Újabb ársokk tarolja le Európát? 50 éve nem látott infláció jöhet: nem csak a búza a gond

Az 1970-es évek óta nem látott "árusokkot" okoz a Világbank szerint az Ukrajnában zajló háború. A legújabb előrejelzés szerint hatalmas áremelkedést okozhat a háborús helyzet rengeteg árucikk esetében a földgáztól kezdve a búzán keresztül a gyapotig. Az energiaárak több mint 50 százalékkal emelkedhetnek, legnagyobb mértékben a földgázé, amelynek költsége Európában több mint kétszeresére nő majd. Az előrejelzések szerint jövőre és 2024-ben is csökkennek az árak, viszont még akkor is 15 százalékkal magasabbak maradnak a tavalyinál - írja a BBC. A Világbank előrejelzése továbbá arra figyelmeztet, hogy sok élelmiszer árának meredek emelkedése várható.

A Világbank legújabb jelentése szerint a 2020. áprilisi mélyponttól a 2022. márciusi csúcsig ritka meredeken emelkedtek az energiaárak, ez volt a legnagyobb növekedés 23 hónapnyi időtartamban az 1973-as olajáremelés óta, amikor a közel-keleti feszültségek miatt ugrottak meg az árak. Az olajárak hasonlóképpen várhatóan 2024-ben is magasak maradnak. A Világbank arra is figyelmeztet, hogy sok élelmiszer árának meredek emelkedése várható. Az ENSZ élelmiszerár-indexe már most olyan magas szinten van, amilyen 60 év alatt, mióta adatokat gyűjtenek, egyszer sem volt.

A búza ára új rekordot dönthet, az előrejelzés szerint 42,7 százalékos növekedés várható. Az árpa ára szintén számottevően, 33,3 százalékkal nőhet, a szójabab esetében 20%, az olajok esetében 29,8%, a csirke esetében pedig 41,8%-ot jósolnak. A drasztikus drágulás egyértelmű oka, hogy a háború következtében visszaesett az orosz és az ukrán export. A Világbank prognózisa szerint más nyersanyagok, köztük a műtrágyák, fémek és ásványok ára is emelkedni fog. A fa, a tea és a rizs ára viszont várhatóan csökkenni fog.

Nemcsak az ukrajnai takarmány jelent majd nagy kiesést, hanem a különféle magvak is. Ukrajna gabona- és olajos mag exportja több mint 80 százalékkal esett vissza a harcok miatt, amely kiesés a becslések szerint egy év alatt "10 napot" tesz ki a világ élelmiszerellátásából. Ha véget is érne a háború hamarosan, az idei évi vetés kiesését már nem lehetne pótolni.

A búza az egyik legnehezebben pótolható mezőgazdasági exportcikk

– olvasható a Bank of America kutatásában, mely arra is felhívja a figyelmet, hogy a rossz időjárási viszonyok Észak-Amerikában és Kínában valószínűleg tovább súlyosbítják az ukrán készletek csökkenésének hatását.