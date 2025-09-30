2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Feszty-körkép részlet Forrás: Wikimedia Commons
Kvíz

Kvíz: Rég volt a történelem óra? Erre a 10 kérdésre kevés magyar tudja a választ a honfoglalásról!

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 18:03

A honfoglalás a magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye, amelyről nemcsak az iskolásoknak kell tudniuk részleteket, hanem felnőttként is illik emlékezni a hét vezér nevére, fontosabb eseményekre. A tudás persze idővel megkophat: a mai kvíz során próbára teheted, mire emlékszel a tananyagból, mit tudsz még a magyar történelem egyik fontos időszakáról. Lássuk, mennyit felejtettél!

Kvíz: Rég volt a történelem óra? Erre a 10 kérdésre kevés magyar tudja a választ a honfoglalásról!

1/10 kérdés
Melyik időszakban telepedtek le jellemzően a honfoglaló törzsek a Kárpát-medencében?
989-990
895-896
848-849
939-940
2/10 kérdés
Melyik morva fejedelem uralkodásának és egyben a morvák térségbeli uralmának vetett véget a magyar honfoglalás?
I. Szvatopluk
Szlavomír
I. Mojmír
Rasztiszláv
3/10 kérdés
Min vágott keresztül a honfoglaló magyarok többsége mielőtt megérkezett a Kárpát-medencébe?
Vereckei-hágó
Morgul-völgy
Bágy-patak
Vaskapu
4/10 kérdés
Ki talált rá évszázadokkal a honfoglalás után Magna Hungária területére, a "keleti őshazára"?
Vámbéry Ármin
Janus Pannónius
Kőrösi Csoma Sándor
Juliánus barát
5/10 kérdés
Árpád fejedelem a honfoglalás után melyik gyermekét nevezte meg utódjául a trónon?
Jelek
Jutocsa
Zolta
Levente
6/10 kérdés
Mit nem kapott a Duna vidékét birtokló fejedelemtől a honfoglaló magyarok felderítője a Fehér ló-monda szerint Árpád ménesének legszebb lováért cserébe?
egy kulacsnyit a Duna vizéből
egy marék földet
füvet a mezőről
szőlővesszőt
7/10 kérdés
Kije volt Géza nagyfejedelem, aki végleg letelepítette a magyar törzseket a Kárpát-medencében, a honfoglaló Árpádnak?
nagyapja
unokaöccse
dédunokája
nem voltak rokonok
8/10 kérdés
Hanyományosan melyik volt a hét honfoglaló magyar törzs? (Nem minden forrásban szerepel ugyanúgy, de többnyire ezt tanítják az iskolában.)
Íjas, Csillag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos, Ágas
Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi
Tudor, Vidor, Morgó, Szende, Szundi, Hapci és Kuka
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm
9/10 kérdés
Melyik népekkel nem találkoztak a magyarok az alábbiak közül a honfoglalás során?
pirézek
kabarok
besenyők
avarok
10/10 kérdés
Hol látható a Feszty-körkép (A magyarok bejövetele), Feszty Árpád festőművész körpanorámája a honfoglalásról?
Sárospatak
Szirák
Pákozd
Ópusztaszer

Címlapkép: Wikimédia Commons

