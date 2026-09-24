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Megtakarítás

Kenterbe verte a világot a magyar tőzsde: elképesztő, mi folyik most a pesti parketten

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 10:44

Mérsékelt gyengüléssel indult a csütörtöki kereskedés a vezető nyugat-európai tőzsdéken, miközben az autógyártók részvényei komolyabb nyomás alá kerültek. A magyar piac is mínuszba fordult a nyitás után, de a régiós versenytársaknál jóval ellenállóbbnak mutatkozik. A befektetők ma a német üzleti hangulatra és az amerikai munkaerőpiaci adatokra figyelhetnek.

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A délelőtti kereskedésben a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,2 százalékos mínuszban járt, a Volkswagen és a BMW részvényei pedig több mint 2 százalékot estek. Budapesten a nyitást követően 0,1 százalékkal került lejjebb a BUX index. A hazai blue chipek közül az OTP 0,3, a Richter 0,7 százalékot gyengült, miközben a Mol 0,6 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama pedig stagnált.

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A magyar tőzsde ezzel viszonylag ellenállónak bizonyult a régióban: a lengyel WIG20 a reggeli kereskedésben 1 százalékot esett, a cseh PX pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.

Amerikában estek, Ázsiában vegyesen mozogtak az indexek

A szerdai kereskedést veszteséggel zárták a vezető amerikai részvényindexek: a Dow Jones 0,7, az S&P 500 0,8, a Nasdaq Composite pedig 0,9 százalékkal került lejjebb.

Ázsiában csütörtök reggel nem alakult ki egységes irány. A japán Nikkei 0,95 százalékos emelkedést mutatott, a kínai CSI 300 0,36 százalékos pluszban járt, míg a hongkongi Hang Seng 0,53 százalékot veszített értékéből.

Az amerikai határidős indexek a kora reggeli állásuk alapján további, mérsékelt gyengülést vetítettek előre. A Dow Jones határidős jegyzése 0,14, az S&P 500-é 0,21, a Nasdaqé 0,29 százalékos mínuszban állt, az amerikai piacnyitásig azonban még változhat a hangulat.

Az idei mérleg továbbra is rendkívül erős a magyar piacon

A kisebb reggeli visszaesés ellenére a BUX idei teljesítménye kiemelkedő. A nap eleji összesítés szerint 36,9 százalékos szárnyalásával az összevetésben szereplő vezető amerikai, ázsiai, európai és régiós indexek élén állt. A mezőny végén a Hang Seng szerepelt 3,1 százalékos idei veszteséggel.

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A hazai nagypapírok közül a Mol teljesített a legjobban az év eleje óta, 76,7 százalékos ralival. A legkisebb nyereséget mutató Richter is 28,4 százalékkal került feljebb. A nyersanyagpiacon a Brent olaj árfolyama az év elejéhez képest már 69,7 százalékot drágult.

Német és amerikai makroadatokra várnak a befektetők

A csütörtöki makronaptárban a német Ifo üzleti hangulatindex és az amerikai heti első munkanélkilisegély-kérelmek száma is szerepel. Az Egyesült Államokban a második negyedéves folyó fizetési mérleg adatait is közzéteszik.

Magyarországon az MNB az augusztusi előzetes hitelintézeti statisztikai mérleget publikálja. A napi adatközlések között szerepelnek továbbá az euróövezet augusztusi újautó-eladási számai és a japán szeptemberi beszerzésimenedzser-index (BMI) is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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