Bár a most jóváhagyott összeg kifejezetten jelentős, mégis elmarad a megelőző év számaitól.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 22. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/22. heti nyerőszámait, ahol 400 millió forint volt a tét. Mivel ezen a játékhéten senkinek sem volt telitalálata, így a 23. héten 475 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.
A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 22. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben és a nyereményeket is!
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 22. héten:
1; 3; 4; 7; 9; 14; 20.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 22. héten:
1; 5; 13; 23; 25; 32; 33.
Ezen a játékhéten (22.) senkinek sem volt telitalálata, így a 23. héten 475 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
További nyeremények a 22. játékhéten a skandin:
- 6 találat: egyenként 158 565 Ft
- 5 találat: egyenkén 5 365 Ft
- 4 találat: egyenként 2 195 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.
Elképesztő mázli az Eurojackpoton: több mint 19 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje, te is köztük vagy?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/21. heti, pénteki nyerőszámait.
Óriási pénz gyűlt össze az európai szuperlottón: hihetetlen, de nemcsak a főnyeremény fizet most milliárdos összeget
A telitalálat összegének felső korlátját, a 120 millió eurót legutóbb a 2025. 39. játékhetében érte el az Eurojackpot, azt akkor egy német játékos nyerte meg.
Na, vajon elvitte valaki a 50 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Sajtóértesülések szerint Danny Blue mentalista lehet a TV2 népszerű párkereső műsora, A Nagy Ő következő főszereplője.
Kitálalt a magyar milliárdos: ő gyűjtött anyagot a NER-elit luxizásáról, mindent átadott Hadházy Ákosnak
Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.
Tévés visszatéréséről vallott Frei Tamás: egyeztetett az RTL-lel, ez hiányzik ahhoz, hogy újra műsort vezessen
Frei Tamás tizennyolc év után akár a képernyőre is visszatérne, ha rátalálna a megfelelő koncepcióra.
Feszítővassal hatoltak be Kozsóhoz a végrehajtók: rendőrök lepték el az otthonát, legendás tárgyakat is lefoglaltak
Rendőri kísérettel érkező végrehajtók szállták meg Kozsóék családi házát.
A Skandináv lottó gépi és kézi sorsolásának nyerőszámai a 21. játékhéten.
Elképesztő vallomást tett a pénzéről Bochkor Gábor: azonnal nekiment egy hallgató, erre senki sem számított
Bochkor Gábor rádióműsorában arról beszélt, hogy nem feltétlenül venné észre, ha tíz- vagy százezer forint eltűnne a számlájáról.
Scherer Péter régi barátja és pályatársa azt írta búcsúposztjában, hogy 'Pepe' hosszú, súlyos betgség végén ment el ma délelőtt.
Lesújtva, döbbenten írtak búcsúposztokat volt kollégák, egykori játszóhelyek Scherer Péterről, aki ma délelőtt hunyt el, mindössze 64 éves korában.
Meghalt Scherer Péter - közölte a színész társulata, a Nézőművészeti Kft.
Pocsék egészségügyi állapotáról vallott Galla Miklós: tényleg krónikus csuklás gyötri, vagy csak viccel a legendás komikus?
A közösségi oldalán közzétett legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy állapota miatt a születésnapja is elkeserítően telt.
Elképesztő profitot termelt Dancsó Péter cége: meglepő lépésre szánta el magat a magyar YouTube-sztár
Dancsó Péter cége tavaly több mint 56 millió forintos profitot termelt, ami jókora növekedés az előző évhez képest.
Tóth Andi, énekesnő és az X-Faktor egykori mentora tanúként állt a Fővárosi Törvényszék elé egy kábítószer-kereskedelmi büntetőperben
A Bochkor Gábor érdekeltségébe tartozó Bocsi Team Műsorszolgáltató Kft.-ből a tulajdonos több mint 50 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
A hét olvasói levele: „Normális, hogy mégtöbb minőségileg redukált, drágább, DE NYUGATI ÁRU kerűljön a magyarok asztalára?"
Minden héten rengeteg fontos, elgondolkodtató, építő jellegű hozzászólás érkezik a Pénzcentrumhoz, de akadnak kevésbé elegáns kommentárok is szép számmal. Íme eheti kedvencünk!
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.