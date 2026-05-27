Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 22. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/22. heti nyerőszámait, ahol 400 millió forint volt a tét. Mivel ezen a játékhéten senkinek sem volt telitalálata, így a 23. héten 475 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.

A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 22. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben és a nyereményeket is!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 22. héten:

1; 3; 4; 7; 9; 14; 20.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 22. héten:

1; 5; 13; 23; 25; 32; 33.

Ezen a játékhéten (22.) senkinek sem volt telitalálata, így a 23. héten 475 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.

További nyeremények a 22. játékhéten a skandin:

6 találat: egyenként 158 565 Ft

5 találat: egyenkén 5 365 Ft

4 találat: egyenként 2 195 Ft

