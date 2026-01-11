Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világ egyik leghíresebb filmje Fossest Gump szívmelengető, szórakoztató, és mégis végtelenül szomorú története. A Tom Hanks főszereplésével készített mű összesen hat Oscar-díjat és három Grammy-díjat zsebelt be, és jelenleg is a legmagasabbra értékelt filmek közé tartozik a nemzetközi ranglistákon. Ha te is láttad, sőt mi több, ha a kedvenceid közé tartozik, a Pénzcentrum filmes kvíze most lehetőséget nyújt arra, hogy próbára tedd, mire emlékszel a cselekményből, híres szereplőiről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég láttad a Forrest Gumpot? Lássuk, mire emlékszel az örök klasszikusból! 1/10 kérdés Melyik évben mutatták be a Forrest Gump c. amerikai filmdrámát, vígjátékot? 2007 1994 2001 1989 Következő kérdés 2/10 kérdés Hányas IQ-ja van Forrest Gumpnak a filmben? 99 54 133 75 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik amerikai államban nő fel Forrest? Ohio Alabama Louisiana Texas Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik háborúban harcol Forrest és katonatársa, B. B.? koreai afganisztáni iraki vietnami Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik amerikai elnökkel nem találkozik Forrest? George W. Bush John F. Kennedy Richard Nixon Lyndon B. Johnson Következő kérdés 6/10 kérdés Hol lőtték meg Forrestet a vietnami háborúban? lábfej váll farpofa fül Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik sportágban nem jeleskedik Forrest? futás amerikai futball sakk pingpong Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik mozgalomhoz csatlakozik Forrest gyermekkori szerelme, Jenny? Meleg Felszabadítási Front Amerikai Indián Mozgalom Nők Nemzeti Szervezete Fekete Párduc Párt Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen vállalkozásból gazdagodik meg Forrest és Dan hadnagy? rákhalászat szeszfőzés kenyérsütés autókereskedés Következő kérdés 10/10 kérdés Hogyan folytatódik a híres idézet? "Az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Sosem tudhatod, ..." mi következik. mit hoz a holnap. melyik fog megártani. mit veszel ki belőle. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

