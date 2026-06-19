Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy múzeumról sokszor először a legismertebb műtárgy vagy kiállítás jut eszünkbe, pedig legalább ennyire érdekes lehet az épület, a város, a történelmi háttér vagy maga a gyűjtemény is. 2026. június 20-án ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája, ennek apropóján most Magyarország múzeumai kerülnek fókuszba: várak, kastélyok, régészeti parkok, festmények és emlékezetes helyszínek. Lássuk, mennyire ismered őket!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered a magyar múzeumokat? Ez a 10 kérdés a gyakorlott látogatókat is próbára teszi! 1/10 kérdés Melyik múzeum lépcsőjéhez köti a közkeletű legenda Petőfi Sándor Nemzeti dalának elszavalását 1848. március 15-én? Magyar Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum Néprajzi Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik múzeum található a budapesti Andrássy út 60. szám alatt, a náci és a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére? Hadtörténeti Múzeum Holokauszt Emlékközpont Kiscelli Múzeum Terror Háza Múzeum Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar királyi várban működik a Dobó István Vármúzeum, amely az 1552-es török ostrom emlékét őrzi? Egri vár Sümegi vár Kőszegi vár Diósgyőri vár Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres magyar festőművész gigantikus méretű trilógiája (Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo, Golgota) látható a debreceni Déri Múzeumban? Csontváry Kosztka Tivadar Szinyei Merse Pál Benczúr Gyula Munkácsy Mihály Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városban található az ország legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma (skanzenje)? Szombathely Szentendre Nyíregyháza Zalaegerszeg Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik Balaton-parti városban látogatható a Helikon Kastélymúzeum, amely az ország legnagyobb, épen megmaradt főúri magánkönyvtárát őrzi? Balatonfüred Fonyód Tihany Keszthely Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ókori római romváros területén működik Budapest legrégebbi régészeti parkja és múzeuma? Sopianae Savaria Gorsium Aquincum Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik múzeum költözött a Városligetbe egy teljesen új, modern, íves kialakítású és tetőkerttel rendelkező épületbe 2022-ben? Néprajzi Múzeum Ludwig Múzeum Iparművészeti Múzeum Petőfi Irodalmi Múzeum Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres festményciklus található az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban? Csatajelenetek (Than Mór) A magyarok bejövetele (Szinyei Merse Pál) A honfoglalás (Munkácsy Mihály) Feszty-körkép (Feszty Árpád) Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik évben rendezték meg Magyarországon az első hivatalos, országos Múzeumok Éjszakáját? 2000 2006 2010 2003 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK