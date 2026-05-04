Komoly figyelmeztetést adtott ki a Szerencsejáték Zrt.: erről mindenkinek tudnia kell, csúnya vége lehet a dolognak

A szerencsejátékokat szervező állami vállalat egész májusban felvilágosító kampányt tart annak érdekében, hogy a játékosok maguk is tisztában legyen saját szokásaikkal.

A Szerencsejáték Zrt. májusban átfogó felvilágosító kampányt indít a szerencsejáték-függőség felismerése és megelőzése céljából. A felelős játékszervezés hónapjában a társaság videókkal, szakértői beszélgetésekkel és önismereti tesztekkel hívja fel a figyelmet a tudatos játék fontosságára.

A kampány részeként egy egyedi videósorozat is indul, amely új megvilágításba helyezi a problémát. Az első részben a nézők egy fókuszcsoportos beszélgetést kísérhetnek figyelemmel. Ebben egy függő, egy tudatos és egy hobbijátékos osztja meg gondolatait a szerencséről és a játékról. A közönség feladata kitalálni, hogy ki melyik kategóriába tartozik. Eközben a résztvevők válaszait Bajzáth Sándor addiktológiai konzultáns elemzi, ezzel is segítve a figyelmeztető jelek felismerését.

Egy kapcsolódó podcastben Bajzáth Sándor – aki korábban maga is érintett volt – dr. Kaló Zsuzsa egyetemi docenssel és dr. Tari Annamária klinikai szakpszichológussal beszélget. A szakértők azt járják körbe, hogyan hat a túlzott képernyőhasználat a fiatalokra. Szóba kerül az is, miként kapcsolódik ez a szerencsejáték-függőséghez, és mik a probléma kialakulásának legújabb figyelmeztető jelei. A kampány egy másik videója a játékosok gondolkodásmódját állítja szembe. Bemutatja, mi zajlik le egy tudatos, illetve egy függő ember fejében a lottózóban, különös tekintettel a veszteségek kezelésére. Ezek a tartalmak a lottótársaság közösségi felületein, valamint a maradjonjatek.hu weboldalon érhetők el.

Az online tartalmak mellett a felvilágosító hónap során a játékosok személyesen is próbára tehetik magukat. A lottózókban elhelyezett QR-kódok beolvasásával egy rövid kvízt tölthetnek ki, amellyel felmérhetik saját szerencsejáték-szokásaikat.