Kvíz: Mennyit tudsz a csernobili katasztrófáról, a hírhedt atomerőmű-baleset körülményeiről? Kevesen szereznek 10 pontot!
Kvíz: Mennyit tudsz a csernobili katasztrófáról, a hírhedt atomerőmű-baleset körülményeiről? Kevesen szereznek 10 pontot!

Pénzcentrum
2026. április 26. 18:01

A csernobili atomerőmű-baleset 1986. április 26-án történt. A baleset következtében nagyon jelentős radioaktív szennyeződés jutott ki a környezetbe, és egy egész régió élhetetlenné vált. A 20. század egyik legikonikusabb történelmi eseménye még a mai napig érezteti hatásait. Te mennyit tudsz a híres eseményről? Töltsd ki 10 kérdéses kvízünket, és teszteld a tudásod!

Kvíz: Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Te mennyit tudsz a híres tragédiáról?

1/10 kérdés
Melyik mai ország területén történt a csernobili atomkatasztrófa?
Ukrajna
Fehéroroszország
Oroszország
Kazahsztán
2/10 kérdés
Mi okozta a csernobili atomkatasztrófát?
Repülőgép csapódott az erőműbe
Szándékos szabotázs történt
Egy földrengés rongálta meg a reaktort
Nem az előírásoknak megfelelően hajtottak végre egy biztonsági tesztet
3/10 kérdés
Melyik közeli várost evakuálták teljesen a katasztrófa után?
Minszk
Harkiv
Odessza
Pripjaty
4/10 kérdés
Ki volt a szovjet pártfőtitkár a csernobili atomkatasztrófa idején?
Mihail Gorbacsov
Konsztantyin Csernyenko
Jurij Andropov
Leonyid Brezsnyev
5/10 kérdés
Mi volt a neve a felrobbant reaktornak?
4-es reaktor
1-es reaktor
3-as reaktor
2-es reaktor
6/10 kérdés
Milyen anyaggal próbálták eloltani és lefedni az égő reaktort helikopterekről?
Homokkal, bórral és ólommal
Vízzel
Habbal, habszappannal
Cementtel és sóval
7/10 kérdés
Melyik nyugati ország észlelte először a sugárszennyezést, amelynek következtében végül elkerülhetetlenné vált a globális botrány?
Finnország
Svédország
Olaszország
Ausztria
8/10 kérdés
Melyik népszerű előadó írt egy évvel a történtek után „Time Will Crawl” címmel számot a tragédiáról?
Peter Gabriel
David Bowie
Phil Collins
Paul McCartney
9/10 kérdés
Melyik évben vált először látogathatóvá a turisták számára az addig teljesen lezárt zóna?
2002
2011
2018
A mai napig tiltott terület
10/10 kérdés
Hogyan hangzik magyarul az az idézet, amely a "Csernobil" című HBO sorozatban hangzott el, és itthon is népszerű mondássá, mémmé vált?
"Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld!"
"Van egy kis problémánk..."
"Uraim, itt nem harcolhatnak, ez a háborús szoba!"
"Nem jó, de nem is tragikus"
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #teszt #történelem #tudás #környezetszennyezés #atomerőmű #atomkatasztrófa #csernobil #kvíz #történelmi kvíz

