Nem is tudom, mit mondjak; egyszerűen nagyon szomorú vagyok."