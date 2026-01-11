2026. január 11. vasárnap Ágota
Chocolate pralines. Short depth-of-field
Kvíz

Kvíz: Rég láttad a Forrest Gumpot? Lássuk, mire emlékszel az örök klasszikusból!

Pénzcentrum
2026. január 11. 17:57

A világ egyik leghíresebb filmje Fossest Gump szívmelengető, szórakoztató, és mégis végtelenül szomorú története. A Tom Hanks főszereplésével készített mű összesen hat Oscar-díjat és három Grammy-díjat zsebelt be, és jelenleg is a legmagasabbra értékelt filmek közé tartozik a nemzetközi ranglistákon. Ha te is láttad, sőt mi több, ha a kedvenceid közé tartozik, a Pénzcentrum filmes kvíze most lehetőséget nyújt arra, hogy próbára tedd, mire emlékszel a cselekményből, híres szereplőiről.

1/10 kérdés
Melyik évben mutatták be a Forrest Gump c. amerikai filmdrámát, vígjátékot?
2007
1994
2001
1989
2/10 kérdés
Hányas IQ-ja van Forrest Gumpnak a filmben?
99
54
133
75
3/10 kérdés
Melyik amerikai államban nő fel Forrest?
Ohio
Alabama
Louisiana
Texas
4/10 kérdés
Melyik háborúban harcol Forrest és katonatársa, B. B.?
koreai
afganisztáni
iraki
vietnami
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik amerikai elnökkel nem találkozik Forrest?
George W. Bush
John F. Kennedy
Richard Nixon
Lyndon B. Johnson
6/10 kérdés
Hol lőtték meg Forrestet a vietnami háborúban?
lábfej
váll
farpofa
fül
7/10 kérdés
Melyik sportágban nem jeleskedik Forrest?
futás
amerikai futball
sakk
pingpong
8/10 kérdés
Melyik mozgalomhoz csatlakozik Forrest gyermekkori szerelme, Jenny?
Meleg Felszabadítási Front
Amerikai Indián Mozgalom
Nők Nemzeti Szervezete
Fekete Párduc Párt
9/10 kérdés
Milyen vállalkozásból gazdagodik meg Forrest és Dan hadnagy?
rákhalászat
szeszfőzés
kenyérsütés
autókereskedés
10/10 kérdés
Hogyan folytatódik a híres idézet? "Az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Sosem tudhatod, ..."
mi következik.
mit hoz a holnap.
melyik fog megártani.
mit veszel ki belőle.
Címlapkép: Getty Images
#film #kultúra #szórakozás #usa #művészet #filmek #filmipar #filmezés #oscar-díj #kvíz #filmes kvíz

