Húsvét táján időszerű feleleveníteni a történelem egyik legismertebb alakjának, Jézusnak az élettörténetét. Bár a Bibliát a világ legolvasottabb könyveként tartják számon, a benne szereplő földrajzi, kulturális és történelmi részleteken sokan elbuknak egy-egy műveltségi teszten. Te vajon emlékszel a legfontosabb sarokpontokra? Mai kvízünkben tíz gyors kérdés vár Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról – teszteld a tudásod!

Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából! 1/10 kérdés Mi volt Jézus munkája, mielőtt tanítani kezdett? Pásztor Ács Vámszedő Halász Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik folyóban keresztelte meg János Jézust? Jordán Nílus Tigris Eufrátesz Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen állaton ülve vonult be Jézus Jeruzsálembe virágvasárnap? Szamár Gyalog érkezett Ló Teve Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt Jézus első csodája a Biblia szerint? Borrá változtatta a vizet Lázár feltámasztása A kenyér és a hal megszaporítása Vízen járás Következő kérdés 5/10 kérdés Ki árulta el Jézust 30 ezüstpénzért? Simon Péter Pontius Pilátus József Iskarióti Júdás Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen nyelven beszélhetett Jézus a mindennapokban? Latin Arámi Egyiptomi Arab Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent a Golgota, annak a helynek a neve, ahol Jézust megfeszítették? Szent szikla Árulás völgye Olajfák hegye Koponya-hely Következő kérdés 8/10 kérdés Mi volt az INRI felirat jelentése Jézus keresztjén? Jézus, a világ megváltója Isten fia, a bűnök bocsánata Názáreti Jézus, a zsidók királya Íme az ember Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik mai ország területén található Jézus szülőhelye? Jordánia Palesztina Szíria Libanon Következő kérdés 10/10 kérdés Hány nappal a halála után támadt fel Jézus? Hét nap múlva Még aznap este Negyven nap múlva Harmadnapra Eredmények

