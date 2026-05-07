El Clásico és toprangadók sora: forró hétvége előtt áll a futballvilág

Május második hetében igazi csemegéket kínál az európai futball: a spanyol bajnokságban El Clásicóra készülhetünk, miközben az angol, olasz, német és francia élvonalban is kulcsfontosságú összecsapások várnak a szurkolókra. A szezon hajrájában minden pont aranyat ér - néha szó szerint is.

A bajnoki küzdelmek döntő szakaszába érkezve az európai topligákban sorra jönnek a sorsdöntő mérkőzések. A La Ligában a Barcelona fogadja az örök rivális Real Madridot, ami önmagában is garantálja a feszültséget. A Premier League-ben a listavezető Arsenal idegenbeli vizsgára készül, és hiába került már döntőbe a BL-ben, a bajnokságban sem dőlhet még hátra.

La Liga: szuperrangadón lehet bajnok a Barca

Vasárnap este 21 órakor minden futballrajongó szeme a Camp Nou-ra szegeződik, ahol az FC Barcelona fogadja a Real Madridot. A katalánok 88 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, és elképesztő formában futballoznak: az utolsó öt bajnokijukat egyaránt megnyerték. A Real Madrid 77 ponttal a második helyen áll, a legutóbbi öt meccsükből hármat nyertek meg, két döntetlen mellett.

A Barcelonának a döntetlen is elég a rangadón: ha a Real nem tudja legyőzni ősi riválisát, akkor biztosan a Barca a bajnok.

La Liga 35. forduló FC Barcelona Real Madrid 2026. május 10. vasárnap 21:00 | Spotify Camp Nou, Barcelona Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem FC Barcelona: 15 (50%) Real Madrid: 10 (33.3%) Döntetlen: 5 (16.7%) Gólok FC Barcelona: 60 Real Madrid: 45 Gólkülönbség: 15 Hazai győzelem FC Barcelona: 5 Real Madrid: 6 Vendéggyőzelem FC Barcelona: 10 Real Madrid: 4 Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

Diego Simeone együttese, az Atlético Madrid is pályára lép, mégpedig szombaton 18:30-kor, amikor a RC Celtát fogadja. A Matracosok az utolsó öt meccsükből hármat elveszítettek, így a 63 pontjukkal a negyedik helyük megszilárdításáért küzdenek.

Premier League: Liverpool–Chelsea rangadó és Arsenal-vizsga

A Premier League hétvégéjén, szombaton 13:30-kor igazi klasszikus rangadót rendeznek az Anfielden, ahol a Liverpool fogadja a Chelsea-t. A Vörösök a negyedik helyen állnak 58 ponttal, és az utolsó négy bajnokijukból hármat megnyertek. Ezzel szemben a Chelsea katasztrofális formában van: hat egymást követő vereség után érkezik Liverpoolba. A Kékek 48 ponttal a kilencedik helyen állnak, és ősszel még ők nyertek 2-1-re hazai pályán.

Vasárnap 17:30-kor a listavezető Arsenal a West Ham vendége lesz. Az Ágyúsok 76 ponttal vezetik a tabellát, és az utolsó öt meccsükből hármat megnyertek. A Kalapácsosok a 18. helyen állnak 36 ponttal, és a kiesés elkerüléséért harcolnak.

Serie A: a bajnok ellen szépítene a Lazio

Szombaton 18 órakor az Olimpico Stadionban a Lazio fogadja az éllovas, múlthéten a bajnoki címet bebiztosító Internazionalét. A Nerazzurri 82 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát, és remek formában van: az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek. A rómaiak a nyolcadik helyen állnak 51 ponttal. Az őszi mérkőzésen az Inter simán, 2-0-ra nyert hazai pályán.

Vasárnap este 20:45-kor újabb rangadó következik: az AC Milan az Atalantát fogadja a San Siróban. A Rossoneri a harmadik helyen áll 67 ponttal, de az utolsó öt bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni. Az Atalanta a hetedik pozícióban áll 55 ponttal, és hullámzó formát mutat. Legutóbb októberben 1-1-es döntetlent játszottak Bergamóban.

Bundesliga: a bajnok ellen kapaszkodna feljebb a Wolfsburg

Szombaton 18:30-kor a VfL Wolfsburg fogadja a 83 pontos listavezető Bayern Münchent a Bundesligában. A bajorok gyakorlatilag már bebiztosították a bajnoki címet, de nem lazíthatnak: az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek. A Wolfsburg a 16. helyen áll mindössze 26 ponttal, és a kiesés ellen küzd.

Pénteken 20:30-kor a második helyezett Borussia Dortmund (67 pont) fogadja az Eintracht Frankfurtot. A sárga-feketék hullámzó formában vannak, míg a Frankfurt a nyolcadik helyen áll 43 ponttal. Januárban látványos, 3-3-as döntetlent játszottak Frankfurtban.

Ligue 1: Monaco–Lille rangadó a hétvégi csemege

Vasárnap este a Ligue 1-ben egyszerre több fontos mérkőzést is rendeznek 21 órától. A listavezető Paris Saint-Germain (70 pont) a Stade Brestois 29 csapatát fogadja. A párizsiak az utolsó öt bajnokijukból hármat megnyertek, míg a vendégek gyenge formában vannak: öt meccsükből egyet sem tudtak megnyerni.

Ugyancsak 21 órakor kezdődik az AS Monaco és a LOSC Lille összecsapása. A Monaco a hatodik helyen áll 54 ponttal, míg a Lille a negyedik 58 ponttal. Az őszi mérkőzésen a Lille minimális, 1-0-s győzelmet aratott hazai pályán.

