Óriasi veszély leselkedik a magyarok megtakarításaira: így biztosítsd be magad ellene

Régen látott mértékben ingadoznak a piacok, egyre gyakrabban hullámvasutaznak a részvényindexek, ami kapkodásba, és ezáltal szinte biztos bukásba kényszerítheti a befektetőket. A szakemberek most elmagyarázzák, mit kell tennie annak, aki ugyan szeretné részvényekben is tartani a pénzét, de tart egy esetleges bezuhanástól, nagyobb korrekciótól. A fiatal befektetőknek most különösen érdemes odafigyelni, mert az ő veszélyérzetüket az is tompítja, hogy még nem éltek meg nagyobb tőzsdei összeomlást. Kiderült az is, hogy érdemes-e euróra váltani a forintunkat az árfolyam mélyrepülései után.

Az elmúlt néhány hét élesen emlékeztetett arra, hogy a részvénypiac mennyire kiszámíthatatlan, az S&P 500 januárban például több mint 5 százalékkal esett, ami a legrosszabb teljesítménye a járvány kezdete óta, és a piacok február első két hetében is hullámzóak maradtak.

A CNN-nek nyilatkozó szakértők arra számítanak, hogy az inflációval és az emelkedő kamatlábakkal kapcsolatos aggodalmak, a geopolitikai bizonytalanság és a folytatódó világjárvány közepette a volatilitás a jövőben is folytatódni fog.

Elég nagy ellenszélben van a gazdaság. Ennek egy része átmeneti, de vannak olyan elemek, amelyek sokáig velünk maradnak. Sok a bizonytalanság

- mondta Craig Ferrantino, a New York-i Melville-ben működő Craig James Financial Services alapítója. Emlékeztetett, a piaci volatilitás jó dolog lehet a hosszú távú befektetők számára, akik rendszeresen tesznek újabb összegeket a befektetési számlájukra, mivel lehetővé teszi számukra, hogy fedezzék a kockázatot azáltal, hogy részvényeket vásárolnak a csúcsokon és a mélypontokon is, kiegyenlítve a hozamokat.

A piac közelmúltbeli teljesítménye azonban egyes befektetőket aggaszt egy esetleges korrekció miatt, amelynek során a piac 10 százalékkal vagy annál is nagyobb mértékben eshet vissza a közelmúltbeli csúcsokhoz képest.

Az átlagos befektetők számára, akiket nem emlékeztetett tanácsadójuk az emelkedések során arra, hogy korrekció is várható, ez ijesztő időszak lehet. Ez különösen igaz azokra a fiatal befektetőkre, akik életkoruknál fogva nem élték még át a legutóbbi nagy tőzsdei összeomlást

- figyelmeztetett Deborah Meyer, hitelesített pénzügyi tervező és a WorthyNest vezérigazgatója. A portál összeszedett három lépést azoknak a befektetőkenk, akik aggódnak a befektetéseik miatt, és félnek az esetleges korrekcióktól, összeomlástól.

Vedd ki a piacról a pénzt, amire rövid távon szükséged van

A szakértők azt tanácsolják, hogy a következő öt évben (vagy hamarabb) szükséges megtakarításainkat tartuk teljesen távol a részvénypiacról, és helyezzük át biztonságosabb befektetésekbe, például magas hozamú megtakarítási számlára vagy pénzpiaci alapba. Ha nyugdíjas vagy, vagy közeledik a nyugdíj, és azt tervezed, hogy a portfóliódból fedezed a mindennapi kiadásokat, fontold meg, hogy akár két évnyi kiadásokra elég fedezetet is kivonj a részvénypiacról.

Mindaddig, amíg tudjuk, hogy a mindennapi likviditási szükségleteink megoldottak, hagyhatjuk, hogy portfólió tegye a dolgát, és átvészelhetünk bármilyen esetleges recessziót

- mondta Nancy Hetrick, a Smarter Financial Solutions alapítója és vezérigazgatója.

Tartsd magad a hosszabb távú befektetések tervhez

Hosszabb távú befektetések esetén emlékeztessük magunkat, hogy mire gyűjtünk. Ha például nyugdíjaséveinkre kellene a pénz, akkor bőven van idő arra, hogy befektetéseink visszajöjjenek az esetleges esésekből vagy akár egy korrekcióból.

A legtöbb tanácsadó azért ajánlja, hogy a hosszú távú befektetők pénzük nagy részét diverzifikált portfólióban tartsák, és nagy arányban részvényekben tartsák, mert a volatilitás és a rövid távú kockázat idővel magasabb hozamot tesz lehetővé.

Még a legnagyobb cégek sem tudják rövid távon beárzni a piacot. Ezt úgy lehet megkerülni, ha van egy tervünk, és gondoskodunk arról, hogy a pénzt, amellyel kockázatot vállalunk, hosszú távra fektetjük be

- mondta Anthony Mezzasalma, a Mezzasalma Advisors hitelesített pénzügyi tervezője.

Ha van egy előre meghatározott eszközallokációnk (és meghatározzuk, hogy milyen körülmények indokolnák, hogy változtassunk rajta), elkerülhetjük, hogy érzelmi döntéseket hozzunk a befektetéseinkkel kapcsolatban, amikor a volatilitás beüt. Minél hosszabb ideig hagyjuk a befektetéseinket a piacon, annál több időnk lesz arra, hogy a befektetési nyereségét felhalmozzuk, és ezzel kiküszöböljük a napi piaci mozgások hatását.

Keresd a legfrissebb árfolyamokat és indexeket a Pénzcentrum aloldalán!

Győződj meg róla, hogy reális elvárásaid vannak

Még a világválság kezdetén lezajlott rövid medvepiac ellenére is rekord teljesítményt értek el a befektetők az elmúlt években. Az S&P 500 az elmúlt három évben közel 60 százalékkal emelkedett.

Könnyű elfelejteni, hogy történelmileg nézve az éves hozamok közelebb mozognak a 10 százalékhoz, és hogy a medvepiacok (20 százalékos vagy annál nagyobb visszaesések) átlagosan két-háromévente egyszer fordulnak elő. Ez azt jelenti, hogy nem reális elvárás, hogy a befektetései továbbra is úgy teljesítsenek, mint az elmúlt három évben.

Még ha tudjuk is, hogy a volatilitás normális, nagyon zsigeri élmény lehet, amikor látjuk, hogy a vagyonunk eltűnik. De a lényeg az, hogy legyen egy tervünk, és tartsuk magunkat hozzá

- mondta Donald Calcagni, a Mercer Advisors befektetési igazgatója.

Az euró is húzza a magyar befektetőket

Az orosz-ukrán háború kitörése után a forint is mélyrepülésbe kezdett, a 400 forintot is elérte az euró árfolyama, ami sokakat arra sarkallt. Az azóta is jelen lévő árfolyamingadozás rengeteg magyart sarkallt arra, hogy euróba menekítse a pénzét, ám ennek kapcsán a szakértők óvatosságra intenek!

Rövid távon Putyin háborúja befolyásolja a dolgokat. hosszú távon meg az infláció. Az inflációs kosár kb 65%-a importált árú, ha le akarja gyűrni az MNB az inflációt erősebb forint kell, 355 körüli. Ehhez kamatot kell emelni. Szóval simán lehet, hogy az inflációs harc miatt megtörik idén a forint több évtizedes gyengülése, és erősödni fog. Személy szerint most nem váltanám euróra, szerintem nyárra jobb lesz az árfolyam

- összegezte az elemzői várakozásokat Bence Balázs, a Portfolio kereskedési vezetője a Pénzcentrum megkeresésére.

Hogy kerüljük el megtakarításaink elértéktelenedését?

Arra is kíváncsiak voltunk, miként lehet elkerülni, hogy a megtakarításaink jelentősen veszítsenek az értékükből. Az OTP Global Markets szakértői kijelentették a legbiztosabb a jól diverzifikált portfólió, azaz ha a megtakarításainkat befektetési eszközök és devizák szintjén is megosztjuk. A megnövekedett geopolitikai kockázatok és energiaár emelkedés miatt várhatóan romló folyó fizetési mérlegegyensúly a forintra nyomást helyezhet a következő időszakban (hogy mekkorát, az attól függ, hogy az energia és nyersanyagárak milyen szintekre rendezkednek majd be a kezdeti sokkokat követően), amit részben a jegybanki kamatemelések tompíthatnak. A geopolitikai feszültségek akár tartósabban is itt maradhatnak, ami a dollár menedékdeviza szerepét erősítheti, ráadásul a jegybank kamatemelései is támogathatják a dollárt, miközben az eurozónában megnőtt a recessziós esélye, ami az euró számára kedvezőtlenebb helyzetet teremt.

Balásy Zsolt, a HOLD alapkezelő szakértője arról beszélt, most sem azon érdemes gondolkodni, miben a "legbiztosabb" tartani pénzünket. A kulcsszó a diverzifikáció, lehet venni eurót is, dollárt is, de akár forintot, vagy bitcoint is.

De ez nem most kéne hogy az eszébe jusson az embernek, hanem mindig

- húzta alá. Hozzátette, ha fő célunk megtakarításaink megóvása a globális szinten is problémát jelentő magas inflációtól, a legkézenfekvőbb és legkevésbé kockázatos eszközöket erre a célra a különböző inflációkövető állampapírok jelentik. Ha valaki nagyobb kockázattal nagyobb potenciális hozamot szeretne, akkor pedig nyilvánvalóan a részvények. Ha nem ő akarja kitalálni, hogy melyik részvény "lesz jó", akkor valamiféle részvény-, vagy abszolút hozam alapot.