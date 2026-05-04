2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
26 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint és lottó közelkép
Szórakozás

Komoly figyelmeztetést adtott ki a Szerencsejáték Zrt.: erről mindenkinek tudnia kell, csúnya vége lehet a dolognak

Pénzcentrum
2026. május 4. 14:00

A szerencsejátékokat szervező állami vállalat egész májusban felvilágosító kampányt tart annak érdekében, hogy a játékosok maguk is tisztában legyen saját szokásaikkal.

A Szerencsejáték Zrt. májusban átfogó felvilágosító kampányt indít a szerencsejáték-függőség felismerése és megelőzése céljából. A felelős játékszervezés hónapjában a társaság videókkal, szakértői beszélgetésekkel és önismereti tesztekkel hívja fel a figyelmet a tudatos játék fontosságára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kampány részeként egy egyedi videósorozat is indul, amely új megvilágításba helyezi a problémát. Az első részben a nézők egy fókuszcsoportos beszélgetést kísérhetnek figyelemmel. Ebben egy függő, egy tudatos és egy hobbijátékos osztja meg gondolatait a szerencséről és a játékról. A közönség feladata kitalálni, hogy ki melyik kategóriába tartozik. Eközben a résztvevők válaszait Bajzáth Sándor addiktológiai konzultáns elemzi, ezzel is segítve a figyelmeztető jelek felismerését.

Egy kapcsolódó podcastben Bajzáth Sándor – aki korábban maga is érintett volt – dr. Kaló Zsuzsa egyetemi docenssel és dr. Tari Annamária klinikai szakpszichológussal beszélget. A szakértők azt járják körbe, hogyan hat a túlzott képernyőhasználat a fiatalokra. Szóba kerül az is, miként kapcsolódik ez a szerencsejáték-függőséghez, és mik a probléma kialakulásának legújabb figyelmeztető jelei. A kampány egy másik videója a játékosok gondolkodásmódját állítja szembe. Bemutatja, mi zajlik le egy tudatos, illetve egy függő ember fejében a lottózóban, különös tekintettel a veszteségek kezelésére. Ezek a tartalmak a lottótársaság közösségi felületein, valamint a maradjonjatek.hu weboldalon érhetők el.

Az online tartalmak mellett a felvilágosító hónap során a játékosok személyesen is próbára tehetik magukat. A lottózókban elhelyezett QR-kódok beolvasásával egy rövid kvízt tölthetnek ki, amellyel felmérhetik saját szerencsejáték-szokásaikat.
Címlapkép: Getty Images
#szerencsejáték #online #pszichológus #szórakozás #függőség #fiatalok #pszichológia #közösségi média #szerencsejáték zrt #mentális egészség #kvíz

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
45 másodperce
Komoly figyelmeztetést adtott ki a Szerencsejáték Zrt.: a szerencsejáték nem más mint a lúzerek sportja, a bolondok adója.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Erőss Anna

Meghalt Erőss Anna

1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki.

FRISS HÍREK
Több friss hír
14:40
14:27
14:00
13:58
13:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
2 hete
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
3
2 hete
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
5
5 napja
Megtört a csend a vitatott lottósorsolásokról: hivatalos bejelentés érkezett a 8 milliárdos vagyon sorsáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 14:27
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 12:57
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
Agrárszektor  |  2026. május 4. 13:31
Egy este alatt úszott el 30 milliárd forint: végzetes csapás érte a magyar borászokat
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm