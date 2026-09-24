2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nézet üres folyosó a börtönben - stock fotó
HRCENTRUM

Meglepő, melyik szakmát tanulja ki a legtöbb rab Magyarországon: tarolt ez a képzés

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 11:32

Többféle szakmát is tanulhatnak a fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetekben országszerte. A legnagyobb létszámban burkoló szakképesítést szereztek a tanév végén: az ötféle intézetben összesen 76-an fejezték be sikeresen a kétéves képzést. Emellett kertész, épület- és szerkezetlakatos, szobafestő, divatszabó és targoncakezelő képzéseken is vizsgáztak a rabok. A programok célja, hogy a fogvatartottak a szabadulás után könnyebben tudjanak munkát vállalni és visszailleszkedni a társadalomba, írja a 24.hu a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közleménye alapján.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A burkoló szakmát szerezték meg a legtöbben a büntetés-végrehajtási intézetekben tanuló fogvatartottak közül a tanév végén. A kétéves képzést öt intézetben összesen 76-an zárták sikeres vizsgával: a fővárosi intézetben 13-an, Szegeden 18-an, Állampusztán 9-en, Kiskunhalason 14-en, a közép-dunántúli intézetben pedig 22-en szereztek képesítést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Más szakmákban is több fogvatartott tett vizsgát. Tökölön 15-en vezetőüléses targonca kezelésére jogosító végzettséget szereztek, Szombathelyen 16-an kertészként, Szegeden pedig 14-en épület- és szerkezetlakatosként vizsgáztak. Veszprémben szobafestő szakmunkásvizsgát tettek a képzés résztvevői, míg Kalocsán 18 fogvatartott teljesítette a divatszabóképzés gyakorlati vizsgáját.

Kapcsolódó cikkeink:

Több képzés még nem ért véget: Pálhalmán 23-an a szociális ápoló és gondozó képzés első évét fejezték be, Szombathelyen 20-an burkolóként, Sátoraljaújhelyen pedig 11-en szobafestő-mázolóként tettek ágazati vizsgát.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerint a képzések egyik fontos célja, hogy a fogvatartottak szabadulásuk után könnyebben találjanak munkát és vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #oktatás #építőipar #szakma #munka #tanulás #börtön #vizsga #képzés #munkavállalás #társadalom #rabok #börtönök

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:29
12:17
12:04
11:45
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
3
2 hónapja
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
4
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
5
2 hónapja
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 13:03
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 10:03
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 12:34
Súlyos függőségre derült fény: ezen az országon múlik az európai állatok sorsa?