Március 22-e minden évben a víz világnapja, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Már olyan természetesnek vesszük, hogy a tiszta vízért csak a csapot kell megnyitnunk, hogy könnyen elfelejtjük, mennyire fontos része az életünknek. Víz nélkül nem is élhetnénk túl egy hetet sem, mégis olyan keveset tudunk róla. Te mennyit tudsz a vízről? A mai kvíz során kiderítheted.

Kvíz: Mit tudsz a vízről, a Föld éltető eleméről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád! 1/10 kérdés Mi a víz kémiai elnevezése? nátrium-klorid szén-dioxid dihidrogén-monoxid hidrogén-klorid Következő kérdés 2/10 kérdés Hány fokon forr a víz tengerszint felett? 98 °C 100 °C 105 °C 373 °C Következő kérdés 3/10 kérdés A Föld felszínének nagyjából hány százalékát borítja víz? 95% 71% 60% 78% Következő kérdés 4/10 kérdés A Föld teljes vízkészletének körülbelül hány százaléka édesvíz? 11% 21% 29% 3% Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik tó tartalmazza a Föld édesvízkészletének egyik legnagyobb részét? Bajkál-tó Michigan-tó Viktória-tó Balaton Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen kémiai folyamat során alakul a víz vízgőzzé? fagyás olvadás szublimáció párolgás Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik kontinensen található a legtöbb édesvíz? Európa Észak-Amerika Antarktisz Ázsia Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik folyamat nem része a víz körforgásának? felhőképződés (kondenzáció) csapadékképződés párolgás villámlás Következő kérdés 9/10 kérdés Hány köbméter Magyarországon az egy főre jutó felszíni vízkészlet éves szinten? 600 11 ezer 5 ezer 8 ezer Következő kérdés 10/10 kérdés Hány százalékkal csökkenhet a magyarországi csapadékmennyiség a klímaváltozás hatására? akár 20% akár 5% akár 10% akár 15% Eredmények

