Gyors kanyar a játékbergi versenypályán Spielbergben, ausztriában. forma 1, ausztria, versenypálya
Kvíz: Mindent tudsz a Forma 1-ről, a Száguldó Cirkusz világáról? Teszteld le nálunk!

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 18:05

A Forma 1 a világ legnépszerűbb autósport-kategóriája, minden egyes Grand Prix százmilliókat ültet a képernyők elé világszerte. A királykategóriának Magyarországon is több millió rajongója van; most a Pénzcentrummal letesztelheted, te mennyit tudsz a legnépszerűbb autóverseny-sorozatról!

Kvíz: Mindent tudsz a Forma 1-ről, a Száguldó Cirkusz világáról? Teszteld le nálunk!

1/10 kérdés
Ki volt az utolsó brit F1-világbajnok Lewis Hamilton utolsó bajnoki címe előtt?
Jenson Button
James Hunt
Damon Hill
Jackie Stewart
2/10 kérdés
Az alábbiak közül ki az a Forma 1-es világbajnok, akinek az édesapja is világbajnoknak mondhatja magát?
Michael Schumacher
Fernando Alonso
Sebastian Vettel
Nico Rosberg
3/10 kérdés
Michael Schumacher és Lewis Hamilton közösen tartják a rekordot hét egyéni vb-címmel. Ki volt a rekorder előttük?
Sebastian Vettel
Mario Andretti
Juan Manuel Fangio
Niki Lauda
4/10 kérdés
Ki volt az F1 teljhatalmú ura a Liberty Media 2017-es színrelépése előtt?
Jean Todt
Ross Brawn
Bernie Ecclestone
Max Mosley
5/10 kérdés
Hányszoros világbajnok volt 1994-es halálakor a legendás brazil pilóta, Ayrton Senna?
5
1
4
3
6/10 kérdés
Hol rendezték azt a tragikus versenyhétvégét, ahol máig példátlan módon két versenyző is meghalt 1994-ben?
Silverstone
Mogyoród
Imola
Spa-Franchorchamps
7/10 kérdés
Mi a keresztneve a négyszeres világbajnok holland pilóta, Max Verstappen édesapjának, aki Michael Schumacher csapattársaként is versenyzett?
Stephan
William
Jos
Erik
8/10 kérdés
A Ferrari a Forma 1 legendás istállójának számít, de már nagyon régen nem tudtak pilótái egyéni vb-címet nyerni. Mikor volt az utolsó ilyen alkalom?
2014
1994
2005
2007
9/10 kérdés
Melyik csapat pilótájaként szerzett magyar Forma 1-es versenyző pontot, amely mindmáig az utolsó is?
Jaguar
Ferrari
Minardi
Jordan
10/10 kérdés
Hányadik Magyar Nagydíjat rendezték 2025-ben?
40
20
32
14
Címlapkép: Getty Images
