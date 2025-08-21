Ennyi volt, megszűnik a papíralapú levélküldés: súlyos bejelentést tett a posta

A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom. A 400 éves múltra visszatekintő szolgáltatás helyét magánvállalkozás veszi át- írta meg a BBC.

Herman Moyano, aki hét éve kézbesít leveleket a PostNordnál, az elmúlt években fokozatos, majd egyre gyorsuló csökkenést tapasztalt a kézbesítendő küldemények mennyiségében. A levelek helyett ma már főként számlákat és banki kivonatokat szállít.

A PostNord márciusban jelentette be, hogy az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, ezzel lezárva a négy évszázados állami levélkézbesítés korszakát Dániában. A vállalat 2200 munkahelyet szüntet meg a veszteséges levélüzletágban, miközben 700 új pozíciót hoz létre a nyereséges csomagkézbesítési részlegben.

A dánok alig kapnak már leveleket. Átlagosan havonta egy levelet kapnak, ami nem sok

- mondja Kim Pedersen, a PostNord Denmark vezetője. "Ezzel szemben a dánok imádnak online vásárolni. A globális e-kereskedelem jelentősen növekszik, és mi is ebbe az irányba mozdulunk." A PostNord levélforgalma 2000 óta több mint 90%-kal csökkent: az akkori 1,4 milliárd küldeményről tavaly 110 millióra esett vissza, és továbbra is gyorsan csökken. A szolgáltatás megszűnésével 1500 piros postaládát távolítanak el a dán utcákról.

Dánia a világ egyik leginkább digitalizált országa, az OECD 2023-as Digitális Kormányzati Indexe szerint csak Dél-Korea előzi meg. A dán kormány több mint egy évtizede a "digitális alapértelmezés" politikáját követi, és a lakossággal való kommunikáció elektronikus úton zajlik.

A levélküldés magas költsége is hozzájárult a hanyatláshoz. 2024-ben egy új törvény megnyitotta a postai piacot a magánverseny előtt és megszüntette a 25%-os ÁFA-mentességet, így egy PostNord bélyeg ára 29 dán koronára (kb. 1500 forintra) emelkedett leveleként.

A levélforgalom csökkenése egész Európában megfigyelhető. Hazel King, a Parcel and Postal Technology International magazin szerkesztője szerint a PostNord döntése tükrözi az egész piac és a fogyasztói szokások változását. A McKinsey tanácsadó cég jelentése szerint a fizikai levelek száma minden jelentős globális piacon legalább 30%-kal csökkent a történelmi csúcshoz képest.

Németországban a Deutsche Post 8000 munkahely megszüntetését jelentette be, míg az Egyesült Királyságban a Royal Mail csökkenti a másodosztályú levelek kézbesítési gyakoriságát és lazít az elsőosztályú küldemények kézbesítési határidején.

Dániában a levélkézbesítés nem szűnik meg teljesen. A DAO magánkézbesítő cég veszi át a szolgáltatást országos hálózatával. A vállalat, amely korábban újságokat és magazinokat kézbesített, tavaly 21 millió levelet kezelt, és 2026-ra, a PostNord kivonulását követően, várhatóan további 30-40 millió levelet vesz át.

Hans Peter Nissen, a DAO vezérigazgatója biztosítja a lakosságot, hogy minden háztartásba, beleértve a vidéki területeket is, eljuttatják a küldeményeket. A cég tervei között szerepel egy új válogatógép telepítése és mintegy 250 új munkatárs felvétele a jelenlegi 2500 fős munkaerő mellé.

Bár a fizikai levelek kora leáldozóban van, még mindig vannak, akik örömüket lelik a személyes levelek küldésében és fogadásában. Jette Eiring Williams koppenhágai lakos, aki külföldön élő lányának ír leveleket, úgy véli: "A fiatal generáció vágyik arra a régi iskolás érzésre. Szereti valaminek a fizikai érintését, nem csak egy e-mailt vagy szöveges üzenetet."