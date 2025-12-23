2025. december 23. kedd Viktória
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Megtakarítás

Az járt ma igazán jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. december 23. 18:11

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 155,98 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel 111 046,97 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az év végére jellemző visszafogott érdeklődéssel magyarázta az alacsony forgalmat és a mérsékelt árfolyammozgásokat, hozzátéve, hogy a nemzetközi hangulat is hasonlóan alakult.

Lényeges kibocsátói hírek nem jelentek meg, a forgalmi adatok alapján a belföldi kereskedést az OTP-részvények adásvétele uralta - mondta Aradványi Péter.

  • A MOL 12 forinttal, 0,42 százalékkal 2900 forintra erősödött 683,3 millió forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 35 440 forintra csökkent, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom 1800 forinton stagnált, forgalma 288,1 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,52 százalékkal 9720 forintra emelkedett, a részvények forgalma 667,4 millió forintot ért el.
  • A BUMIX 10 062,02 ponton zárt kedden, ez 29,91 pontos, 0,3 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
