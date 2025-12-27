A Pénzcentrum 2025. december 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Újabb rekord a piacon: ilyen még sosem történt az ezüsttel
Az ezüst ára pénteken 9%-kal emelkedett, új történelmi csúcsot elérve, amit a piaci hiány és a növekvő ipari kereslet is gerjeszt.
A fehér fém ára rekordmagas szintre, 78,53 dollár/uncia értékre emelkedett. A többi nemesfém is erősödött pénteken: az arany spot ára minden idők legmagasabb szintjére, 4549,71 dollár/unciára nőtt, míg a platina 10%-os emelkedéssel 2454,12 dollár/uncia rekordszintet ért el - írta a reuters.
A palládium még jelentősebb, több mint 14%-os növekedést mutatott pénteken, utoljára 1924,03 dollár/uncia áron kereskedtek vele.
5 tipp, ha te is túlköltekeztés karácsonykor: ne aggódj, ezzel a módszerrel újra hamar tele lesz a bankszámlád
A karácsonyi túlköltekezés után sokan szembesülnek pénzügyi nehézségekkel. Ám ezeket azért lehet enyhíteni.
A Kriptomat is úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
A 2025-ös év jelentős fordulatot hozott a befektetési piacokon, miközben a BÉT harmadik éve produkál nagyon jelentős hozamot.
A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.
A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.
Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.
A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
