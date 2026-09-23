A törvénytervezet felhatalmazná a NAV-ot, hogy célzott kockázatelemzéssel vizsgálja az országgyűlési képviselők, az állami vezetők és hozzátartozóik vagyongyarapodását.
Már idén munkaszüneti nap lehet december 24.: benyújtotta a Tisza a törvénymódosítást, itt vannak a részletek
Már idén munkaszüneti nappá válhat december 24. egy frissen benyújtott törvényjavaslat szerint: a kezdeményezés elfogadása esetén szenteste a munkavállalók többségének nem kellene dolgoznia, és az üzletek nagy része sem nyithatna ki. A tervezet több törvényt is módosítana, a szabály pedig akár már a 2026-os karácsonytól alkalmazható lenne, ha a parlament még időben elfogadja és kihirdetik.
Munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét egy benyújtott törvényjavaslat, amely szerint az új munkaszüneti nap a munkavállalók mellett a kereskedelemben dolgozók számára is pihenőnapot jelentene, ezért december 24-én az üzletek többsége sem tarthatna nyitva.
A javaslatot a tiszás Dr. Hantosi István, Kalázdi-Kerekes Kinga és Molnár Zoltán nyújtotta be az Országgyűlésnek. Az indokolás szerint december 24-e vallási meggyőződéstől függetlenül az együttlét, a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem közös napja, miközben a kezdeményezők a karácsony keresztény eredetét és annak a hívők számára betöltött jelentőségét is kiemelik.
A törvényjavaslat célja a munka és a magánélet egyensúlyának erősítése, valamint az, hogy a családok és közösségek nyugodtabban tölthessék az ünnepi időszakot. A tervezet ezért december 24-ét állandó munkaszüneti nappá tenné.
December 24-én a boltok többsége sem nyithatna ki
A változás nemcsak a munkarendet érintené. A kereskedelmi törvény módosítása alapján december 24-én az üzletek fő szabály szerint nem tarthatnának nyitva. A javaslat ugyanakkor több kivételt is meghatároz.
Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. Szintén kivételt jelentenének a közforgalmú vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtereken, illetve benzinkutakon belül működő üzletek.
Ez azt jelentené, hogy a nagyobb élelmiszerláncok és egyéb üzletek december 24-én fő szabály szerint nem fogadhatnának vásárlókat, így a kereskedelemben dolgozók széles köre is pihenőnapot kaphatna.
Több törvényt is módosítanának
A december 24-i munkaszüneti nap bevezetése miatt több, különböző foglalkoztatási szabályokat tartalmazó törvényt is módosítanának. A Munka törvénykönyvében a munkaszüneti napok felsorolásába bekerülne december 24.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ugyanez a változás megjelenne a közszolgálati tisztviselőkre, a kormányzati igazgatásban dolgozókra, a NAV személyi állományára, a pedagógusokra, valamint több különleges jogállású szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályokban is.
A büntetés-végrehajtásban dolgozókra vonatkozó szabályokat szintén módosítanák, hogy december 24. ott is munkaszüneti napként szerepeljen.
Ha elfogadják, már idén is munkaszüneti nap lehet december 24. A törvényjavaslat ugyanis nem tartalmaz olyan átmeneti rendelkezést, amely a szabály alkalmazását 2027-re halasztaná: a tervezet szerint a törvény a kihirdetését követő napon lépne hatályba.
Ez alapján, ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, és azt még 2026. december 24. előtt kihirdetik, akkor az már az új szabály szerinti munkaszüneti nap lehetne. A tényleges idei alkalmazás ugyanakkor attól is függ, mikor zajlik le a parlamenti elfogadás és a kihirdetés.
Kiderült a rideg igazság a magyar fizetésekről: ennyi pénz kellett volna, hogy ne meneküljenek a dolgozók
Tízből öt magyar munkavállaló váltott már pályát legalább egyszer, és továbbra is kulcskérdés a munkabér.
Stabil munkahelyet és többféle juttatást kínálnak a Mohácsra keresett vízhálózat-szerelőnek.
Mikor lesznek munkaszüneti napok 2027-ben, mely ünnepek esnek hétvégére, és lehet-e szenteste pihenőnap? Mutatjuk a részleteket.
A makrogazdasági adatok egyelőre nem mutatnak drasztikus összeomlást a munkaerőpiacon. Bár a nyár folyamán történtek jelentős gyárbezárások, a foglalkoztatottság kismértékben nőtt
Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség
Egy drága mechanikus óra megvásárlásával még nem érnek véget a kiadások: a szerkezet rendszeres karbantartást igényel, amely akár több százezer forintba is kerülhet.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
Több évtizedes szakmai tapasztalattal is bizonytalanná válhat valakinek a helye a munkaerőpiacon, miközben a nyugdíj még távol van, a családi kiadások pedig nem várhatnak.
A kormány tisztában van azzal, hogy a szociális szektor az elmúlt években magára maradt, és ismeri az ágazatban dolgozók méltatlanul alacsony bérszínvonalát.
Ősszel újra felpörög a diákmunkapiac: mutatjuk, mely munkákra keresik a legtöbb fiatalt és mennyit lehet keresni.
Havi bruttó 825 ezer forintos fizetéssel keres munkatársat a budapesti Brit Nagykövetség egy nemzetközi programhoz.
2026 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500 volt.
A gyermekgondozás miatt hosszabb időre kieső, majd a munkahelyükre visszatérő dolgozók bérét már jelenleg is védi a magyar munkajog.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez
A szakmába való belépéshez nem feltétlenül kell éveket eltölteni az iskolapadban, ráadásul munka mellett is megszerezhető a szükséges végzettség.
Titkos kínai tömegszállást találtak a vidéki nagyvárosban: botrányos, hogyan éltek egymás hegyén-hátán
Tíz kínai állampolgárt és harminchét emeletes vaságyat találtak a hatóságok a szegedi Kék Csillag Étteremben egy nyári ellenőrzés során.
Életveszélyes állapotok várnak a melósokra: elképesztő, mit találtak az ellenőrzések a munkahelyeken
Az építőiparban gyakran hiányzott a leesés elleni védelem, máshol kiiktatott gépbiztonsági berendezéseket és közvetlen veszélyt jelentő villamosbiztonsági hiányosságokat találtak.
Őszi munkaszüneti napok 2026-ban: mikor van mindenszentek és halottak napja, mikor jár munkaszüneti nap?
Így alakulnak a 2026-os őszi munkaszüneti napok, az iskolai őszi szünet, a ledolgozós szombatok és december 24. státusza.
Határozatlan idejű sztrájkba kezdtek szeptember 10-én reggel a Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári telephelyének dolgozói.
Meglépték a magyar cégek: tömegével kapkodnak majd a munkavállalók után, ezekben a szektorokban várható a legnagyobb bővítés
2026 negyedik negyedévében a magyar munkáltatók 37 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét.
A hőség, az extrém időjárás és a regeneráció hiánya nagyon gyorsan munkaerőpiaci, egészségügyi és pénzügyi problémává válik.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.