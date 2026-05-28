Videón, ahogy maga Leó pápa pattant be a Ferrari vadiúj, elektromos autójába: az internet népe mégis darabokra szedte az új járgányt

A Ferrari első elektromos autója, a Luce nemcsak a rajongók, hanem a befektetők körében is heves reakciókat váltott ki. A négyajtós, ötüléses családi autó bemutatása után a vállalat részvényárfolyama több mint nyolc százalékot esett - írja a Reuters.

Az olasz sportautó-gyártó hétfő este, egy római gálaesten leplezte le a modellt. Másnap Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek és Leó pápának is bemutatták a járművet. Az autórajongóként ismert egyházfő láthatóan szívesen foglalt helyet a volán mögött. Az esetről a Guardian egy videót is közölt a YouTube-on - íme:

A Luce azonban semmiben sem emlékeztet a Ferrari megszokott, alacsony építésű, benzinmotoros sportautóira, és ennek meg is lett a következménye. A formatervért nagyrészt az Apple iPhone-jait és MacBookjait is megálmodó Jony Ive, valamint Marc Newson felelős, akik a LoveFrom nevű stúdiójukon keresztül dolgoztak a projekten.

A dizájn bemutatása után a közösségi médiát elárasztották a gúnyos mémek: az autót többek között porszívóhoz, gumipapucshoz, valamint a világ egyik legrútabb járműveként számon tartott, kilencvenes évekbeli Fiat Multiplához hasonlítják. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes nyilvánosan azon morfondírozott, vajon mit szólna mindehhez az 1988-ban elhunyt alapító, Enzo Ferrari. Luca Cordero di Montezemolo, a vállalat egykori vezérigazgatója pedig úgy vélekedett, hogy le kellene venni az autóról az ágaskodó ló emblémáját.

A befektetők szintén nemtetszésüknek adtak hangot. A Ferrari milánói tőzsdén jegyzett részvényei kedden 8,4 százalékot zuhantak. Az egyik részvényes a Reuters hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy az árfolyamot "az esztétikai csalódás bünteti". A Ferrari nem kívánta kommentálni a negatív fogadtatást.

Felipe Munoz, a Car Industry Analysis elemzője szerint a Ferrari valószínűleg számított a felháborodásra, hiszen tudatosan szakítottak a hagyományokkal, a negatív reklám pedig szintén reklám. "Kommunikációs szempontból sikerült elérniük, hogy az egész világ az elektromos Ferrariról beszéljen" – magyarázta az elemző. Hozzátette, hogy a Luce egy imázsépítő modell. Ennek a típusnak nem a nagy értékesítési volumen elérése a célja, hanem a technológiai erődemonstráció, valamint a márka újrapozicionálása az elektromos korszakban.

Egy vállalati forrás emlékeztetett arra, hogy a Ferrari korábbi merész húzásai – mint a 2011-es összkerékhajtású FF, vagy a 2022-ben bemutatott Purosangue szabadidő-autó – kezdetben szintén szkeptikus fogadtatásban részesültek, mielőtt komoly piaci sikert értek volna el. Michael Tyndall, a HSBC globális autóipari elemzője szerint a gyártó számíthatott némi meglepettségre, de ekkora piaci reakcióra aligha. A szakember úgy véli, hogy végül a megrendelések állománya fogja megmutatni, kifizetődött-e ez a kockázatvállalás.

