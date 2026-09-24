A közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalanná teszi a Forma–1-es szezon záróversenyeinek sorsát - lehet, hogy teljesen máshol lesz a szezonzáró.
Atyaég, mekkora a baj! Több mint egymilliárdos adósságcsapdában vergődik a United, van kiút?
A pénzügyi eredmények a szurkolói tiltakozások és a gyenge szezonkezdet árnyékában láttak napvilágot - írta a BBC Sport.
A Manchester United továbbra is több mint egymilliárd fontos adósságállományt görget maga előtt, miközben a klub rekordméretű, 677,6 millió fontos árbevételről és 22,6 millió fontos üzemi nyereségről számolt be.
A számok látványos fordulatot mutatnak a 2023–2024-es szezon 113,2 millió fontos veszteségéhez képest, ami nagyrészt Sir Jim Ratcliffe átfogó költségcsökkentési intézkedéseinek köszönhető. A klub megerősítette, hogy a nyári adósság-újrafinanszírozás során felvett plusz 125 millió dollárból 63,5 millió fontot az új stadion telkének megvásárlására fordított. Magának a stadionnak a költsége várhatóan meghaladja majd a kétmilliárd fontot, az építkezést a jelenlegi Old Traffordtól mintegy 320 méterre valósítanák meg.
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Az összesített adósság – bár a decemberi 1,3 milliárdhoz képest némileg csökkent – továbbra is meghaladja az egymilliárd fontot. Ez az 577,6 millió fontos eredeti adósságból, a 111,4 millió fontos revolverhitel-keretből és a fennálló átigazolásidíj-tartozásokból tevődik össze. Az éves nettó finanszírozási költségek 228,3 százalékkal, 69,6 millió fontra emelkedtek, elsősorban árfolyamveszteségek miatt. Kieran Maguire pénzügyi szakértő rámutatott, hogy a Glazer család 2005-ös tőkeáttételes felvásárlása óta a nettó finanszírozási költségek összessége már átlépte az egymilliárd fontot.
A szurkolók különösen a nyári átigazolási időszak alakulása miatt elégedetlenek. A klub három új játékosra – Carlos Balebára, Andrey Santosra és Youri Tielemansra – mindössze 148 millió fontot költött, ami a Manchester City 458 millió fontos keretének harmadát sem éri el, sőt még a feljutó Ipswich beruházásaitól is elmarad. A drukkerek hiányolják a balhátvéd poszt megerősítését a sérüléssel bajlódó Luke Shaw mögött, és nem igazoltak csatártársat Benjamin Šeško mellé sem, akinek a felkészülési időszakban újult ki a sípcsontpanasza.
A menesztett vezetőedző, Rúben Amorim AC Milanhoz való szerződése révén a klub 8,5 millió fontot takarított meg a várható 16,5 millió fontos végkielégítésből. Ugyanakkor két leépítési hullámban 450 alkalmazott veszítette el az állását, a bérkiadások pedig 11,3 millió fonttal, 302 millió fontra csökkentek. A női csapat sem kapott érdemi erősítést: a Women's Super League-ben jelenleg az utolsó előtti helyen állnak, három mérkőzésből mindössze egyetlen pontot szerezve.
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A klub - vélhetően nem teljesen függetlenül a jelentésben szereplő mínusztól - csütörtökön bejelentette, hogy eladja a mostani stadion, az Old Trafford gyeptégláit. A BBC Sport arról ír: a gyeptéglákat darabonként 125 fontért lehet megvásárolni - ez átszámítva mintegy 53 ezer forint.
Omar Berrada vezérigazgató a rekordnagyságú bevételeket a klub üzleti stabilitásának jeleként értékelte. Hangsúlyozta, hogy a pénzügyi fenntarthatóság megőrzése mellett sikerült megerősíteni a férfi és a női csapatot is, valamint a Bajnokok Ligája is visszatért az Old Traffordra. A United jelenleg a Premier League 12. helyén áll, miközben a Ligakupából már búcsúzni kényszerült.
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