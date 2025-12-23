A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Az járt ma igazán jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 155,98 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel 111 046,97 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.
A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az év végére jellemző visszafogott érdeklődéssel magyarázta az alacsony forgalmat és a mérsékelt árfolyammozgásokat, hozzátéve, hogy a nemzetközi hangulat is hasonlóan alakult.
Lényeges kibocsátói hírek nem jelentek meg, a forgalmi adatok alapján a belföldi kereskedést az OTP-részvények adásvétele uralta - mondta Aradványi Péter.
- A MOL 12 forinttal, 0,42 százalékkal 2900 forintra erősödött 683,3 millió forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 35 440 forintra csökkent, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom 1800 forinton stagnált, forgalma 288,1 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,52 százalékkal 9720 forintra emelkedett, a részvények forgalma 667,4 millió forintot ért el.
- A BUMIX 10 062,02 ponton zárt kedden, ez 29,91 pontos, 0,3 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
