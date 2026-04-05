2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vienna - Mosaic of Last supper of Jesus by Giacomo Raffaelli from year 1816 as copy of Leonardo da Vinci work on January 15. 2013 in VIenna.
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!

Pénzcentrum
2026. április 5. 18:04

Húsvét táján időszerű feleleveníteni a történelem egyik legismertebb alakjának, Jézusnak az élettörténetét. Bár a Bibliát a világ legolvasottabb könyveként tartják számon, a benne szereplő földrajzi, kulturális és történelmi részleteken sokan elbuknak egy-egy műveltségi teszten. Te vajon emlékszel a legfontosabb sarokpontokra? Mai kvízünkben tíz gyors kérdés vár Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról – teszteld a tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Mi volt Jézus munkája, mielőtt tanítani kezdett?
Pásztor
Ács
Vámszedő
Halász
2/10 kérdés
Melyik folyóban keresztelte meg János Jézust?
Jordán
Nílus
Tigris
Eufrátesz
3/10 kérdés
Milyen állaton ülve vonult be Jézus Jeruzsálembe virágvasárnap?
Szamár
Gyalog érkezett
Teve
4/10 kérdés
Mi volt Jézus első csodája a Biblia szerint?
Borrá változtatta a vizet
Lázár feltámasztása
A kenyér és a hal megszaporítása
Vízen járás
5/10 kérdés
Ki árulta el Jézust 30 ezüstpénzért?
Simon Péter
Pontius Pilátus
József
Iskarióti Júdás
6/10 kérdés
Milyen nyelven beszélhetett Jézus a mindennapokban?
Latin
Arámi
Egyiptomi
Arab
7/10 kérdés
Mit jelent a Golgota, annak a helynek a neve, ahol Jézust megfeszítették?
Szent szikla
Árulás völgye
Olajfák hegye
Koponya-hely
8/10 kérdés
Mi volt az INRI felirat jelentése Jézus keresztjén?
Jézus, a világ megváltója
Isten fia, a bűnök bocsánata
Názáreti Jézus, a zsidók királya
Íme az ember
9/10 kérdés
Melyik mai ország területén található Jézus szülőhelye?
Jordánia
Palesztina
Szíria
Libanon
10/10 kérdés
Hány nappal a halála után támadt fel Jézus?
Hét nap múlva
Még aznap este
Negyven nap múlva
Harmadnapra
Címlapkép: Getty Images
#húsvét #ünnep #történelem #vallás #kvíz #általános műveltségi kvíz #húsvéti kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
