Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!

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A mai kvíz a science fiction és fantasy novellák, regények világába kalauzol, amelyekből film- vagy sorozatadaptációk születtek. Sokszor nem is sejtik a nézők, hogy egy-egy sorozat vagy film melyik ismert író művéből inspirálódott, vagy hogy ki vitte vászonra tinédzserkora meghatározó sorozatát. Te mennyit tudsz a legismertebb sci-fi és fantasy történetek alkotóiról? Lássuk, mire emlékszel még!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, ami inspirálta őket! 1/10 kérdés Ki írta a Narnia krónikáit, a hét kötetből álló gyerekkönyv-sorozatot? Philip Pullman J. R. R. Tolkien C. S. Lewis Lewis Carroll Következő kérdés 2/10 kérdés Frank Herbert melyik sci-fi alapmű szerzője, amit most nemrég adaptáltak? A világok harca Alapítvány A háromtest-probléma A Dűne Következő kérdés 3/10 kérdés Ki rendezte az 1993-as Jurassic Parkot Michael Crichton regénye alapján? George Lucas Ridley Scott Ron Howard Steven Spielberg Következő kérdés 4/10 kérdés Kinek a novelláján alapul a Szárnyas fejvadász (1982) című film? Isaac Asimov Stephen King Philip K. Dick Arthur C. Clarke Következő kérdés 5/10 kérdés Ki rendezte a Csillagközi invázió (Starship Troopers) című filmet Robert A. Heinlein regényéből? Roland Emmerich Zack Snyder Stanley Kubrick Paul Verhoeven Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ifjúsági sci-fi/fantasy sorozat adaptációja jelent meg a leghamarabb az alábbiak közül? Az útvesztő Az Idő Kereke A beavatott Az éhezők viadala Következő kérdés 7/10 kérdés Kinek a regényből készült a Csillagpor (Stardust) című fantasyfilm? Neil Gaiman Roald Dahl J. M. Barrie Terry Pratchett Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik film alapja egy Stephen King-történet az alábbiak közül? Egyenesen át A köd A nyolcadik utas: a Halál Az Álmosvölgy legendája Következő kérdés 9/10 kérdés Ki írta A Hail Mary-küldetés című 2026-os film alapjául szolgáló regényt? Andy Weir Ursula K. Le Guin Adrian Tchaikovsky Cixin Liu Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik regényben, illetve adaptációjában nem szerepel sárkány az alábbiak közül? Az arany iránytű Eragon Trónok harca Harry Potter és a Tűz serlege Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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