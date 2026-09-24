Ütést kaptak a tőzsdék: zuhannak az európai autóóriások, milliárdos megbízást jelentett be a magyar cég

Folytatódott a lejtmenet az amerikai tőzsdéken csütörtökön, miközben az európai piacokon is az eladók voltak fölényben a nap első felében. A befektetőket a magas állampapírhozamok és a rendezetlen hormuzi konfliktus aggasztotta, az európai autógyártókat pedig a kínai versenytársak térnyerése és elemzői leminősítések is sújtották. Budapesten az OTP gyengülése húzta lejjebb a BUX-ot, az Alteo pedig közel 5,5 milliárd forintos megrendelést jelentett be. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Az amerikai nyitás után az S&P 500 és a Dow Jones egyaránt 0,3–0,4 százalékos mínuszban állt, így a szerdai mérsékelt esést újabb gyengülés követte. Európában a kereskedés felénél még veszteséget mutattak a részvénypiacok, a BUX pedig a reggeli szintjéről lejjebb csúszva 0,4 százalékos mínuszba került. A magyar benchmarkot elsősorban az OTP több mint 1 százalékos esése húzta lefelé.

A részvénypiaci hangulatot elsősorban a magas állampapírhozamok terhelték, miközben a továbbra is rendezetlen hormuzi konfliktus szintén óvatosságra intette a befektetőket.

Az európai autógyártók különösen gyengén teljesítettek. A délelőtti adatok alapján a Volkswagen árfolyama közel 3, a BMW-é 2,8, a Mercedesé 2 százalékkal esett, és a Porsche részvényei is jelentős mínuszba kerültek.

Az Alteo papírjai a délutáni adatok szerint 0,7 százalékkal gyengültek, amivel az év eleje óta mért veszteségük 7,7 százalékra nőtt. A részvény árfolyama annak ellenére csökkent, hogy a társaság nagy értékű erőművi megbízásról számolt be.

Több rossz hír is érkezett az autóiparból

A friss európai autóértékesítési statisztikák szerint az európai gyártók tovább veszítettek piaci részesedésükből, miközben a kínai márkák folytatták terjeszkedésüket. A szektort elemzői leminősítések is nyomták, a BMW részvényeire vonatkozó ajánlását például a Bank of America és az HSBC is rontotta.

A Mercedes-Benz eközben újabb jelentős költségcsökkentést tervez Németországban. A vállalat 800 millió euróval mérsékelné személyi jellegű ráfordításait. A vizsgált lehetőségek között szerepel a munkaidő növelése béremelés nélkül, a szabadságpénz és a karácsonyi bónuszok megvágása, valamint egyes béren kívüli juttatások megszüntetése. A tervek alapján a Mercedes a létszámleépítések mellett a megmaradó németországi dolgozók foglalkoztatási költségein is jelentősen takarékoskodna, hogy javítsa versenyképességét.

Közel 5,5 milliárd forintos munkát nyert el az Alteo

Az Alteo közel 15 millió euró, jelenlegi árfolyamon mintegy 5,5 milliárd forint értékű fővállalkozói szerződést kötött a TVK-Erőművel. A beruházás a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének hő- és villamosenergia-ellátását biztosító erőművet érinti.

A megbízás keretében az Alteo lecseréli az élettartama végére érő gázturbinát, és felújítja a hozzá kapcsolódó segédrendszereket. Az új berendezést a Siemens Energy szállítja, a szerelést pedig a Siemens irányítása mellett az Alteo saját szakemberei végzik.

A helyszíni munkák a gázturbina leszállítása után, várhatóan 2029 májusában kezdődnek, és augusztusban fejeződnek be. A beruházás meghosszabbítja az erőmű élettartamát, és fenntartja a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést. Az Alteo számára a projekt egyúttal újabb referenciát jelenthet hasonló megbízások elnyeréséhez.