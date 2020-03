5 tipp, hogy ne legyen teljes katasztrófa a kényszer home office: a munkád múlhat rajta

Magyar munkavállalók tömegei kerülhetnek a napokban, hetekben hirtelen home office-ba. Ez pedig sokaknak okozhat fejtörést, hiszen hazánkban szinte egyáltalán nem része a vállalati kultúrának ez a foglalkoztatási forma. Pánikolni azonban nem kell, szakértők segítségével gyűjtöttük össze ugyanis a legfontosabb tudnivalókat annak érdekében, hogy mindenkinek a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg az átállás. Zsákba macska nincs, sokaknak nehezen fog menni, de pikkpakk meg lehet csinálni, csak figyelni kell a kritikus buktatók elkerülésére.

A magyar kormány március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet az egész ország területére, majd március 16-án újabb szigorítás következett. Az ország határait március 17-én lezárták a személyforgalom előtt, és a döntéshozók nyomatékosan azt kérték a lakosságtól, hogy aki teheti, az maradjon otthon.

Ez különösen vonatkozik a 70 éven felüliekre, ám azokra a dolgozókra is érvényes a kérés, akik képesek az otthoni munkavégzésre, és ezt a munkáltatójuk is engedélyezi nekik. Több millió magyar munkavállaló persze a munkájából eredően nem tud otthonról dolgozni, de azért jócskán vannak olyan szakmákban, amikben a modern technika segítségével ez simán megoldható.

Igen ám, de még ezekben a szakmákban, az ilyen jellegű munkahelyeken sem igazán része a vállalati kultúrának a home office. Magyarországon ugyanis ettől a foglalkoztatási formától jószerivel minden cégvezető idegenkedik, és ez az ellenállás sokszor a középvezetőkben is megvan. A különleges helyzetek azonban különleges reakciót követelnek meg, és a mostani új koronavírus-világjárvány pont ilyen helyzet.

Sok cég tehát még akkor is, ha a mindennapi munkavégzésétől idegen, most tömegével helyezi át az alkalmazottait home office-ba. Rengeteg munkavállaló tehát egyből a mélyvízbe kerül, hiszen lehet, hogy 10-20 éve dolgozik, de azt még sose tette otthonról, és talán még ő maga is lehetetlennek tartja azt, hogy odahaza képes menedzselni a teendőit. Aggodalomra azonban semmi ok, szakértők segítségével összegyűjtöttük azokat a tippeket, amik mentén mindenki összeállíthat egy olyan otthoni rutint, amivel továbbra is eredményes tud lenni a munkájában.

Tartsd a megszokott időbeosztást!

Próbálj meg akkor ébredni, amikor amúgy is ébrednél, ha munkába mész, és minden rutinod csinálj ugyanúgy, mintha egy tipikus munkanapra készülnél

- javasolja William Costellani, a Rutgers Menedzser és Munakügyi Kapcsolatok Iskola professzora. Fontos tehát, hogy ne hagyjuk el magunkat, aludjunk a végtelenségig úgy, hogy éppen csak munkakezdésre ébredjünk fel, és halál kómásan üljünk be a számítógép elé.

A szakértő szerint érdemes továbbá arra is figyelni, hogy már reggel gondoljuk át pontosan, milyen teendőink vannak aznapra. Illetve ne hanyagoljuk el a személyes kapcsolatainkat sem. Ha például valaki mindig ugyanazzal a munkatárssal járt munkába vagy ivott meg egy kávét az irodába érkezéskor, akkor home office-ból se törjük meg ezt a szimbiózist. Jelentkezzünk be ugyanannál az embernél akinél szoktunk, hívjuk esetleg fel egymást vagy csetelés közben kávézzunk egyet.

Senki sem árul persze zsákbamacskát, bármennyire is törekszik az ember a normális rutinra, otthonról dolgozni alapjaiban véve más, mint irodából. Ezért az embernek adnia kell időt saját magának arra, hogy hozzászokjon az újdonságokhoz.

Mindig nevetek azokon a home office-ba szervezett kollégákon, akiknek az az első kérdésük felém, hogy na jó, na jó, de hol fogok kávét szerezni kora reggel

- mesélte a professzor, aki szerint nincs mese, hozzá kell szokni az új állapotokhoz, amik ha azzal járnak, hogy ezentúl magunk csináljuk a kávét vagy a reggeli szendvicset, akkor bizony magunknak kell megcsinálnunk.

Kritikus pontja lehet az otthoni munkavégzésnek, hogy miben is végezzük a munkánkat. Sokaknak persze elsőre eszük ágában sincs munkaviseltben otthon ülniük, hiszen a pizsama mégiscsak kényelmesebb. Igen ám, de ez nem biztos, hogy a legjobb gondolat.

Én azt szoktam javasolni, hogy egy frissen home office-ba kerülő kolléga az első időkben reggel öltözzön fel úgy, mintha az irodába menne. Ez elsőre lehet, hogy őrültségnek hangzik, de nagyon jól jön a napi rutin, és a munkahely feeling kialakításában. Ezt persze később el lehet hagyni, és a kényelmesebb darabokra váltani, de hangsúlyozom, idővel

- mondta el Barbara Pachter, a The Essentials of Business Etiquette c. könyv szerzője, aki maga is szenior otthoni munkavégző.

Határhúzás

Otthoni munkavégzésnél alapvető, hogy kijelöljük azt a munkaállomást, ahonnan dolgozni fogunk. Megkapó lehet a kanapé feeling egy jó kis laptopzásra, ölből csinálni a munkát. De ez megfelelően hosszú távon egyfelől a derekunk, hátunk rovására megy, másodsorban pedig a besüppedt kényelem óhatatlanul is rontja a hatékonyságunkat.

Az állomás kijelölésénél azonban nem kell drága dolgokra gondolni, elég ha egy asztal kinevezünk dolgozóasztalnak, lehetőleg a lakás olyan szegletében, ahol a legkevesebb elterelés tapasztalható.

Kiváltképp fontos a határok meghúzása akkor is, ha nem pusztán a munkaállomásról, hanem a velünk egy légtérben "ragadt" emberekről is van szó. Ami ugye jelenleg könnyen elképzelhető. Ugyanis lehet a párunkat vagy a gyerekünket, gyerekeinket is otthon tudjuk a veszélyhelyzet miatt. Éppen ezért különösen fontos, hogy az egy háztartásba szorult emberek megértessék egymással, hogy most nem szabadság miatt van otthon a csapat, hanem mert kötelezve vannak rá, ráadásul munkát végeznek.

Érdemes az egész szituációt úgy elképzelni, hogy a pereputty mondjuk ott van valaki munkahelyén. Ott nyilván nincs, henyélés, alvás, tévézés, hanem a konstruktív feladat teljesítés a cél. Ha gyerek van, velük értessük meg, hogy anya vagy apa dolgozik, foglalják el magukat. Tanuljanak, adjunk nekik feladatokat, segítsük őket a digitális tanrendben való evickéléshez. Ha pedig óvodás gyermek van a háznál próbáljuk játékosan munkára fogni. Ez utóbbi persze a gyermekek életkorától és igényeitől függően ütközhet akadályokba.

Ütemezett szünetek

Sok otthonról munkát végző ember panaszkodik a kezdetekben arról, hogy ha odahaza leül a gép elé, gyakorlatilag többet dolgozik, mint a munkahelyén. Sokszor ez azért van, mert nem tart ütemezett szüneteket, a klaviatúra fölül reggelizik, ebédel, és egyáltalán nem mozog. Éppen azért kritikus, hogy a mozgást mindenki iktassa be a naptárjába. Igen, a kezdetekben akár konkrétan legyen is beírva.

Bár a magyar kormány ajánlása az, hogy aki teheti kerülje más emberek közvetlen közelségét, de azért futni, kocogni, esetleg sétálni simán le lehet menni 20-30 percre, sőt otthoni edzést is végezhetünk gyakorlatilag ugyanilyen időintervallumban, és még az izzadtság miatt sem kell aggódnunk. Éjünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy ne punnyadjunk bele az otthonlétben, sokkal inkább legyünk aktívak, és adjuk meg magunknak azt a nyújtózkodási időt, ami amúgy a munkahelyünkön is elérhető.

Fel kell készülni az izolációra!

Sok ember, bár javában panaszkodik olykor a munkájára, azért mégiscsak szeret a munkatársai közelében lenni, a zsongás középpontjában dolgozni, és emberi kapcsolatait ápolni. Rengeteg munkavállalónak lehet tehát félelmetes az, hogy emberek, gyakorlati, kézzel fogható történések helyet most otthon kell ülni egymaga, és csak lennie. Nekik a szakértők azt tanácsolják, hogy lélekben eddzék magukat az izolációra. És ha fontos nekik a többiek közelsége, ők keressék őket először, ne várják meg, amíg másik írnak rájuk, hogy jól vannak-e, hogy bírják?

A praktikák egyébként szerteágazóak, küldjünk gyakrabban levelet kollégáinknak, cseteljünk velük, sőt a modern technológiát kihasználva akár videóhívásokat is bonyolíthatunk, amik azért mégiscsak személyesebbek, mint a puszta betűk. Higgye el mindenki, ez utóbbi különösen jót tesz az ember lelkének, és a hirtelen jött káoszba hoz némi rendet.

Ilyenkor az is elképzelhető lehet, hogy valaki vesz magának valamilyen háziállatot. No nem kell egyből kutyára vagy macskára gondolni, lehet valami kisebbel is kezdeni. Hogy azért ne legyen az ember teljesen magányában otthon, kifejezetten indokolt lépés lehet ez olyanoknak, akik amúgy egyedül élnek, és most gyakorlatilag önmagukkal maradtak napokra, hetekre. Persze a kisállatokra nem mindenkinek van lehetősége, éppen ezért egyéb praktikákkal is lehet élni.

Van, aki már egy agyon nézett, de kedvenc filméjét rakja be háttérzajnak vagy egyszerűen tévét kapcsol, hogy dünnyögjön valami a háttérben. Fontos, itt nem az a lényeg, hogy munka közben a legújabb, legjobban várt sorozatunk új részét nézegessük, úgy hogy közben rá se bagózunk a munkára, hanem csak egy háttérzaj megteremtése, ami ahhoz kell, hogy ne síri csendbe, tök egyedül nézegessük az excelt, a wordöt vagy bármit.

Hagyd abba a munkát!

Ha vége a munkaidőnek, akkor otthon is legyen vége. Tedd le a munkát akkor, mint amikor amúgy az irodából hazamennél. Ha mindent jól csináltál, nem csúsztál el nap közben, nincs olyan teendőt, ami elmaradt volna, így hiába vagy otthon, akár magányosan, nem kell estig a klaviatúrát nyomkodnod. Oké, hogy nem kell elhagynod az újdonsült munkaállomásod, de szakítsd ki magad a munkából, és jöjjön a pihenés.

A kiszakadásnak pedig legyen meg a maga átmente. Ha eddig a munkasaroknak kialakított íróasztalról vagy ebédlőasztalról dolgoztunk, hagyjuk el azt. Mozogjunk a lakás más pontjába, mozgassuk meg a végtagjaink, hallgassunk egy kis zenét, sétáljunk. És csak ezek után térjünk vissza azokra a spotokra, ahol korábban dolgoztunk.

Tehát, állítsuk le a munkaalkalmazásokat, szakítsuk meg a kapcsolatot a munkatársakkal közös interfésszel, és csináljunk úgy, mintha ténylegesen hazaérkeztünk volna. Tegyük el a laptopot, ha már nem kell, foglalkozzunk mással. Hiába dolgozik otthonról ugyanis az ember, ugyanúgy szüksége van a munkája után a regenerálódásra, mintha egész nap az irodában lett volna.

