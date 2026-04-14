Kvíz: Mindig jó voltál töriből, mennek még az évszámok? Mutasd, mit tudsz az áprilisi eseményekről!

Az iskolai évek alatt rengeteg történelmi eseményt, csatát, uralkodót és évszámot tanulunk meg. Bár néhány dátum egy életre a fejünkbe ragad, az idő múlásával a megszerzett tudás egy része óhatatlanul a feledés homályába vész. Éppen ezért nem árt néha leporolni az emlékeket egy jó kis történelmi játékkal! Mai kvízünkben olyan sorsfordító eseményeket és érdekességeket gyűjtöttünk össze, amelyek mind április hónaphoz kapcsolódnak. Tedd próbára magad, és nézd meg, mennyi maradt meg a legfontosabb áprilisi történésekből!

Kvíz: Mennek még a töris évszámok? Mutasd, mit tudsz az áprilisi eseményekről! 1/10 kérdés Melyik év április 1-jén alapította meg Steve Jobs két társával az Apple Computert? 1980 1972 1985 1976 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik év április 11-én szentesítette V. Ferdinánd az úgynevezett áprilisi törvényeket, amelyek megalapozták a polgári Magyarországot? 1848 1896 1915 1856 Következő kérdés 3/10 kérdés 1912. április 15-én hajnalban süllyedt el a korszak legnagyobb luxushajója, miután jéghegynek ütközött. Mi volt a neve? Titanic Britannic Lusitania Carpathia Következő kérdés 4/10 kérdés 1453. április 6-án vette ostrom alá II. Mehmed szultán azt a várost, amelynek eleste a középkor végét jelképezi. Melyik város ez? Bécs Konstantinápoly Jeruzsálem Róma Következő kérdés 5/10 kérdés 1961. április 12-én az emberiség történetében először jutott ki ember a világűrbe. Ki volt ő? Jurij Gagarin Buzz Aldrin Neil Armstrong Farkas Bertalan Következő kérdés 6/10 kérdés 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását. Ki volt ekkor Magyarország kormányzó-elnöke? Kossuth Lajos Görgei Artúr Batthyány Lajos Deák Ferenc Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik év április 26-án történt a csernobili atomerőmű-katasztrófa? 1990 1988 1986 1984 Következő kérdés 8/10 kérdés 1743. április 13-án született az USA 3. elnöke, a Függetlenségi Nyilatkozat fő szerzője. Ki ő? George Washington Thomas Jefferson Benjamin Franklin Abraham Lincoln Következő kérdés 9/10 kérdés 1521. április 18-án a wormsi birodalmi gyűlésen egy szerzetes megtagadta tanai visszavonását, elindítva a reformációt. Ki volt ő? Zwingli Ulrich Kálvin János Luther Márton Loyolai Szent Ignác Következő kérdés 10/10 kérdés 1949. április 4-én Washingtonban 12 ország aláírta az Észak-atlanti Szerződést. Melyik szervezet jött létre ezzel? ENSZ Európai Unió Varsói Szerződés NATO Eredmények

Címlapkép: Getty Images

