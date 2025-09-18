Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Forma 1 a világ legnépszerűbb autósport-kategóriája, minden egyes Grand Prix százmilliókat ültet a képernyők elé világszerte. A királykategóriának Magyarországon is több millió rajongója van; most a Pénzcentrummal letesztelheted, te mennyit tudsz a legnépszerűbb autóverseny-sorozatról!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mindent tudsz a Forma 1-ről, a Száguldó Cirkusz világáról? Teszteld le nálunk! 1/10 kérdés Ki volt az utolsó brit F1-világbajnok Lewis Hamilton utolsó bajnoki címe előtt? Jenson Button James Hunt Damon Hill Jackie Stewart Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül ki az a Forma 1-es világbajnok, akinek az édesapja is világbajnoknak mondhatja magát? Michael Schumacher Fernando Alonso Sebastian Vettel Nico Rosberg Következő kérdés 3/10 kérdés Michael Schumacher és Lewis Hamilton közösen tartják a rekordot hét egyéni vb-címmel. Ki volt a rekorder előttük? Sebastian Vettel Mario Andretti Juan Manuel Fangio Niki Lauda Következő kérdés 4/10 kérdés Ki volt az F1 teljhatalmú ura a Liberty Media 2017-es színrelépése előtt? Jean Todt Ross Brawn Bernie Ecclestone Max Mosley Következő kérdés 5/10 kérdés Hányszoros világbajnok volt 1994-es halálakor a legendás brazil pilóta, Ayrton Senna? 5 1 4 3 Következő kérdés 6/10 kérdés Hol rendezték azt a tragikus versenyhétvégét, ahol máig példátlan módon két versenyző is meghalt 1994-ben? Silverstone Mogyoród Imola Spa-Franchorchamps Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a keresztneve a négyszeres világbajnok holland pilóta, Max Verstappen édesapjának, aki Michael Schumacher csapattársaként is versenyzett? Stephan William Jos Erik Következő kérdés 8/10 kérdés A Ferrari a Forma 1 legendás istállójának számít, de már nagyon régen nem tudtak pilótái egyéni vb-címet nyerni. Mikor volt az utolsó ilyen alkalom? 2014 1994 2005 2007 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik csapat pilótájaként szerzett magyar Forma 1-es versenyző pontot, amely mindmáig az utolsó is? Jaguar Ferrari Minardi Jordan Következő kérdés 10/10 kérdés Hányadik Magyar Nagydíjat rendezték 2025-ben? 40 20 32 14 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

