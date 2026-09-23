Már idén munkaszüneti nap lehet december 24.: benyújtotta a Tisza a törvénymódosítást, itt vannak a részletek ×

Már idén munkaszüneti nappá válhat december 24. egy frissen benyújtott törvényjavaslat szerint: a kezdeményezés elfogadása esetén szenteste a munkavállalók többségének nem kellene dolgoznia, és az üzletek nagy része sem nyithatna ki. A tervezet több törvényt is módosítana, a szabály pedig akár már a 2026-os karácsonytól alkalmazható lenne, ha a parlament még időben elfogadja és kihirdetik.

Munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét egy benyújtott törvényjavaslat, amely szerint az új munkaszüneti nap a munkavállalók mellett a kereskedelemben dolgozók számára is pihenőnapot jelentene, ezért december 24-én az üzletek többsége sem tarthatna nyitva.

A javaslatot a tiszás Dr. Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán nyújtotta be az Országgyűlésnek. Az indokolás szerint december 24-e vallási meggyőződéstől függetlenül az együttlét, a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem közös napja, miközben a kezdeményezők a karácsony keresztény eredetét és annak a hívők számára betöltött jelentőségét is kiemelik.

A törvényjavaslat célja a munka és a magánélet egyensúlyának erősítése, valamint az, hogy a családok és közösségek nyugodtabban tölthessék az ünnepi időszakot. A tervezet ezért december 24-ét állandó munkaszüneti nappá tenné.

December 24-én a boltok többsége sem nyithatna ki

A változás nemcsak a munkarendet érintené. A kereskedelmi törvény módosítása alapján december 24-én az üzletek fő szabály szerint nem tarthatnának nyitva. A javaslat ugyanakkor több kivételt is meghatároz.

Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. Szintén kivételt jelentenének a közforgalmú vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtereken, illetve benzinkutakon belül működő üzletek.

Ez azt jelentené, hogy a nagyobb élelmiszerláncok és egyéb üzletek december 24-én fő szabály szerint nem fogadhatnának vásárlókat, így a kereskedelemben dolgozók széles köre is pihenőnapot kaphatna.

Több törvényt is módosítanának

A december 24-i munkaszüneti nap bevezetése miatt több, különböző foglalkoztatási szabályokat tartalmazó törvényt is módosítanának. A Munka törvénykönyvében a munkaszüneti napok felsorolásába bekerülne december 24.

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Ugyanez a változás megjelenne a közszolgálati tisztviselőkre, a kormányzati igazgatásban dolgozókra, a NAV személyi állományára, a pedagógusokra, valamint több különleges jogállású szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályokban is.

A büntetés-végrehajtásban dolgozókra vonatkozó szabályokat szintén módosítanák, hogy december 24. ott is munkaszüneti napként szerepeljen.

Ha elfogadják, már idén is munkaszüneti nap lehet december 24. A törvényjavaslat ugyanis nem tartalmaz olyan átmeneti rendelkezést, amely a szabály alkalmazását 2027-re halasztaná: a tervezet szerint a törvény a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

Ez alapján, ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, és azt még 2026. december 24. előtt kihirdetik, akkor az már az új szabály szerinti munkaszüneti nap lehetne. A tényleges idei alkalmazás ugyanakkor attól is függ, mikor zajlik le a parlamenti elfogadás és a kihirdetés.