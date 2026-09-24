Egy amerikai partner rendszeréhez fértek hozzá illetéktelenek, több személyes adat is érintett lehet.
Ütést kaptak a tőzsdék: zuhannak az európai autóóriások, milliárdos megbízást jelentett be a magyar cég
Folytatódott a lejtmenet az amerikai tőzsdéken csütörtökön, miközben az európai piacokon is az eladók voltak fölényben a nap első felében. A befektetőket a magas állampapírhozamok és a rendezetlen hormuzi konfliktus aggasztotta, az európai autógyártókat pedig a kínai versenytársak térnyerése és elemzői leminősítések is sújtották. Budapesten az OTP gyengülése húzta lejjebb a BUX-ot, az Alteo pedig közel 5,5 milliárd forintos megrendelést jelentett be. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az amerikai nyitás után az S&P 500 és a Dow Jones egyaránt 0,3–0,4 százalékos mínuszban állt, így a szerdai mérsékelt esést újabb gyengülés követte. Európában a kereskedés felénél még veszteséget mutattak a részvénypiacok, a BUX pedig a reggeli szintjéről lejjebb csúszva 0,4 százalékos mínuszba került. A magyar benchmarkot elsősorban az OTP több mint 1 százalékos esése húzta lefelé.
A részvénypiaci hangulatot elsősorban a magas állampapírhozamok terhelték, miközben a továbbra is rendezetlen hormuzi konfliktus szintén óvatosságra intette a befektetőket.
Az európai autógyártók különösen gyengén teljesítettek. A délelőtti adatok alapján a Volkswagen árfolyama közel 3, a BMW-é 2,8, a Mercedesé 2 százalékkal esett, és a Porsche részvényei is jelentős mínuszba kerültek.
Az Alteo papírjai a délutáni adatok szerint 0,7 százalékkal gyengültek, amivel az év eleje óta mért veszteségük 7,7 százalékra nőtt. A részvény árfolyama annak ellenére csökkent, hogy a társaság nagy értékű erőművi megbízásról számolt be.
Több rossz hír is érkezett az autóiparból
A friss európai autóértékesítési statisztikák szerint az európai gyártók tovább veszítettek piaci részesedésükből, miközben a kínai márkák folytatták terjeszkedésüket. A szektort elemzői leminősítések is nyomták, a BMW részvényeire vonatkozó ajánlását például a Bank of America és az HSBC is rontotta.
A Mercedes-Benz eközben újabb jelentős költségcsökkentést tervez Németországban. A vállalat 800 millió euróval mérsékelné személyi jellegű ráfordításait. A vizsgált lehetőségek között szerepel a munkaidő növelése béremelés nélkül, a szabadságpénz és a karácsonyi bónuszok megvágása, valamint egyes béren kívüli juttatások megszüntetése. A tervek alapján a Mercedes a létszámleépítések mellett a megmaradó németországi dolgozók foglalkoztatási költségein is jelentősen takarékoskodna, hogy javítsa versenyképességét.
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Közel 5,5 milliárd forintos munkát nyert el az Alteo
Az Alteo közel 15 millió euró, jelenlegi árfolyamon mintegy 5,5 milliárd forint értékű fővállalkozói szerződést kötött a TVK-Erőművel. A beruházás a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének hő- és villamosenergia-ellátását biztosító erőművet érinti.
A megbízás keretében az Alteo lecseréli az élettartama végére érő gázturbinát, és felújítja a hozzá kapcsolódó segédrendszereket. Az új berendezést a Siemens Energy szállítja, a szerelést pedig a Siemens irányítása mellett az Alteo saját szakemberei végzik.
A helyszíni munkák a gázturbina leszállítása után, várhatóan 2029 májusában kezdődnek, és augusztusban fejeződnek be. A beruházás meghosszabbítja az erőmű élettartamát, és fenntartja a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést. Az Alteo számára a projekt egyúttal újabb referenciát jelenthet hasonló megbízások elnyeréséhez.
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