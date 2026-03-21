Kvíz: Mit tudsz a vízről, a Föld éltető eleméről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

2026. március 21. 17:58

Március 22-e minden évben a víz világnapja, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Már olyan természetesnek vesszük, hogy a tiszta vízért csak a csapot kell megnyitnunk, hogy könnyen elfelejtjük, mennyire fontos része az életünknek. Víz nélkül nem is élhetnénk túl egy hetet sem, mégis olyan keveset tudunk róla. Te mennyit tudsz a vízről? A mai kvíz során kiderítheted.

1/10 kérdés
Mi a víz kémiai elnevezése?
nátrium-klorid
szén-dioxid
dihidrogén-monoxid
hidrogén-klorid
2/10 kérdés
Hány fokon forr a víz tengerszint felett?
98 °C
100 °C
105 °C
373 °C
3/10 kérdés
A Föld felszínének nagyjából hány százalékát borítja víz?
95%
71%
60%
78%
4/10 kérdés
A Föld teljes vízkészletének körülbelül hány százaléka édesvíz?
11%
21%
29%
3%
5/10 kérdés
Melyik tó tartalmazza a Föld édesvízkészletének egyik legnagyobb részét?
Bajkál-tó
Michigan-tó
Viktória-tó
Balaton
6/10 kérdés
Milyen kémiai folyamat során alakul a víz vízgőzzé?
fagyás
olvadás
szublimáció
párolgás
7/10 kérdés
Melyik kontinensen található a legtöbb édesvíz?
Európa
Észak-Amerika
Antarktisz
Ázsia
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik folyamat nem része a víz körforgásának?
felhőképződés (kondenzáció)
csapadékképződés
párolgás
villámlás
9/10 kérdés
Hány köbméter Magyarországon az egy főre jutó felszíni vízkészlet éves szinten?
600
11 ezer
5 ezer
8 ezer
10/10 kérdés
Hány százalékkal csökkenhet a magyarországi csapadékmennyiség a klímaváltozás hatására?
akár 20%
akár 5%
akár 10%
akár 15%
