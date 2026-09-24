2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Megtakarítás

Ütést kaptak a tőzsdék: zuhannak az európai autóóriások, milliárdos megbízást jelentett be a magyar cég

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 17:22

Folytatódott a lejtmenet az amerikai tőzsdéken csütörtökön, miközben az európai piacokon is az eladók voltak fölényben a nap első felében. A befektetőket a magas állampapírhozamok és a rendezetlen hormuzi konfliktus aggasztotta, az európai autógyártókat pedig a kínai versenytársak térnyerése és elemzői leminősítések is sújtották. Budapesten az OTP gyengülése húzta lejjebb a BUX-ot, az Alteo pedig közel 5,5 milliárd forintos megrendelést jelentett be. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai nyitás után az S&P 500 és a Dow Jones egyaránt 0,3–0,4 százalékos mínuszban állt, így a szerdai mérsékelt esést újabb gyengülés követte. Európában a kereskedés felénél még veszteséget mutattak a részvénypiacok, a BUX pedig a reggeli szintjéről lejjebb csúszva 0,4 százalékos mínuszba került. A magyar benchmarkot elsősorban az OTP több mint 1 százalékos esése húzta lefelé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A részvénypiaci hangulatot elsősorban a magas állampapírhozamok terhelték, miközben a továbbra is rendezetlen hormuzi konfliktus szintén óvatosságra intette a befektetőket.

Az európai autógyártók különösen gyengén teljesítettek. A délelőtti adatok alapján a Volkswagen árfolyama közel 3, a BMW-é 2,8, a Mercedesé 2 százalékkal esett, és a Porsche részvényei is jelentős mínuszba kerültek.

Az Alteo papírjai a délutáni adatok szerint 0,7 százalékkal gyengültek, amivel az év eleje óta mért veszteségük 7,7 százalékra nőtt. A részvény árfolyama annak ellenére csökkent, hogy a társaság nagy értékű erőművi megbízásról számolt be.

Több rossz hír is érkezett az autóiparból

A friss európai autóértékesítési statisztikák szerint az európai gyártók tovább veszítettek piaci részesedésükből, miközben a kínai márkák folytatták terjeszkedésüket. A szektort elemzői leminősítések is nyomták, a BMW részvényeire vonatkozó ajánlását például a Bank of America és az HSBC is rontotta.

A Mercedes-Benz eközben újabb jelentős költségcsökkentést tervez Németországban. A vállalat 800 millió euróval mérsékelné személyi jellegű ráfordításait. A vizsgált lehetőségek között szerepel a munkaidő növelése béremelés nélkül, a szabadságpénz és a karácsonyi bónuszok megvágása, valamint egyes béren kívüli juttatások megszüntetése. A tervek alapján a Mercedes a létszámleépítések mellett a megmaradó németországi dolgozók foglalkoztatási költségein is jelentősen takarékoskodna, hogy javítsa versenyképességét.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Közel 5,5 milliárd forintos munkát nyert el az Alteo

Az Alteo közel 15 millió euró, jelenlegi árfolyamon mintegy 5,5 milliárd forint értékű fővállalkozói szerződést kötött a TVK-Erőművel. A beruházás a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének hő- és villamosenergia-ellátását biztosító erőművet érinti.

A megbízás keretében az Alteo lecseréli az élettartama végére érő gázturbinát, és felújítja a hozzá kapcsolódó segédrendszereket. Az új berendezést a Siemens Energy szállítja, a szerelést pedig a Siemens irányítása mellett az Alteo saját szakemberei végzik.

A helyszíni munkák a gázturbina leszállítása után, várhatóan 2029 májusában kezdődnek, és augusztusban fejeződnek be. A beruházás meghosszabbítja az erőmű élettartamát, és fenntartja a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést. Az Alteo számára a projekt egyúttal újabb referenciát jelenthet hasonló megbízások elnyeréséhez.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:07
18:05
17:47
17:34
17:22
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 24. 16:49
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 24. 16:19
Félbeszakadt a Rónai Egonnal készült MÚOSZ-interjú a kényes kérdéseknél - a felvétel sosem jelent meg
A Media1 több forrásból úgy értesült, hogy félbeszakadt és végül soha nem jelent meg az a videóinter...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 24. 15:00
Hol kezdődik a felső tized? Megyénként mutatjuk, mennyit kell keresni hozzá 2026-ban
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk átlaggal, azonban ez kevésbé reprezentatív, mert az á...
Holdblog  |  2026. szeptember 24. 10:43
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országai...
iO Charts  |  2026. szeptember 21. 10:01
Részvényportfólió: milyen cégeket keresek?
A részvényportfólió építés cikk második részében az egyedi részvényeimet fogom kategóriákba sorolni,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 24.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
2026. szeptember 24.
Megszólaltak a bankok az Otthon Start jövőjéről: sokan már az álomlakásból is engednek a 3%-os hitelért
2026. szeptember 24.
Megdőlt a nagy őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres bolti tablettákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 24. csütörtök
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
6900 forintot ér ez az ezer forintos bankjegy: ettől különleges, ezt keresd rajta
2
1 hónapja
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
3
4 hete
Eszméletlenül jól járhat, aki ide teszi a pénzét: sokan nem is tudják, mekkora nyereség érheti őket
4
3 hete
Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot
5
2 hete
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 18:05
Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 24. 16:06
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
Agrárszektor  |  2026. szeptember 24. 17:29
Itt az igazság a magyar burgonyáról: megszólaltak a termelők