Bárki élesítheti a spórolási csodafegyvert: ha ezeket betartod, nincs többé hó végi megszorulás

Mindenki, aki próbálja a fizetését beosztani, netalántán félretenni tudja, hogy ez akár órákat is elvehet az ember életéből. Mutatjuk, hogy hogyan lehet hatékonyan pénzt félretenni úgy, hogy naponta több órát ne szúrjunk el erre.

Évek óta bizonytalanságban élünk: tombol a világjárvány, és most, hogy végre látni véltük a pandémia végét háború tört ki a közvetlen szomszédunkban. Az albérlet és az ingatlan árak az egekbe szöktek, tombol a munkaerőhiány, a forint pedig történelmi mélyponton van. Nem csoda, ha minden idegszálunkkal arra próbálunk koncentrálni, hogy ne folyjon ki a pénz a kezünk közül.

Mindenki más eszközhöz nyúl, hogy a hó vége ne két héttel a fizetés után köszöntsön be: van, aki a kockás füzetben hisz, és folyamatosan figyeli, hogy mire mennyit költött, míg mások az ökölszabály szerelmesei és százalékosan osztja el a fizetését, hogy miközben mindenre jut maradjon is. Bárhogyan is rendszerezzük kiadásainkat, vannak persze szabályok, amiket be kell tartanunk, hogy több maradjon a zsebünkben. De bármilyen utat is követünk ezeknek a folyamatos vezetése akár órákat is elvehet az ember idejéből, hiszen a pénzünk kategorizálása, pontos beosztása és annak újra és újra számlálása hosszú órákba kerül. Ezért érdemes erre a négy dologra odafigyelni, hiszen az idő is pénz.

A befektetéseinket is automatizálhatjuk

A Bussnessinsider cikkének írója első tanácsként azt emeli ki, hogy a spórolás első időszakában figyeljük meg, hogy sikerül-e ugyanazt az összeget félretennünk minden hónapban, azaz történik e meghatározó változás ezen a területen. Ugyanis, ha igen, akkor sok időt tudunk spórolni a befektetéseink automatizálásával. Legyen szó arról, hogy minden hónapban félreteszünk a nyugdíjalapunkba, vagy kriptovalutába szeretnénk befektetni.

Érdemes ezért beállítani, hogy a számlánkról automatikusan – akár a fizetési napon – átkerüljön a pénzünk a befektetési alapba, hiszen így nem csak időt spórolunk azzal, hogy utalgatunk, vagy akár készpénzben fizetjük be a megfelelő összeget a számlánkra, de rögtön tudjuk majd, hogy mennyivel fogunk gazdálkodni a hónapban.

De ezt az automatizálást szinte bármilyen téren használhatjuk. Több applikáció létezik, ami segíthet nekünk menedzselni a pénzügyeinket. Ha például kripovalutába szeretnénk befektetni érdemes letölteni a Coinbase nevű appot, amin be tudjuk állítani, hogy vegyen le egy kis mennyiségű pénzt a számlánkról minden hónapban, amiből aztán automatikusan kriptovalutát vásárol nekünk. De akár hasonlóképpen tudjuk kezelni a részvényeinket vagy a kötvényeinket is. Ezekkel az automatizált tanácsadókkal persze érdemes csínján bánni, de ha nem utazunk nagyban és értünk egy kicsit a rendszerhez, akkor könnyedén napi több órát is spórolhatunk magunknak, hiszen elég csak egyszer egy héten ránézni, ha mindent a megfelelően beállítottunk az első körben.

Felejtsük el a sárga csekket

Sokan a mai napig ódzkodnak attól, hogy online felületen intézzék a csekkek befizetését, pedig sokat lehet ezzel spórolni, sőt még jobban járhatunk, ha ezeket is automatikusan vonják le a számlánkról, hogy ha megoldható. Ezzel a módszerrel megspórolhatjuk a csekkek befizetését, amivel akár a „nagy napon” egy félórát, órát is el tudunk tölteni.

Kell egy vésztartalék

Ha rendesen fizetjük a csekkjeinket, a befektetéseinket, vagy igazán profiként már kategorizáljuk – akár a bankunk segítségével – a félretett pénzünket, akkor mindenképpen kell nyitunk egy zsebet, ahová a vésztartalékunk kerül. Ez talán a legfontosabb a nyugdíjalap mellett, hiszen míg az utazásról vagy az új kanapéról le tudunk mondani, de sokkal hatásosabb, ha a hirtelen elromlott mosógépet nem a hitelkártyánkról kell kifizetnünk, vagy órák hosszat kutatnunk a megfelelő részletfizetés után. Ráadásul, ahogyan azt az utóbbi években megtanultuk bármikor beüthet a krach.

Ezért érdemes egy külön számlára, vagy egy külön zsebbe elkülöníteni mindig egy meghatározott összeget.

Arról már mi döntünk, hogy ezt lekötjük-e vagy befektetjük, vagy egy alszámlára tesszük, hogy bármikor hozzáférhessünk. Ezt pedig könnyedén beállíthatjuk a bankunk applikációja segítségével, így szintén egy bizonyos napon a hónap elején ez az összeg is automatikusan egy erre szánt zsebben landol.

Ne szöszmötöljünk a kockás füzettel

Ha próbáljuk tudatosan kezelni a pénzügyeinket akkor szinte biztos, hogy sok időt töltünk azzal, hogy kezeljük a kiadásainkat, vagy akár a befektetéseinket. Erre persze mindenkinek meg van a maga módszere: ki Excel táblázatot vezet, ki pedig kockás füzetben jegyzetel. Ez pedig nem csak nyomasztja az embert, de elmondhatatlanul időigényes, éppen ezért is csúsznak el sokan ezen a ponton a spórolás megkezdésekor.

A legtöbb banknál már tételesen le tudjuk követni, hogy mire költöttünk pontosan, sőt csoportosítja is a költéseinket, hogy rezsire, ételre vagy szabadidőre mennyit költöttünk. Ez pedig egy nagyon hasznos funkció, hiszen ezzel sokkal könnyebben nyomon tudjuk követni a költéseinket. Ezzel és a többi trükkel pedig a pénzügyeink vezetését könnyedén havi egy-másfél órára csökkenthetjük.