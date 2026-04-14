Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Kvíz

Kvíz: Mindig jó voltál töriből, mennek még az évszámok? Mutasd, mit tudsz az áprilisi eseményekről!

Pénzcentrum
2026. április 14. 17:58

Az iskolai évek alatt rengeteg történelmi eseményt, csatát, uralkodót és évszámot tanulunk meg. Bár néhány dátum egy életre a fejünkbe ragad, az idő múlásával a megszerzett tudás egy része óhatatlanul a feledés homályába vész. Éppen ezért nem árt néha leporolni az emlékeket egy jó kis történelmi játékkal! Mai kvízünkben olyan sorsfordító eseményeket és érdekességeket gyűjtöttünk össze, amelyek mind április hónaphoz kapcsolódnak. Tedd próbára magad, és nézd meg, mennyi maradt meg a legfontosabb áprilisi történésekből!

Kvíz: Mennek még a töris évszámok? Mutasd, mit tudsz az áprilisi eseményekről!

1/10 kérdés
Melyik év április 1-jén alapította meg Steve Jobs két társával az Apple Computert?
1980
1972
1985
1976
2/10 kérdés
Melyik év április 11-én szentesítette V. Ferdinánd az úgynevezett áprilisi törvényeket, amelyek megalapozták a polgári Magyarországot?
1848
1896
1915
1856
3/10 kérdés
1912. április 15-én hajnalban süllyedt el a korszak legnagyobb luxushajója, miután jéghegynek ütközött. Mi volt a neve?
Titanic
Britannic
Lusitania
Carpathia
4/10 kérdés
1453. április 6-án vette ostrom alá II. Mehmed szultán azt a várost, amelynek eleste a középkor végét jelképezi. Melyik város ez?
Bécs
Konstantinápoly
Jeruzsálem
Róma
5/10 kérdés
1961. április 12-én az emberiség történetében először jutott ki ember a világűrbe. Ki volt ő?
Jurij Gagarin
Buzz Aldrin
Neil Armstrong
Farkas Bertalan
6/10 kérdés
1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását. Ki volt ekkor Magyarország kormányzó-elnöke?
Kossuth Lajos
Görgei Artúr
Batthyány Lajos
Deák Ferenc
7/10 kérdés
Melyik év április 26-án történt a csernobili atomerőmű-katasztrófa?
1990
1988
1986
1984
8/10 kérdés
1743. április 13-án született az USA 3. elnöke, a Függetlenségi Nyilatkozat fő szerzője. Ki ő?
George Washington
Thomas Jefferson
Benjamin Franklin
Abraham Lincoln
9/10 kérdés
1521. április 18-án a wormsi birodalmi gyűlésen egy szerzetes megtagadta tanai visszavonását, elindítva a reformációt. Ki volt ő?
Zwingli Ulrich
Kálvin János
Luther Márton
Loyolai Szent Ignác
10/10 kérdés
1949. április 4-én Washingtonban 12 ország aláírta az Észak-atlanti Szerződést. Melyik szervezet jött létre ezzel?
ENSZ
Európai Unió
Varsói Szerződés
NATO
