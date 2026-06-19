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Museum of fine arts, Budapest Hungary
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered a magyar múzeumokat? Ez a 10 kérdés a gyakorlott látogatókat is próbára teszi!

Pénzcentrum
2026. június 19. 17:57

Egy múzeumról sokszor először a legismertebb műtárgy vagy kiállítás jut eszünkbe, pedig legalább ennyire érdekes lehet az épület, a város, a történelmi háttér vagy maga a gyűjtemény is. 2026. június 20-án ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája, ennek apropóján most Magyarország múzeumai kerülnek fókuszba: várak, kastélyok, régészeti parkok, festmények és emlékezetes helyszínek. Lássuk, mennyire ismered őket!

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Kvíz: Mennyire ismered a magyar múzeumokat? Ez a 10 kérdés a gyakorlott látogatókat is próbára teszi!

1/10 kérdés
Melyik múzeum lépcsőjéhez köti a közkeletű legenda Petőfi Sándor Nemzeti dalának elszavalását 1848. március 15-én?
Magyar Nemzeti Múzeum
Szépművészeti Múzeum
Néprajzi Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
2/10 kérdés
Melyik múzeum található a budapesti Andrássy út 60. szám alatt, a náci és a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére?
Hadtörténeti Múzeum
Holokauszt Emlékközpont
Kiscelli Múzeum
Terror Háza Múzeum
3/10 kérdés
Melyik magyar királyi várban működik a Dobó István Vármúzeum, amely az 1552-es török ostrom emlékét őrzi?
Egri vár
Sümegi vár
Kőszegi vár
Diósgyőri vár
4/10 kérdés
Melyik híres magyar festőművész gigantikus méretű trilógiája (Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo, Golgota) látható a debreceni Déri Múzeumban?
Csontváry Kosztka Tivadar
Szinyei Merse Pál
Benczúr Gyula
Munkácsy Mihály
5/10 kérdés
Melyik városban található az ország legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma (skanzenje)?
Szombathely
Szentendre
Nyíregyháza
Zalaegerszeg
6/10 kérdés
Melyik Balaton-parti városban látogatható a Helikon Kastélymúzeum, amely az ország legnagyobb, épen megmaradt főúri magánkönyvtárát őrzi?
Balatonfüred
Fonyód
Tihany
Keszthely
7/10 kérdés
Melyik ókori római romváros területén működik Budapest legrégebbi régészeti parkja és múzeuma?
Sopianae
Savaria
Gorsium
Aquincum
8/10 kérdés
Melyik múzeum költözött a Városligetbe egy teljesen új, modern, íves kialakítású és tetőkerttel rendelkező épületbe 2022-ben?
Néprajzi Múzeum
Ludwig Múzeum
Iparművészeti Múzeum
Petőfi Irodalmi Múzeum
9/10 kérdés
Melyik híres festményciklus található az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban?
Csatajelenetek (Than Mór)
A magyarok bejövetele (Szinyei Merse Pál)
A honfoglalás (Munkácsy Mihály)
Feszty-körkép (Feszty Árpád)
10/10 kérdés
Melyik évben rendezték meg Magyarországon az első hivatalos, országos Múzeumok Éjszakáját?
2000
2006
2010
2003
Címlapkép: Getty Images
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