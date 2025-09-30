Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A honfoglalás a magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye, amelyről nemcsak az iskolásoknak kell tudniuk részleteket, hanem felnőttként is illik emlékezni a hét vezér nevére, fontosabb eseményekre. A tudás persze idővel megkophat: a mai kvíz során próbára teheted, mire emlékszel a tananyagból, mit tudsz még a magyar történelem egyik fontos időszakáról. Lássuk, mennyit felejtettél!

Kvíz: Rég volt a történelem óra? Erre a 10 kérdésre kevés magyar tudja a választ a honfoglalásról! 1/10 kérdés Melyik időszakban telepedtek le jellemzően a honfoglaló törzsek a Kárpát-medencében? 989-990 895-896 848-849 939-940 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik morva fejedelem uralkodásának és egyben a morvák térségbeli uralmának vetett véget a magyar honfoglalás? I. Szvatopluk Szlavomír I. Mojmír Rasztiszláv Következő kérdés 3/10 kérdés Min vágott keresztül a honfoglaló magyarok többsége mielőtt megérkezett a Kárpát-medencébe? Vereckei-hágó Morgul-völgy Bágy-patak Vaskapu Következő kérdés 4/10 kérdés Ki talált rá évszázadokkal a honfoglalás után Magna Hungária területére, a "keleti őshazára"? Vámbéry Ármin Janus Pannónius Kőrösi Csoma Sándor Juliánus barát Következő kérdés 5/10 kérdés Árpád fejedelem a honfoglalás után melyik gyermekét nevezte meg utódjául a trónon? Jelek Jutocsa Zolta Levente Következő kérdés 6/10 kérdés Mit nem kapott a Duna vidékét birtokló fejedelemtől a honfoglaló magyarok felderítője a Fehér ló-monda szerint Árpád ménesének legszebb lováért cserébe? egy kulacsnyit a Duna vizéből egy marék földet füvet a mezőről szőlővesszőt Következő kérdés 7/10 kérdés Kije volt Géza nagyfejedelem, aki végleg letelepítette a magyar törzseket a Kárpát-medencében, a honfoglaló Árpádnak? nagyapja unokaöccse dédunokája nem voltak rokonok Következő kérdés 8/10 kérdés Hanyományosan melyik volt a hét honfoglaló magyar törzs? (Nem minden forrásban szerepel ugyanúgy, de többnyire ezt tanítják az iskolában.) Íjas, Csillag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos, Ágas Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi Tudor, Vidor, Morgó, Szende, Szundi, Hapci és Kuka Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik népekkel nem találkoztak a magyarok az alábbiak közül a honfoglalás során? pirézek kabarok besenyők avarok Következő kérdés 10/10 kérdés Hol látható a Feszty-körkép (A magyarok bejövetele), Feszty Árpád festőművész körpanorámája a honfoglalásról? Sárospatak Szirák Pákozd Ópusztaszer Eredmények Címlapkép: Wikimédia Commons A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

