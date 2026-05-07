Félelmetes incidens: orosz drónok zuhantak egy balti állam területére, rögtön lépett a hadsereg

Két, Oroszországból indított drón sértette meg Lettország légterét, majd csapódott be az ország területén – jelentette be a lett hadsereg.

A fegyveres erők csütörtök reggeli tájékoztatása szerint az orosz pilóta nélküli repülőeszközök engedély nélkül léptek be a balti állam légterébe, majd a földbe csapódtak - írta meg az ATV.

Az incidens után a hatóságok azonnal megkezdték az intézkedést. A helyszínre a katonaság, a rendőrség és a katasztrófavédelem egységeit is kivezényelték.