Így tuti, hogy ugrik a fizetésemelés: ezeket az alapvető hibákat ne kövesd el a bértárgyalásodon

Futótűzként terjed az elmúlt napokban annak a nőnek a története, aki rosszul alkudott az állásinterjú során és jócskán alálőtt az őt alkalmazó cég keretének. Így több százezer forintot bukott. De vajon ez kinek a hibája és mit tehetünk azellen, hogy ne lőjük se túl alá se túl fölé az „árunkat”? Összeszedtük azokat a trükköket, amik segítségével könnyedén belőhetjük azt, hogy a munkánkért milyen összeget kérhetünk el bátran.

A szabadúszó fejvadászként dolgozó Mercedes Johnson Facebook oldalán osztotta meg történetét, ami közfelháborodást keltett az interneten. A huffpost.com-on is megjelent történet szerint Mercedes egy cégnek keresett új munkaerőt, és sikerült is találnia egy megfelelő hölgyet, aki évi közel 29 millió forintot kért a munkájáért cserébe.

Azonban itt van egy csavar, ugyanis a cégnek a kerete a pozícióra évi 44 millió forint volt. Azonban Mercedes nem csak nem értesítette a kliensét erről és segített neki, de a Facebookon még hozzáértően a tanulságot is levonta, rámutatva arra, hogy a munkát megkapó nő lehetett volna bölcsebb is.

Most ajánlottam 85 ezer dollárt az egyik jelöltnek egy munkáért, amire a keret 130 ezer dollár. Azért ezt ajánlottam, mert ez volt az, amit kért. Nekem pedig nincs erőm arra, hogy leckéket adjak arról, hogy hogyan működik a bértárgyalás. A tanulság pedig a következő: MINDIG KÉRD EL AZT A FIZETÉST, AMIT AKARSZ (MEGÉRDEMELSZ), teljesen mindegy, hogy mennyire érzed magasnak. Sose tudhatod, hogy mennyi pénzből dolgozik a cég, ahová pályázol – szólt a Facebookon Mercedes bölcs tanácsa, ami hamar szárnyra kapott a Twitteren. Persze azzal senki se vitatkozik, hogy a fejvadásznak abban igaza van, hogy mindig merjük elkérni, amit szeretnénk keresni, viszont morálisan sok kérdést felvet Mercedes posztja. A legtöbben (jogosan) azon a véleményen vannak, hogy a fejvadásznak segítenie kellett volna, hiszen nem csak a céget, hanem a munkavállalót is képviseli. Ráadásul nem került volna neki semmibe ez a kis segítség.

De mit tudunk tenni azért, hogy mi ne kerüljünk hasonló szituációba és megkapjuk azt a fizetést, amit szeretnénk? Ezeket a tippeket, trükköket szedtük most össze, hogy akkor se legyen probléma, ha nem egy kedves fejvadasz keres fel minket egy ajánlattal.

A bűvös „versenyképes fizetés”

Ahogy a világ legtöbb részén hazánkban se könnyű a bértárgyalás. Az alapvető kényelmetlenséget a gyomrunkban ráadásul az is erősíti, hogy a legtöbb hirdetésben a munkáltatók csak a bűvös versenyképes szóval jelölik csak meg a fizetést, ami semmit nem árul el az összegről, így könnyedén alá vagy felé lőhetünk.

„A "versenyképes fizetés" egy kicsit tág fogalomnak tűnik. Versenyképes az iparághoz képest? A régióhoz képest? Minden munkáltatónak van egy álláspontja arról, hogy mit tud, vagy hajlandó fizetni egy adott munkakörért. Miért ne mondanánk ezt el előre a jelölteknek? Hacsak nem az a cél, hogy kevesebbet fizessenek az embereknek, mint amennyit valójában érne a munkájuk - mondta a Fractured Atlas vállalat külső kapcsolatokért felelős vezetője Lauren Ruffin.

Egy hagyományos vállalatnál hazánkban a fizetésről egészen az ajánlattételig mélyen hallgatnak, legjobb esetben is csak az állásra jelentkezőt kérdezik meg az igényeiről. Egyfajta macska-egér játékot űznek a jelölttel: megpróbálják kitalálni a jelenlegi fizetését és ez alapján belőni, hogy mi az az összeg amiért őket választaná. Ez azonban csak a cégnek jó, hiszen a várható fizetés ismerete lehetővé tenné a jelentkező számára, hogy eldöntse anyagilag megéri-e neki egyáltalán jelentkezni. Ezzel pedig mindenki időt spórolna magának.

A csend néha többet ér

Sokan gondolják úgy, hogy a jó alkuszok mindig tudják, hogy mit kell mondani és csípőből vágják rá a helyes választ a kérdésekre. Azonban több kutatás szerint pont ennek az ellentéte lehet a célravezető, azaz kifejezetten hatásos tud lenni egy pár másodperces csend a fizetésünk kialkudásakor.

Éppen ezért, ha úgy érzi, hogy egy állásinterjún sarokba szorítják és túlterhelik a kérdésekkel érdemes 3-9 másodpercnyi szünetet beiktatni és venni egy mély levegőt. Ezalatt össze tudjuk szedni a gondolatainkat arról, hogy milyen előnyök és összegek azok, amelyekkel hajlandó kompromisszumokat kötni, és mi az, amiből nem enged. Ez egy jó trükk lehet arra, hogy ismételten elinduljon az alkudozás.

Így harcolj ki magasabb fizetést

A legfontosabb szabály az ebben az esetben, hogy nem szabad azelőtt elkezdeni alkudni a fizetésről, mielőtt a cég azt mondaná, hogy mindenképpen téged vennének fel. Ez azért fontos, mert nem szabad abba a hibába keverednünk, hogy beskatulyáznak minket és az előző fizetésünkhöz képest kössék meg velünk az új szerződésünket. Éppen ezért, ha fejvadászon keresztül zajlik az első körös interjú nem is szabad fizetési igényt mondanunk, sőt azt se vagyunk kötelesek elárulni, hogy a jelenlegi pozíciónkban mekkora a fizetésünk.

Mielőtt azonban pontos összeget mondanánk érdemes kutatni kicsit a különböző portálokon, hogy máshol az adott pozícióban mekkora a fizetés és pontosan mire is számíthatunk. Ha ez megtörtént, akkor 3 összeget kell kigondolnunk: az első mindig egy nagyobb összeg, a második a reális fizetési igényünk, míg a harmadik az, amiért nem vállaljuk már el a munkát. Ugyanis ezzel a szentháromsággal be tudjuk lőni azt, hogy mekkora lehet a cég kerete és nem nyúlunk nagyon mellé. Ráadásul magabiztosabbak leszünk a bértárgyalás során.

A legjobb érvek bértárgyaláskor

Gyakran esünk abba a hibába, hogy az inflációra hivatkozva kérünk magasabb fizetést már meglévő munkaadónktól. Ez egy kézenfekvő megoldásnak tűnhet elsőre, hiszen egyáltalán nem személyes. Nadia De Ala, tárgyalási coach viszont gyakran tapasztalja, hogy emögött az érvelés mögött az attól való félelem húzódik, hogy valójában nem jó a munkánk.

Egy bértárgyalásnak viszont arról kell szólnia, hogy mi mit adunk a cégnek, milyen feladatokat vállalunk akár pluszban. Ugyanis ilyenkor az a célunk, hogy a munkáltatónk fókuszában az legyen, hogy milyen értéket képviselünk mi a munkánkkal. Ennek ellenére a megélhetésünk költségeit érdemes figyelembevennünk, amikor beárazzuk magunkat.