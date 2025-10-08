2025. október 8. szerda Koppány
A Magyar Posta külső képe Budapesten 2022. december 22-én.
Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre a postáról és postásokról kevesen tudják a választ

Pénzcentrum
2025. október 8. 18:00

Október 9-e minden évben a Postai Világnap, a postás dolgozók nemzetközi ünnepe, a postai szolgáltatások összehangolásának ünnepe világszerte. Ennek a mai kvíz a Magyar Posta jelenéről és múltjáról szól. Megtudhatod kérdéssorunkból, mennyire ismered a Magyar Posta történetét és mindennapjait. Teszteld a tudásod a Pénzcentrum mai kvízével!

1/10 kérdés
Mi volt a Magyar Királyi Posta jelképe?
galamb és egy levél
a postakürt fölé helyezett magyar korona
szarvas és egy zsák
sasmadár
2/10 kérdés
Mikor adta ki a világ első nyílt levelezőlapját a magyar és az osztrák posta?
1869. október 1-jén
1827. december 10.
1909. november 11-én
1818. szeptember 3-án
3/10 kérdés
Mikor adták ki az első magyar bélyeget?
1869-ben
1871-ben
1832-ben
1888-ban
4/10 kérdés
Mikor vezették be az irányítószámok használatát?
1991-ben
1982-ben
1956-ban
1973-ban
5/10 kérdés
Hány posta üzemel a Magyar Posta országos hálózatában 2024-ben?
5407
3804
7108
2032
6/10 kérdés
2024-ben hány levelet kézbesített a Magyar Posta?
több mint 40 millió
több mint 100 millió
több mint 400 millió
több mint 700 millió
7/10 kérdés
2024-ben hány darab csomagot kezelt a társaság?
mintegy 50 millió darab csomagot
mintegy 40-43 millió darab csomagot
mintegy 20-23 millió darab csomagot
mintegy 30-32 millió darab csomagot
8/10 kérdés
2024-ben hány csekket fizettek be az ügyfelek a postákon?
több mint 145 millió csekket
több mint 136 millió csekket
több mint 150 millió csekket
több mint 167 millió csekket
9/10 kérdés
Az elmúlt több mint 150 év alatt hány bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta?
5500
4000
7000
6300
10/10 kérdés
Hány kilométert tesznek meg a posta járművei egy év alatt?
76 millió kilométert
81 millió kilométert
34 millió kilométert
98 millió kilométert
Címlapkép: Getty Images
#posta #október #levél #postás #magyar posta #csomag #csomagszállítás #történelem #kvíz

