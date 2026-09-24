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Meglepő, melyik szakmát tanulja ki a legtöbb rab Magyarországon: tarolt ez a képzés
Többféle szakmát is tanulhatnak a fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetekben országszerte. A legnagyobb létszámban burkoló szakképesítést szereztek a tanév végén: az ötféle intézetben összesen 76-an fejezték be sikeresen a kétéves képzést. Emellett kertész, épület- és szerkezetlakatos, szobafestő, divatszabó és targoncakezelő képzéseken is vizsgáztak a rabok. A programok célja, hogy a fogvatartottak a szabadulás után könnyebben tudjanak munkát vállalni és visszailleszkedni a társadalomba, írja a 24.hu a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közleménye alapján.
A burkoló szakmát szerezték meg a legtöbben a büntetés-végrehajtási intézetekben tanuló fogvatartottak közül a tanév végén. A kétéves képzést öt intézetben összesen 76-an zárták sikeres vizsgával: a fővárosi intézetben 13-an, Szegeden 18-an, Állampusztán 9-en, Kiskunhalason 14-en, a közép-dunántúli intézetben pedig 22-en szereztek képesítést.
Más szakmákban is több fogvatartott tett vizsgát. Tökölön 15-en vezetőüléses targonca kezelésére jogosító végzettséget szereztek, Szombathelyen 16-an kertészként, Szegeden pedig 14-en épület- és szerkezetlakatosként vizsgáztak. Veszprémben szobafestő szakmunkásvizsgát tettek a képzés résztvevői, míg Kalocsán 18 fogvatartott teljesítette a divatszabóképzés gyakorlati vizsgáját.
Több képzés még nem ért véget: Pálhalmán 23-an a szociális ápoló és gondozó képzés első évét fejezték be, Szombathelyen 20-an burkolóként, Sátoraljaújhelyen pedig 11-en szobafestő-mázolóként tettek ágazati vizsgát.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerint a képzések egyik fontos célja, hogy a fogvatartottak szabadulásuk után könnyebben találjanak munkát és vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.
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