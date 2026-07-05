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Hihetetlen magyar siker a Hungaroringen: dobogóra állhatott a 17 éves magyar versenyző
Molnár Martinnak ez az első dobogós helyezése hazai közönség előtt, az egészen versenyen remekül teljesített a fiatal magyar pilóta.
Molnár Martin a második helyet szerezte meg a brit Forma–3-as bajnokság hungaroringi fordulójának vasárnapi futamán, amivel a tizenhét éves pilóta pályafutása során először állhatott dobogóra hazai közönség előtt.
A harmadik pozícióból induló magyar versenyző jól kapta el a rajtot, így az első kanyarban is sikerült megőriznie a helyét. A mezőny hátsó részében történt ütközés miatt szinte azonnal a pályára küldték a biztonsági autót, majd még az újraindítás előtt a vezető brit Daegan Fairclough műszaki hiba miatt feladni kényszerült a versenyt. Ezzel az összetettben is élen álló olasz Nikita Bedrin vette át a vezetést, amelyet a futam végéig magabiztosan meg is tartott.
A huszonöt perces futam hajrájában Molnárt megelőzte német csapattársa, Maxim Rehm, akinek az autója azonban röviddel ezután lelassult, így a magyar tehetség szinte azonnal visszavette a második helyet. A végül harmadikként célba érő spanyol Lucas Fluxá a leintésig már nem tudott elég közel kerülni ahhoz, hogy támadást indítson ellene.
A Rodin Motorsport versenyzője a leintés után elmondta, hogy összességében rendkívül sikeres futamot zárt. Kiemelte, hogy bár egy apró hiba miatt átmenetileg visszaesett egy helyet, sikerült azt gyorsan visszaszereznie és a leintésig megőriznie. Hozzátette, csodálatos érzés volt számára a hazai szurkolók támogatása, és nagyon sokáig emlékezetes marad majd számára ez a hungaroringi dobogós helyezés.
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Molnár már a szombati versenynapon is remekül szerepelt, amikor pályafutása első hazai futamán a pole-pozícióból indulva a negyedik helyen ért célba. A versenysorozat magyarországi hétvégéje a kora esti órákban a harmadik futammal zárul.
címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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