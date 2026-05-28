Kommandósok vitték el a magyar többségi tulajdonú futballklub elnökét: ezért törték rá az ajtót

Őrizetbe vették Dušan Trnkát, a magyar többségi tulajdonban lévő kassai futballklub elnökét és feleségét. Az eddigi információk szerint a nagyszabású razzia nem a sporthoz, hanem a klubvezető üzleti ügyeihez köthető.

A szlovák TV JOJ értesülései szerint kora reggel óta rendőrségi akció zajlik a Kassa melletti Benyék (Beniakovce) településen. A helyszínen nyugat-szlovákiai nyomozók és fegyveres kommandósok intézkednek. Házkutatásokat tartanak, és bizonyítékokat foglalnak le.

A rajtaütés során a hatóságok betörték Trnka családi házának ablakait, majd a klubelnököt és feleségét is elvitték. A nyomozók a szomszédos épületeket is átkutatják: a sajtóhírek szerint ezek két további sportvezetőhöz köthetők.

Bár a kassai labdarúgóklub a tulajdonosi háttere révén több szálon is kötődik Magyarországhoz, a hatósági eljárásnak az eddigiek alapján nincs köze a futballhoz, sem pedig a Szlovák Labdarúgó-szövetséghez. A nyomozás hátterében feltehetően Dušan Trnka egyéb üzleti tevékenysége áll.

