Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
Kvíz: Szenvedélyed az utazás? Ismerd fel a világ leghíresebb nagyvárosait képek alapján!
Szívesen bejárnád a világot? Úti céljaid között előkelő helyet foglalnak el a leghíresebb, legkülönlegesebb nagyvárosok? Ha te is azok közé tartozol, akik minden lehetőséget megragadnak, hogy minél többet lássanak a nagyvilágból, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: nézzük, vajon felismered-e a világ jellegzetes nagyvárosait mindössze fényképek alapján! Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban jól ismered-e ezeket a helyeket!
Te mennyire ismered a magyar horgásztavakat és rekordfogásokat? Tedd próbára a tudásod, és derítsd ki, te vagy-e a horgásztudós a baráti társaságban a Pénzcentrum mai...
Te mennyire emlékszel a Rejtő-regényekben felbukkanó alakokra, kalandos fordulatokra, helyszínekre?
Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!
Mennyit tudsz a hobbitokról? A mai kvíz során tesztelheted, mire emlékszel a filmekből, könyvekből.
A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy tisztában az energiaitalok összetételével, hatásaival és a fogyasztásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.
Ha neked is a történelem volt a kedvenc órád és lenyűgözve hallgattad, milyen brutális események történtek a világháborúk során, itt az idő, hogy megmutasd, mire...
A Forma 1 a világ legnépszerűbb autósport-kategóriája, minden egyes Grand Prix százmilliókat ültet a képernyők elé világszerte. Te mennyit tudsz róla?
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Ha neked is a kedvenc alkoholos italaid közé tartozik a whisky, semmi esetre se maradj le a Pénzcentrum legújabb kvízéről! Mutasd meg nekünk, valóban tudod-e,...
Gárdonyi Géza regénye a magyar irodalom egyik legismertebb műve, hosszú évtizedek óta kötelező olvasmány az iskolákban.
Kvíz: Szereted a Tarantino-filmeket? Ha te is a híres rendező nagy rajongója vagy, tedd próbára tudásod!
Ha kedvenc filmjeid toplistáján ott a Ponyvaregény, az Aljas nyolcas vagy a Django elszabadul, a Pénzcentrum mai filmes kvízét neked találták ki: töltsd ki, válaszolj...
A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az ingatlanvásárlás hátterében álló folyamatokról és a kedvezményes hitelkonstrukciókról. Készen állsz?
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy felkészült alapvető elsősegély-helyzetekben.
Emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a Berényi család intrikáira? Ha te is nézted a sorozatot, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk...
Az intelligens, udvarias és az emberi párbeszédet a megtévesztésig mímelő chatbot segítségét egyre többen veszik igénybe – ha te is közéjük tartozol, töltsd ki mai...
A pénz mindenkit foglalkoztat, nem csoda, hogy a magyar zenészeket is megihlette. De vajon felismered a dalokat, amelyek pénzről, gazdagságról vagy éppen a pénztelenségről szólnak?
Ha te is a Disney-mesék nagy rajongója vagy, minden bizonnyal láttad a Dumbot, a Bambit, a Hófehérkét, a Pinokkiot vagy a Tarzant – lássuk, mi...
A mai kvíz során próbára teheted a tudásodat és sokmindent megtudhatsz a magyarországi vizekben élő halakról.
Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!
Ha nem áll tőled távol a múltszázad története, van egy jó hírünk: a Pénzcentrum mai magyar történelmi kvíze arra kíváncsi, ismered-e a korszak legfontosabb évszámait.
Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!
Ha kerékpárral jársz, mindenképp tudnod kell a helyes válaszokat a biciklis KRESZ tervezetre vonatkozó kérdéseinkre: töltsd ki mai kvízünket, lássuk, mennyire naprakész a tudásod!
