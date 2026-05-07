Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: brutális zivatarok érkeznek, de ez mentheti meg a kiszáradt földeket

Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A 20-25 Celsius-fokos maximumokat hozó esős időjárás némi enyhülést hozhat a jelenlegi súlyos aszályban.

A nap nagy részében felhős időre számíthatunk. Délutántól nyugat felől lassan felszakadozik a felhőzet, így a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap. - jelentette a Kiderül.hu.

A záporok és zivatarok napközben leginkább az ország keleti és délkeleti felére koncentrálódnak. Estére a csapadék zöme északkelet felé tolódik, de az Észak-Dunántúlon továbbra is kialakulhatnak elszórt esőzések.

A megélénkülő déli, délnyugati szelet a zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is kísérhetik. Késő estére 14 és 18 fok közé hűl a levegő.

A most érkező csapadékra hatalmas szüksége van a kiszáradt talajnak. Az aszály súlyosságát jól mutatja, hogy Esztergomnál a Kis-Duna vízszintje annyira lecsökkent, hogy szinte átsétálhatunk a medren.