Újabb rekord a piacon: ilyen még sosem történt az ezüsttel

Az ezüst ára pénteken 9%-kal emelkedett, új történelmi csúcsot elérve, amit a piaci hiány és a növekvő ipari kereslet is gerjeszt.

A fehér fém ára rekordmagas szintre, 78,53 dollár/uncia értékre emelkedett. A többi nemesfém is erősödött pénteken: az arany spot ára minden idők legmagasabb szintjére, 4549,71 dollár/unciára nőtt, míg a platina 10%-os emelkedéssel 2454,12 dollár/uncia rekordszintet ért el - írta a reuters.

A palládium még jelentősebb, több mint 14%-os növekedést mutatott pénteken, utoljára 1924,03 dollár/uncia áron kereskedtek vele.