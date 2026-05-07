Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de a Föld két legnépesebb országa, India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési...
El Clásico és toprangadók sora: forró hétvége előtt áll a futballvilág
Május második hetében igazi csemegéket kínál az európai futball: a spanyol bajnokságban El Clásicóra készülhetünk, miközben az angol, olasz, német és francia élvonalban is kulcsfontosságú összecsapások várnak a szurkolókra. A szezon hajrájában minden pont aranyat ér - néha szó szerint is.
A bajnoki küzdelmek döntő szakaszába érkezve az európai topligákban sorra jönnek a sorsdöntő mérkőzések. A La Ligában a Barcelona fogadja az örök rivális Real Madridot, ami önmagában is garantálja a feszültséget. A Premier League-ben a listavezető Arsenal idegenbeli vizsgára készül, és hiába került már döntőbe a BL-ben, a bajnokságban sem dőlhet még hátra.
La Liga: szuperrangadón lehet bajnok a Barca
Vasárnap este 21 órakor minden futballrajongó szeme a Camp Nou-ra szegeződik, ahol az FC Barcelona fogadja a Real Madridot. A katalánok 88 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, és elképesztő formában futballoznak: az utolsó öt bajnokijukat egyaránt megnyerték. A Real Madrid 77 ponttal a második helyen áll, a legutóbbi öt meccsükből hármat nyertek meg, két döntetlen mellett.
A Barcelonának a döntetlen is elég a rangadón: ha a Real nem tudja legyőzni ősi riválisát, akkor biztosan a Barca a bajnok.
Diego Simeone együttese, az Atlético Madrid is pályára lép, mégpedig szombaton 18:30-kor, amikor a RC Celtát fogadja. A Matracosok az utolsó öt meccsükből hármat elveszítettek, így a 63 pontjukkal a negyedik helyük megszilárdításáért küzdenek.
A forduló további meccsei a La Ligában:
- Levante - CA Osasuna (péntek, 21:00)
- Elche - Deportivo Alavés (szombat, 14:00)
- Sevilla FC - Espanyol (szombat, 16:15)
- Real Sociedad - Real Betis (szombat, 21:00)
- RCD Mallorca - Villarreal CF (vasárnap, 14:00)
- Athletic Club - Valencia CF (vasárnap, 16:15)
- Real Oviedo - Getafe (vasárnap, 18:30)
Premier League: Liverpool–Chelsea rangadó és Arsenal-vizsga
A Premier League hétvégéjén, szombaton 13:30-kor igazi klasszikus rangadót rendeznek az Anfielden, ahol a Liverpool fogadja a Chelsea-t. A Vörösök a negyedik helyen állnak 58 ponttal, és az utolsó négy bajnokijukból hármat megnyertek. Ezzel szemben a Chelsea katasztrofális formában van: hat egymást követő vereség után érkezik Liverpoolba. A Kékek 48 ponttal a kilencedik helyen állnak, és ősszel még ők nyertek 2-1-re hazai pályán.
Vasárnap 17:30-kor a listavezető Arsenal a West Ham vendége lesz. Az Ágyúsok 76 ponttal vezetik a tabellát, és az utolsó öt meccsükből hármat megnyertek. A Kalapácsosok a 18. helyen állnak 36 ponttal, és a kiesés elkerüléséért harcolnak.
- Brighton - Wolverhampton (szombat, 16:00)
- Fulham - Bournemouth AFC (szombat, 16:00)
- Sunderland - Manchester United (szombat, 16:00)
- Burnley - Aston Villa (vasárnap, 15:00)
- Crystal Palace - Everton (vasárnap, 15:00)
- Nottingham Forest - Newcastle United (vasárnap, 15:00)
Serie A: a bajnok ellen szépítene a Lazio
Szombaton 18 órakor az Olimpico Stadionban a Lazio fogadja az éllovas, múlthéten a bajnoki címet bebiztosító Internazionalét. A Nerazzurri 82 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát, és remek formában van: az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek. A rómaiak a nyolcadik helyen állnak 51 ponttal. Az őszi mérkőzésen az Inter simán, 2-0-ra nyert hazai pályán.
Vasárnap este 20:45-kor újabb rangadó következik: az AC Milan az Atalantát fogadja a San Siróban. A Rossoneri a harmadik helyen áll 67 ponttal, de az utolsó öt bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni. Az Atalanta a hetedik pozícióban áll 55 ponttal, és hullámzó formát mutat. Legutóbb októberben 1-1-es döntetlent játszottak Bergamóban.
A forduló további meccsei a Serie A-ban:
- Torino - Sassuolo (péntek, 20:45)
- Cagliari - Udinese (szombat, 15:00)
- Lecce - Juventus (szombat, 20:45)
- Hellas Verona - Como (vasárnap, 12:30)
- Cremonese - Pisa (vasárnap, 15:00)
- Fiorentina - Genoa (vasárnap, 15:00)
- Parma - AS Roma (vasárnap, 18:00)
Bundesliga: a bajnok ellen kapaszkodna feljebb a Wolfsburg
Szombaton 18:30-kor a VfL Wolfsburg fogadja a 83 pontos listavezető Bayern Münchent a Bundesligában. A bajorok gyakorlatilag már bebiztosították a bajnoki címet, de nem lazíthatnak: az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek. A Wolfsburg a 16. helyen áll mindössze 26 ponttal, és a kiesés ellen küzd.
Pénteken 20:30-kor a második helyezett Borussia Dortmund (67 pont) fogadja az Eintracht Frankfurtot. A sárga-feketék hullámzó formában vannak, míg a Frankfurt a nyolcadik helyen áll 43 ponttal. Januárban látványos, 3-3-as döntetlent játszottak Frankfurtban.
A forduló további meccsei a Bundesligában:
- FC Augsburg - Mönchengladbach (szombat, 15:30)
- VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen (szombat, 15:30)
- RB Leipzig - FC St. Pauli (szombat, 15:30)
- TSG Hoffenheim - SV Werder Bremen (szombat, 15:30)
- Hamburger SV - SC Freiburg (vasárnap, 15:30)
- FC Köln - FC Heidenheim (vasárnap, 17:30)
- 1. FSV Mainz 05 - Union Berlin (vasárnap, 19:30)
Ligue 1: Monaco–Lille rangadó a hétvégi csemege
Vasárnap este a Ligue 1-ben egyszerre több fontos mérkőzést is rendeznek 21 órától. A listavezető Paris Saint-Germain (70 pont) a Stade Brestois 29 csapatát fogadja. A párizsiak az utolsó öt bajnokijukból hármat megnyertek, míg a vendégek gyenge formában vannak: öt meccsükből egyet sem tudtak megnyerni.
Ugyancsak 21 órakor kezdődik az AS Monaco és a LOSC Lille összecsapása. A Monaco a hatodik helyen áll 54 ponttal, míg a Lille a negyedik 58 ponttal. Az őszi mérkőzésen a Lille minimális, 1-0-s győzelmet aratott hazai pályán.
A forduló további meccsei a Ligue 1-ben:
- RC Lens - FC Nantes (péntek, 20:45)
- Angers SCO - RC Strasbourg (vasárnap, 21:00)
- AJ Auxerre - OGC Nice (vasárnap, 21:00)
- Havre Athletic Club - Marseille (vasárnap, 21:00)
- Metz - Lorient (vasárnap, 21:00)
- Stade Rennais FC - Paris FC (vasárnap, 21:00)
