A nyári diákmunka egyik népszerű kereseti lehetősége a barista-meló, mely az ország számos területén elérhető. A Starbucks után a McCafé-nál meghirdetett állásajánlatok közül válogattunk és megnéztük, hogy milyen bérezéssel és juttatásokkal igyekszik a vállalat magához csábítani a fiatal munkavállalókat.

Ez elmúlt hetekben már a kánikula is jelzi, hogy megérkezett a nyári szezon. Ezzel együtt a nyári diákmunkák is javában elkezdődtek, a munkáltatók pedig szabályosan kapkodnak a fiatal munkaerőért. Mindez nem csoda, 2023. májusban a foglalkoztatottak létszáma 4 millió 713 ezer fő volt, 26 ezerrel több mint egy éve. A feszes munkaerőpiac miatt egyre nagyobb figyelem hárul a fiatal (15-24 éves) korosztályra, jóllehet ennek a korcsoportnak a munkanélküliségi rátája májusban még 12 százalék körül alakult (ez összesen 36 ezer főnek felel meg).

A diákok foglalkoztatását a különböző állami ösztönzők is elősegítik, így a 2022. január 1-től datálható 25 év alattiakat érintő adómentesség, melynek hatására egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló teljes egészében megkaphatja a bruttó órabérét. Ahogy arról nemrég beszámoltunk „a fiatalok munkabére és a nyári diákmunka esetében is 1334 forintos órabérrel kell minimum számolniuk a munkáltatóknak idén, szakképzettséget igénylő munkakörök esetén pedig 1704 forintos órabérrel.

Emellett a cégek is egyre nagyobb hajlandóságot mutatnak a fiatalok foglalkoztatására, mert még mindig ez a leggyorsabban felépíthető és mozgatható, valamint a legköltséghatékonyabb állománybővétési lehetőség a piacon. Papp Tamás, a Job Force Iskolaszövetkezet üzletágvezetője elmondta:

az elvárásaik tekintetében egyre rugalmasabbak partnereink, mivel egyre telítettebb a diákmunka piaca. Mára nincs olyan szegmens, ahova ne tudnánk diákmunkaerőt integrálni, ezért a vállalatok igyekeznek versenyképes lehetőségeket kínálni a diákok számára

Baristatudás ingyen

A diákok körében nagy népszerűségnek örvend a barista-munka, mivel országszerte számos helyen, nagyobb láncoknál is elérhetőek ezek a pozíciók. Előző héten a Starbucks, diákoknak meghirdetett barista munkáit vizsgáltuk meg, mellyel kapcsolatban azt írtuk, hogy a diákok egy középkategóriás fizetésre számíthatnak nagyjából 1350 és 1500 forintos órabér között, de bizonyos esetekben ez alatti, vagy akár efölötti kereset is elképzelhető. Ezúttal a McDonald's tulajdonában lévő McCafé álláshirdetéseit vesszük szemügyre és összehasonlítjuk a konkurencia által nyújtott lehetőségekkel.

A keresésünk alapján jelenleg mindössze öt, diákok számára nyitott pozíciót találtunk a McCafé-ban, ebből négyet Pest megyében, egyet pedig Sopronban. Az elvárások közül a legfontosabb természetesen a különböző kávéspecialitások elkészítése, díszítése és a sütemények előkészítése, felszolgálása. Emellett a munkaterület tisztántartása is a feladatok közé tartozik. Mindehhez a jó kommunikációs képesség és gyorsaság a legfontosabb elvárás, azonban más készségre, tapasztalatra, nyelvtudásra nincs szükség. A leghasznosabb skill-t, vagyis a kávékülönlegességek készítését a belépést követően megtanítja a cég (melyet követően béremelés is jár, igaz ennek mértékéről nincs információnk), így a munkavállaló egy máshol is hasznosítható tudásra tehet szert.

Diákmunka A diákmunka nem kizárólag az egyetemisták számára elérhető: a szülői beleegyező nyilatkozat esetén 15 év felett már lehetőség nyílik diákmunkát vállalni, a tizenhatodik életév betöltéséig kizárólag nyári időszakban, nappali és délutáni műszakokban. Az éjszakai munkákra és a túlórára a törvényi szabályzásoknak megfelelően kizárólag 18 év feletti diákok alkalmazhatóak. Bár számos munkáltatónál a nagykorúság előfeltétel, egyre többen alkalmazzák a lelkes középiskolásokat; jellemzően a nyári szezonban a turisztikai szegmensben jelent meghatározó segítséget a fiatal munkaerő. A munkavállaláshoz a jelentkezőknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vonatkozó felületein (a vonatkozó nyomtatvány kitöltése után, amennyiben még nem rendelkeznek azzal) ingyenesen igényelhető adókártyára, illetve adóazonosító jelre és a nappali tagozatos jogviszonyról szóló igazolásra lesz szükségük (valamint 18 év alatti diákok esetében természetesen a szülői hozzájárulásra). Az adóazonosító jel és a jogviszony igazolását követően nincs más teendő, mint regisztrálni a diákszövetkezetek egyikénél, és kiválasztani a megfelelő munkát!

Bérezés

A fentiek mellett természetesen a fizetés a legfontosabb szempont, melyet a cég fel is tüntet a karrieroldalán. Sopronban a leírás szerint bruttó 1850 forint a kezdő órabér, amit már az első órától (tehát a tréning előtt) megkap a munkavállaló. Ebben tehát még nincsen bónusz, az ugyanis külön kerül elszámolásra. A minimum nettó bér 206 682 forint, mely 168 óra nappali műszakos munkaidő ledolgozásából kalkulált összeg, amely további bérpótlékot és bérkiegészítést is tartalmazhat.

Részletes információért azonban minden esetben az adott iskolaszövetkezetnél érdemes érdeklődni a bérezésről.

A fővárosban a kilencedik kerületben egy kicsit magasabb, bruttó 1890 forint a kezdő órabér és minimum nettó bérként 211 151 forintot tüntetett fel a cég, míg az ötödik és harmadik kerületben bruttó 1932 forintos órabér és havi nettó 215 843 forintos minimumbér jár. A legmagasabb fizetést a Starbuckhoz hasonlóan ezúttal is Vecsésen találtuk: bruttó 2090 forintos órabér és minimum 291 ezer forintos nettó havi bért jelöltek meg a hirdetésben. A 25 év alattiak szja-mentessége miatt a bruttó összegeket nettóban kell számolni, így a teljes összeggel kalkulálhatnak a fiatal munkavállalók.

Fontos információ még, hogy 18-22 óra között 30 százalékkal, 22-06 óra között pedig 40 százalékkal emelt műszakpótlék jár.

Emellett 100 százalékos ünnepnapi bérpótlékot és pénzkezelési pótlékot is biztosít a cég. A béren felüli juttatásról se feledkezzünk meg: a személyzeti fogyasztás magától értetődő, ezen kívül pedig 20 százalék vásárlási kedvezmény is jár szinte az összes Mekiben Magyarországon. Ezen kívül pedig bónusz lehetőségekkel is ki lehet bővíteni a keresetet és csapatépítőket is szervez a vállalat.