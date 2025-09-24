2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Aerial view of South Beach Miami Florida cityscape with buildings along the beach on a beautiful sunny day, people on beach and ocean, Collins Ave., and Indian Creek
Kvíz: Szenvedélyed az utazás? Ismerd fel a világ leghíresebb nagyvárosait képek alapján!

Szívesen bejárnád a világot? Úti céljaid között előkelő helyet foglalnak el a leghíresebb, legkülönlegesebb nagyvárosok? Ha te is azok közé tartozol, akik minden lehetőséget megragadnak, hogy minél többet lássanak a nagyvilágból, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: nézzük, vajon felismered-e a világ jellegzetes nagyvárosait mindössze fényképek alapján! Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban jól ismered-e ezeket a helyeket!

Kvíz: Szenvedélyed az utazás? Ismerd fel a világ leghíresebb nagyvárosait képek alapján!

1/10 kérdés
Melyik európai nagyváros látható a fényképen?
Dublin
London
Párizs
Berlin
2/10 kérdés
Hogy hívják a képen látható amerikai nagyvárost?
Aerial view of South Beach Miami Florida cityscape with buildings along the beach on a beautiful sunny day, people on beach and ocean, Collins Ave., and Indian Creek
Portland
Miami
San Francisco
Los Angeles
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik mediterrán nagyvárost ábrázolja a kép?
Madrid
Barcelona
Porto
Milánó
4/10 kérdés
Melyik nagyváros látható a fényképen?
Palm Jumeirah islands are the worlds first man made islands shaped like a palm tree with luxury residences, hotels and waterparks
Bangkok
Sanghai
San Diego
Dubai
5/10 kérdés
Hogy nevezik a képen látható európai várost?
Reykjavík
Amszterdam
Koppenhága
Gdańsk
6/10 kérdés
Mi a neve a fényképen lévő nagyvárosnak?
Tokyo skyline and Mount Fuji
Las Vegas
Párizs
Tokio
Nápoly
7/10 kérdés
Melyik nagyváros látható a képen?
Touristic sightseeing ships in istanbul city, Turkey.
Bagdad
Kairó
Szentpétervár
Isztambul
8/10 kérdés
Mi a neve a fényképen látható ázsiai nagyvárosnak?
Peking
Hanoi
Szöul
Tokio
9/10 kérdés
Melyik német nagyváros látható a fényképen?
Stuttgart
Hamburg
München
Bréma
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik amerikai nagyvárost ábrázolja a fotó?
Chicago
Austin
Seattle
New York
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #város #világváros #amerika #szórakozás #világ #ázsia #nagyváros #kvíz

