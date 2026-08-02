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Kvíz

Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 17:58

A mai kvíz a science fiction és fantasy novellák, regények világába kalauzol, amelyekből film- vagy sorozatadaptációk születtek. Sokszor nem is sejtik a nézők, hogy egy-egy sorozat vagy film melyik ismert író művéből inspirálódott, vagy hogy ki vitte vászonra tinédzserkora meghatározó sorozatát. Te mennyit tudsz a legismertebb sci-fi és fantasy történetek alkotóiról? Lássuk, mire emlékszel még!

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Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, ami inspirálta őket!

1/10 kérdés
Ki írta a Narnia krónikáit, a hét kötetből álló gyerekkönyv-sorozatot?
Philip Pullman
J. R. R. Tolkien
C. S. Lewis
Lewis Carroll
2/10 kérdés
Frank Herbert melyik sci-fi alapmű szerzője, amit most nemrég adaptáltak?
A világok harca
Alapítvány
A háromtest-probléma
A Dűne
3/10 kérdés
Ki rendezte az 1993-as Jurassic Parkot Michael Crichton regénye alapján?
George Lucas
Ridley Scott
Ron Howard
Steven Spielberg
4/10 kérdés
Kinek a novelláján alapul a Szárnyas fejvadász (1982) című film?
Isaac Asimov
Stephen King
Philip K. Dick
Arthur C. Clarke
5/10 kérdés
Ki rendezte a Csillagközi invázió (Starship Troopers) című filmet Robert A. Heinlein regényéből?
Roland Emmerich
Zack Snyder
Stanley Kubrick
Paul Verhoeven
6/10 kérdés
Melyik ifjúsági sci-fi/fantasy sorozat adaptációja jelent meg a leghamarabb az alábbiak közül?
Az útvesztő
Az Idő Kereke
A beavatott
Az éhezők viadala
7/10 kérdés
Kinek a regényből készült a Csillagpor (Stardust) című fantasyfilm?
Neil Gaiman
Roald Dahl
J. M. Barrie
Terry Pratchett
8/10 kérdés
Melyik film alapja egy Stephen King-történet az alábbiak közül?
Egyenesen át
A köd
A nyolcadik utas: a Halál
Az Álmosvölgy legendája
9/10 kérdés
Ki írta A Hail Mary-küldetés című 2026-os film alapjául szolgáló regényt?
Andy Weir
Ursula K. Le Guin
Adrian Tchaikovsky
Cixin Liu
10/10 kérdés
Melyik regényben, illetve adaptációjában nem szerepel sárkány az alábbiak közül?
Az arany iránytű
Eragon
Trónok harca
Harry Potter és a Tűz serlege
Címlapkép: Getty Images
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