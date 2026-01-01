A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben.
Leállással indul az év a magyar bankokban: ezt kell tudnia az OTP, MBH, K&H és CIB ügyfeleinek
Több banknál is számíthatnak az ügyfelek szolgáltatáskiesésre év elején. A MBH már 2025. december 31-e 22 órától bankszünnapot rendelt el, mely csak vasárnap este ér véget, de más pénzintézeteknél is jöhet leállás január elején. Mutatjuk, mit közöltek a bankok a tervezett leállások kapcsán eddig.
Az MBH honlapján található tájékoztatás azt írja: a bank informatikai rendszereinek korszerűsítése érdekében 2025. december 31. (szerda) 22:00-tól 2026. január 04. (vasárnap) 20:00 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak. Ezen időszakban az ügyfelek leállást tapasztalhatnak többek között az elektronikus csatornák elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, valamint a befektetési szolgáltatások elérésében, és fennakadások lehetnek az internetes vásárlásokban és bankkártyahasználatban is. Az érintett szolgáltatásokról itt lehet részletesen olvasni.
Az MBH a bankszünnapok alatt is biztosítja a bankkártyatiltás lehetőségét Telebankon keresztül. Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető, belföldről díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 350 350-es telefonszámon.
Az OTP honlapján pedig az a téjákoztatás olvasható, hogy fejlesztési okokból 2026. január 1-én hajnali 2 órától várhatóan január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfolió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem lesznek elérhetőek a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon.
Az OTP-s ügyfelet továbbá számolhatnak azzal is, hogy a banknál fejlesztési okokból 2026. január 8-án 22.00 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45 óráig, a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
A K&H ügyfelei arra számítsanak, hogy 2026. január 10-én 12:00 órától a munkanapokra meghirdetett munkaidő végéig a lakossági és vállalati személyes ügyfélpontok (bankfiókok) zárva tartanak, valamint a K&H Vállalati Ügyfélszolgálat nem lesz elérhető, így az azokon keresztül nyújtott pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi, és befektetési és kiegészítő szolgáltatások szünetelnek. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül - írják a honlapon. Ezen időszakban továbbra is elérhetőek lesznek az egyéb elektronikus azonosítású banki szolgáltatások és a K&H TeleCenter ügyfélszolgálata (+36 1/20/30/70 335 3355).
Ezen túlmenően 2026. január 10-én 22:00 órától 2026. január 11-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül - írták.
Valamint 2026. január 16-án 23:00 órától 2026. január 17-én 07:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H SZÉP Kártya, 3D Secure, K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H ePosta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.
A CIB arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2026. január 10-én befektetési szolgáltatási szünnapot tart. A befektetési szolgáltatási szünnap nem minősül elszámolási napnak - közölték. Tehát az ezt megelőzően teljesült, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a befektetési szolgáltatási szünnap nem kerül figyelembevételre. A befektetési szolgáltatási szünnapon az ügyfeleknek lehetőségük van befektetési szolgáltatási, vagy azt kiegészítő tevékenységre vonatkozó megbízások megadására, azzal, hogy ezen megbízások a következő banki napon kerülnek feldolgozásra.
Budapesti Értéktőzsdén végrehajtandó megbízásokat a CIB a befektetési szolgáltatási szünnapon csak elektronikus úton fogad be. Jegyzési és aukciós megbízásokat a bank a befektetési szolgáltatási szünnapon nem fogad be - közölték.
