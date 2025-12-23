Az járt ma igazán jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 155,98 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel 111 046,97 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az év végére jellemző visszafogott érdeklődéssel magyarázta az alacsony forgalmat és a mérsékelt árfolyammozgásokat, hozzátéve, hogy a nemzetközi hangulat is hasonlóan alakult.

Lényeges kibocsátói hírek nem jelentek meg, a forgalmi adatok alapján a belföldi kereskedést az OTP-részvények adásvétele uralta - mondta Aradványi Péter.