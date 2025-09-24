Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szívesen bejárnád a világot? Úti céljaid között előkelő helyet foglalnak el a leghíresebb, legkülönlegesebb nagyvárosok? Ha te is azok közé tartozol, akik minden lehetőséget megragadnak, hogy minél többet lássanak a nagyvilágból, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: nézzük, vajon felismered-e a világ jellegzetes nagyvárosait mindössze fényképek alapján! Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban jól ismered-e ezeket a helyeket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Szenvedélyed az utazás? Ismerd fel a világ leghíresebb nagyvárosait képek alapján! 1/10 kérdés Melyik európai nagyváros látható a fényképen? Dublin London Párizs Berlin Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívják a képen látható amerikai nagyvárost? Portland Miami San Francisco Los Angeles Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik mediterrán nagyvárost ábrázolja a kép? Madrid Barcelona Porto Milánó Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik nagyváros látható a fényképen? Bangkok Sanghai San Diego Dubai Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy nevezik a képen látható európai várost? Reykjavík Amszterdam Koppenhága Gdańsk Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a neve a fényképen lévő nagyvárosnak? Las Vegas Párizs Tokio Nápoly Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nagyváros látható a képen? Bagdad Kairó Szentpétervár Isztambul Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve a fényképen látható ázsiai nagyvárosnak? Peking Hanoi Szöul Tokio Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik német nagyváros látható a fényképen? Stuttgart Hamburg München Bréma Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik amerikai nagyvárost ábrázolja a fotó? Chicago Austin Seattle New York Eredmények

Címlapkép: Getty Images

